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Как отличить COVID-19 от бронхита

14 Февраля 2022 14:26
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Как отличить COVID-19 от бронхита

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заведующая отделением ВОП городской поликлиники №11 Алматы Ардак Молдаханова рассказала, как отличить COVID-19 от бронхита, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Врач отметила, что для COVID-19 типичны такие симптомы, как температура 37-38 градусов, кашель, явление катарального синусита со снижением обоняния. При бронхите больного беспокоят грудной кашель с возможным отхождением мокроты, слабость, снижение аппетита.

«Острый бронхит отличает грудной кашель с возможным отхождением мокроты. Могут быть общие симптомы, свойственные простудным заболеваниям: повышение температуры тела, слабость, недомогание, снижение аппетита и другие проявления интоксикации. Как правило, продолжительность острого бронхита не превышает двух-трех недель», – отметила Ардак Молдаханова.

По словам эксперта, бронхит может быть противопоказанием к вакцинации от COVID-19 только в острый период заболевания. Она пояснила, что острый бронхит может провоцировать осложнение в виде бронхопневмонии – инфекционно-воспалительного процесса, который поражает легкие, вызывает лихорадку, сухой кашель, общую слабость

Бесконтрольное прогрессирование хронического бронхита приводит к регулярным острым пневмониям и со временем переходит в обструктивную болезнь легких.

«При этом сужается просвет и отекает слизистая дыхательных путей, частично разрушаются легочные ткани. Хронический бронхит также может стать причиной развития легочной гипертензии, сердечно-легочной недостаточности, эмфиземы легких, бронхоэктатичской болезни, пневмонии и ряда других опасных заболеваний», – добавила она.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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