Как открыть счет для цифрового тенге в Казахстане

Цифровой тенге официально запускают в Казахстане с 18 июля. Как открыть и пополнить цифровой счет, вывести с него деньги и кто сможет его обслуживать — в материале агентства Kazinform.

Что можно будет делать с цифровым тенге

Согласно правилам, цифровой счет можно будет пополнять наличными или безналичными деньгами. Также на него смогут поступать переводы с других цифровых счетов.

Владельцы смогут:

- переводить цифровые тенге другим пользователям;

- оплачивать товары и услуги;

- выводить средства на банковский счет;

- получать эквивалентную сумму наличными;

- запрашивать сведения об остатке и проведенных операциях;

- использовать маркированные цифровые тенге и смарт-контракты.

При выводе цифровых тенге на банковский счет или получении наличных их обменяют на эквивалентную сумму обычных тенге.

Правила допускают и международные платежи, однако они станут возможны при наличии соглашений между платформой Казахстана и системами национальных цифровых валют других государств.

Маркировка позволит присваивать цифровым тенге уникальные обозначения и отслеживать их дальнейшее использование. Смарт-контракты, в свою очередь, будут автоматически проводить операции при выполнении заранее установленных условий. Для расчетов между физическими лицами срок исполнения такого контракта не должен превышать 10 рабочих дней.

На средства на цифровом счете, как и на деньги на банковском счете, в предусмотренных законом случаях смогут наложить арест или обратить взыскание.

Как казахстанцам открыть счет, чтобы использовать цифровой тенге

Цифровой счет будет открывать участник платформы, подключенный к системе цифрового тенге и получивший право обслуживать такие счета. Пользователи должны будут заключить с участником договор и подать заявку на бумаге либо в электронном виде, а также представить документы, предусмотренные правилами открытия банковских счетов.

Электронный договор можно будет заключить с использованием электронной цифровой подписи либо динамической идентификации.

Каждому пользователю участник платформы сможет открыть не более одного цифрового счета. При открытии ему присвоят индивидуальный идентификационный код, который станет номером счета, а также выпустят криптографические ключи для подтверждения операций.

Стоит отметить, что открывать цифровой счет в режиме сберегательного счета не разрешается.

Кто может обслуживать цифровые счета

Открывать и обслуживать цифровые счета смогут банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, центральный депозитарий, Комитет казначейства Министерства финансов РК, иные поставщики платежных услуг и юридические лица, определенные Национальным банком.

Если обслуживающий участник прекратит работу с цифровыми счетами, пользователь сможет перейти к другому участнику платформы. Заявление потребуется подать в течение десяти рабочих дней после получения уведомления.

Правила использования цифрового тенге, утвержденные Национальным банком, начинают действовать с 19 июля.

Как сообщалось ранее, цифровой тенге начнут использовать в Казахстане для контроля бюджетных расходов.