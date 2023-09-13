Как осуществляется профилактика семейно-бытового насилия в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Старший инспектор группы по защите женщин от насилия Управления местной полицейской службы ДП Западно-Казахстанской области майор полиции Диляра Сатарова рассказала о мерах по противодействию и профилактике семейно-бытового насилия, передает МИА «Казинформ».

Как отметила Диляра Сатарова, участковый инспектор полиции на обслуживаемом административном участке выявляет и ставит на профилактический учет, а также осуществляет профилактический контроль и индивидуальную профилактическую работу с лицами, в отношении которых вынесено защитное предписание и установлены особые требования к поведению при рассмотрении судом административного правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений. На учет берется только правонарушитель, но не семья.

- Участковые осуществляют контроль за семьями, где осуществляется только физическое насилие? Вопрос с учетом того, что насилие может быть также психологическим.

- Согласно статье 4 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2009 года «О профилактике бытового насилия», различают 4 вида бытового насилия. Бытовое насилие может выражаться в виде физического, психологического, сексуального и (или) экономического насилия. При работе с пострадавшим лицом учитываются все факты.

- Сколько на учете полиции ЗКО семей, где сильные измываются над слабыми, немощными?

- В органах внутренних дел нет такой категории учета.

- Сколько защитных предписаний вынесено полицией в этом году?

- По итогам 8 месяцев 2023 года было вынесено 1895 защитных предписаний.

- Сколько зарегистрировано фактов нарушения требований защитного предписания?

- За анализируемый период было выявлено 42 факта нарушения защитного предписания.

- Какую ответственность несет человек, нарушивший требования защитных предписаний?

- Согласно ст. 461 КоАП РК за нарушение защитного предписания, вынесенного органом внутренних дел, административный арест на десять суток. Административный протокол рассматривается судебным органом.

- Были ли факты, когда в период действия защитного предписания член семьи, в защиту которого оно было внесено, был избит, покалечен или даже убит лицом, в отношении которого правовой акт выносился?

- При нарушении защитного предписания незамедлительно правонарушитель привлекается к административной ответственности по ст. 461 КоАП РК. Соответственно, 42 гражданина, привлеченные к ответственности, допустили неправомерные действия в отношении членов семьи.

- Такие истории вызывают сомнения в эффективности защитного предписания. Вам есть, что сказать относительно такой критики?

- Эффективность действия защитного предписания проверена, но необходимо отметить, что участковые инспекторы по нарушению защитного предписания непосредственно получают информацию от заявителя. Поэтому при возникновении каких-либо обстоятельств, влекущих нарушение защитного предписания, необходимо своевременно информировать сотрудников полиции.

- Расскажите о нововведениях в КоАП и УК, которыми предусмотрена ответственность за правонарушения в сфере семейных отношений. Если нововведения инициированы МВД, желательно упомянуть об этом.

- В сентябре 2022 года в своем Послании народу Казахстана Президентом страны дано поручение по ужесточению ответственности за бытовое насилие. МВД на основании проведенного анализа правоприменительной практики и международного опыта были выработаны законодательные изменения.

Во-первых, это переход от заявительного к выявительному характеру регистрации бытовых правонарушений. Практика показывает, что жертвы обращаются в полицию в момент угрозы жизни либо здоровью, а по прибытию сотрудников полиции отказываются писать заявления на агрессоров.

Так, только в прошлом году на территории нашей области таких фактов было более трех тысяч. Зачастую после ухода полиции конфликт в семье продолжается и, порой, это приводит к более тяжким последствиям. Данные поправки позволили возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших (т.е. по факту совершения бытового насилия). Для составления протокола достаточно показаний свидетелей, соседей, записей камер видеонаблюдения и видеорегистратора, а окончательное решение принимает суд.

Во-вторых, исключается возможность повторного примирения сторон. Теперь примириться можно будет только один раз - в суде, что позволит прекратить практику психологического давления на пострадавших.

В-третьих, усилена административная и уголовная ответственность за бытовое насилие. Определены конкретные сроки административного ареста. Так, за семейный скандал агрессор будет предупрежден либо арестован на 5 суток (ранее – до 5). В случае повторного совершения – 10 суток ареста (ранее – до 10). А за побои – 10 суток (до 10) ареста, за повторное – 20 суток (ранее – до 15) ареста. За причинение легкого вреда здоровью – 15 суток (ранее – до 15) ареста, а повторное – 25 суток (ранее – 20 суток). За нарушение защитного предписания исключили предупреждение, теперь предусмотрен только арест на 10 суток (ранее – 5 суток).

За нарушение установленного судом особого требования к поведению исключен штраф (15 МРП), а срок ареста увеличен и составляет 10 суток (ранее – 7). Повторное нарушение – арест на 20 суток (ранее – 10 суток).

В отдельные статьи Уголовного кодекса (ст.106 УК, ст. 107 УК), связанные с причинением тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, ввели квалифицирующий признак «совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного». Это позволило перевести их с небольшой в среднюю тяжесть и применить санкцию в виде ареста для изоляции преступника, а также усилить ответственность (санкция ч. 1 ст. 106 УК – от 3 до 8 лет, по ч. 2 ст. 106 – от 6 до 10 лет, санкция ч. 1 ст. 107 УК – до 2 лет, ч. 2 – до 3 лет).

Изменения в Уголовный кодекс вступили в законную силу 19 мая, а в Кодекс об административных правонарушениях с 1 июля текущего года.

- С момента вступления новшеств в законную силу прошло немного времени, но, возможно, все же наблюдается положительная тенденция в профилактике правонарушений в сфере семейных отношений?

- Ежедневно на территории области регистрируются факты правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, но в сравнении с прошлым годом наблюдается незначительное снижение по фактам семейных скандалов. С 1 июля текущего года зарегистрировано 25 фактов привлечения граждан по ст. 438 КоАП РК (Заведомо ложный вызов специальных служб).

1. Заведомо ложный вызов органов государственной противопожарной службы, полиции, скорой медицинской помощи, аварийных служб - влечет штраф на физических лиц в размере тридцати месячных расчетных показателей.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания либо совершенные в период ликвидации аварии, пожаров, последствий стихийных бедствий, - влекут штраф на физических лиц в размере шестидесяти месячных расчетных показателей.

3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, - влекут предупреждение или штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере пятнадцати месячных расчетных показателей.

- Сотрудничает ли полиция с НПО на предмет совместной профилактической работы в данном направлении?

- Нами повсеместно практикуется подход к полицейской деятельности, согласно которому стратегия работы полиции направлена на оказание качественных услуг населению и решению проблем безопасности в партнерстве с обществом.

Сотрудники департамента полиции активно осуществляют взаимодействие с такими общественными организациями, как «Жайык таны», «Гаухар жол», «Мейрім», «Региональный центр поддержки женщин», «Дом мам», «Альянс женских сил по ЗКО», «Ак отау», представителями этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана и т.п.

Так, к примеру в ходе учебного процесса совместно с представителями НПО на территории областного центра проводятся лекции для студенток, проживающих в общежитиях, с приглашением специалистов акушеров-гинекологов. В ходе мероприятия поднимаются вопросы профилактики ранней беременности, создания благополучной семьи и недопущения насилия в отношении женщин и детей.

Общественное объединение «Жайык Таны» организовывает семинары-тренинги с сотрудниками полиции по вопросам диагностики проблем в семьях, на постоянной основе оказывает психологическую и юридическую помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

С целью профилактики и недопущения правонарушений и преступлений, на площадках совета Ақсақалов и «Совета Матерей» рассматриваются семьи, состоящие на учете в органах внутренних дел по категории «неблагополучная семья», а также семьи, где систематически совершаются семейно-бытовые правонарушения. За 7 месяцев текущего года на учет ОВД было поставлено 165 семей, с каждой из которых на постоянной основе запланирована профилактическая работа направленная на исправление.

- Многие постояльцы кризисного центра для женщин находят приют там именно вследствие обращения за защитой в полицию. Некоторым из женщин, по истечению срока проживания в центре, идти некуда, и они вынуждены вернуться к нерадивому мужу. Участковые полиции поддерживают по собственной инициативе связь с этими женщинами в целях предупреждения проявления насилия в отношении них со стороны супругов?

- Приказом министра внутренних дел от 19 марта 2021 года за № 164 штатная численность подразделения по защите женщин от насилия (ПЗЖН) доведена до норм положенности, в каждом районном отделе полиции выделена штатная единица инспектора по защите женщин от насилия, а в областном центре (г. Уральск) 2 единицы.

Справочно: Всего 15 единиц, из которых 1- ст. инспектор ДП, 2- УП г. Уральска, 12- ед. в РОП.

Сотрудники ПЗЖН обеспечивают общую координацию деятельности служб органов полиции по профилактике правонарушений, совершаемых в отношении женщин, а также осуществляют индивидуальный прием женщин, пострадавших от любого вида насилия.

По каждому факту насилия информация от участковых передается инспектору по защите женщин от насилия для проведения дальнейшей работы и сопровождению до выхода семьи из кризисной ситуации.