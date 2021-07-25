Как организовано независимое наблюдение за выборами в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Об организации независимого наблюдения за ходом выборов акимов сельских округов рассказала председатель центра непартийного наблюдения за выборами Алматинской области Жанат Тулемисова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, сегодня в Алматинской области, в 71 сельском округе путем прямых выборов избираются сельские акимы (на 198 избирательных участках, из них 6-закрытые).

«Для непартийного контроля за избирательным процессом был создан Алматинский областной филиал Республиканского общественного объединения «Центр непартийного наблюдения. Центр создан для наблюдения за открытостью и законностью избирательного процесса, обеспечения правовой культуры наблюдателей и активного участия населения в избирательных компаниях. Вместе с тем три общественных объединения выступают партнерами нашего Центра. Согласно своим уставам, они могут участвовать в процессе наблюдения за выборами», - рассказала спикер.

Предварительно, с приглашением известных спикеров, были подготовлены и обучены 384 наблюдателей и 17 районных координаторов из числа представителей гражданского сектора, активистов и лидеров общественного мнения. В ходе семинара слушателям были подробно разъяснены вопросы законодательной основы выборов и статус наблюдателей в избирательном процессе.

«21 июля представителями «Центра непартийного наблюдения», координаторами, наблюдателями были посещены три избирательных участка в селе Жарлыозек Коксуского района для знакомства и обсуждения вопросов взаимодействия. Хотелось бы сказать, что сегодняшние выборы проходят на высоком уровне. Никаких грубых нарушений наблюдателями не было зафиксировано, и они отмечают высокую активность сельского населения. Надо отметить, что нынешние выборы особенные. Ведь выборы сельских акимов проходят в стране впервые.

Поэтому я считаю правильным, чтобы сельские жители сами выбирали акима, который знает проблему села и сможет ее решить в дальнейшем. Такие прямые выборы акимов сельских округов позволяют гражданам полноценно реализовать свои конституционные права, повышают их активность, усиливают доверие населения к власти, повышает ответственность акимов на реагирование потребности и проблемы населения», - подытожила Жанат Тулемисова.











