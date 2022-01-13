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    18:55, 12 Январь 2022 | GMT +6

    Как определяют циркуляцию штаммов коронавируса в городе – пояснение главсанврача столицы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова пояснила на брифинге, как определяют циркуляцию штаммов коронавируса в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как мы уже отмечали, один раз в два месяца в обязательном порядке проводим молекулярно-генетическое исследование – секвенирование положительных результатов. Делаем тщательную выборку, в обязательном порядке под секвенирование попадают положительные результаты от больных, которые недавно провели время за рубежом, от больных, которые находятся в тяжелом состоянии, а также отбираем те положительные результаты, где были какие-либо коллективные групповые заболевания. Из этих положительных результатов отбирается материал для проведения полногеномного исследования и определения, какой же штамм циркулирует в стране», - прокомментировала главный санврач города.

    По данным, предоставленным лабораторией, в 47% в столице идет циркуляция «дельта-штамма», в 14% - «дельта+ штамма» и в 4 %, один случай – циркуляция «омикрона».

    Сархат Бейсенова напомнила, что штамм «омикрон» в несколько раз заразнее «дельта-штамма», поэтому будет вытеснять ранее циркулируемые штаммы. Так в ведомстве определили, что рост заболеваемости связан с циркуляцией «омикрона» в городе.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана
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