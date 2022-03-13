Как определить у себя коронавирус и являются ли антибиотики эффективным средством профилактики

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Врач-педиатр городской поликлиники №11 Алматы Виктор Шим корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал, как можно определить у себя наличие коронавируса, являются ли антибиотики эффективным средством профилактики или лечения COVID-19 и как не заразиться этим вирусом.

- Виктор Эдуардович, расскажите, пожалуйста, как определить у себя наличие коронавируса?

- Метод для косвенного признака наличия коронавирусной инфекции или пневмонии предложен японскими врачами. Для этого необходимо глубоко вдохнуть, задержать дыхание в течении 10 секунд и затем медленно выдохнуть – если выдох происходит с кашлем, дискомфортом и скованностью в груди, который свидетельствует о наличии короновирусной инфекции или пневмонии у пациента, так как эти два заболевания носят схожий характер. А так самым простым методом диагностики короновирусной инфекции является ПЦР-диагностика, которая позволяет выявить возбудителя в организме больного. Этот метод носит ряд преимуществ – это высокая чувствительность тест-системы, нет необходимости в заборе крови и данный метод позволяет в течении нескольких часов получить результат.

- Являются ли антибиотики эффективным средством профилактики или лечения COVID-19?

- Антибиотики не действуют на вирусы, они активны только в отношении бактериальных инфекций. Заболевание COVID‑19 имеет вирусную природу, поэтому антибиотики не эффективны. Не следует пользоваться антибиотиками для профилактики или лечения COVID‑19. В некоторых случаях врачи назначают госпитализированным пациентам антибиотикотерапию для профилактики или лечения вторичных бактериальных инфекций, которые могут осложнять течение COVID-19 в тяжелых случаях. Применение этих средств допускается только по назначению врача с целью лечения бактериальной инфекции и только в условиях стационара.

- Правда ли, что штамм коронавируса «омикрон» способен инфицировать человека в 70 раз быстрее по сравнению с прежними типами этого вируса?

- Учеными удалось установить, что спустя 24 часа после заражения вирусные частицы «омикрона» воспроизводились в пораженных тканях в 70 раз быстрее, нежели частицы штамма «дельта» и других штаммов вируса. Вместе с тем выявлено, что масштаб воспроизводства «омикрона» оказался более чем в 10 раз меньше, чем у первоначального варианта вируса. В результате можно предположить, что «омикрон» должен будет вызывать менее тяжелое течение болезни.

- Какие профилактические меры необходимо соблюдать?

- Не прикасаться руками к лицу, так как этими же руками люди касаются разных поверхностей, на которых может обитать вирус. В половине случаев заражение происходит посредством проникновения вируса через слизистые – глаза, рот, нос.

Мыть руки. Руки надо мыть как можно чаще, причем делать это нужно в течение 40-60 секунд. Если вы моете руки в общественном месте, кран после мытья рук следует закрывать одноразовым полотенцем, которым вы вытерли руки. Рекомендуется использовать жидкое мыло, так как на твердом мыле могут остаться микроорганизмы.

Использовать антисептики. Длительность обработки рук составляет 20-30 секунд. Но при покупке данных средств важно обращать внимание на состав. Рекомендуемая концентрация – 80% этанола, 1,45% глицерина, 0,125% перекиси водорода.

Во время чихания и кашля прикрывать рот и нос. Кашлять и чихать нужно в салфетку, а если ее под рукой нет – в сгиб локтя. После использования салфетки, ее нужно сразу же выбросить в мусорный контейнер. Многие люди прикрывают рот и нос во время кашля и чихания ладонями – это неправильно и достаточно опасно. Вирус попадает на руки, которыми человек впоследствии прикасается к различным предметам.

Носить маску. Данное изделие предназначено для больных людей, а также для тех, кто ухаживает за больными и ношение масок в общественных местах. Маска должна плотно прилегать к лицу, зазоров не должно оставаться. Менять маску нужно каждые 2-3 часа, повторно использовать ее нельзя.

Избегать близких контактов, оставаться на самоизоляции. Специалисты советуют держаться от других людей на расстоянии не менее 1 мера. О рукопожатиях, а тем более об объятиях следует пока забыть. Лучшим вариантом является домашняя самоизоляция.

Проветривание помещения. Приток свежего воздуха снижает вирусную нагрузку.

- Кто входит в группу риска по коронавирусной инфекции?

1. Возраст. Дети, как правило, болеют легче взрослых, люди старше 60 лет чаще сталкиваются с тяжелым течением. Чем старше человек, тем выше риск тяжелого течения и летального исхода в результате коронавирусной инфекции. Возможно, это связано с тем, что иммунная система у людей в возрасте работает хуже и не успевает выработать антитела, либо сила иммунного ответа не высока. Кроме того, у людей старше 60 лет нередки проблемы со здоровьем, которые и становятся причиной смерти, ведь коронавирус атакует не только органы дыхания, но и другие жизненно важные системы организма.

2. Избыточная масса тела. Люди с лишним весом гораздо чаще сталкиваются с тяжелым течением COVID-19. Для них вероятность оказаться в реанимации повышается вдвое, дело в том, что у тучных людей хуже динамика легочной вентиляции, а в системе кровообращения чаще накапливается фибрин.

3. Гипертоническая болезнь. Сердце, сосуды и малый круг кровообращения, в который включены и легкие, неизбежно испытывают большую нагрузку, что и ухудшает прогноз при коронавирусной инфекции для людей с высоким давлением. В исследованиях отмечается: среди пациентов, испытавших острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС,) из-за которого людям с COVID-19 и требуется искусственная вентиляция легких, гипертоников 27%, а средний возраст тяжелых пациентов с гипертонией на 10 лет меньше.

4. Болезни дыхательной системы: астма, эмфизема, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Симптомы этих болезней усиливаются при любой простуде или ОРВИ, включая коронавирусную инфекцию. Поэтому даже без выраженного поражения легких (пневмонии) люди могут переживать обострение основного хронического заболевания. Если же пневмония есть, ситуация становится еще сложнее.

5. Сахарный диабет. Высокий уровень сахара крови удваивает вероятность летальных исходов при тяжелой форме COVID-19. Коронавирусная инфекция может привести к декомпенсации диабета и диабетическому кетоацидозу — тяжелому состоянию, требующему срочной госпитализации.

6. Курение. Наблюдения за курильщиками показали, что при инфицировании коронавирусом больше шансов на госпитализацию и даже реанимационные мероприятия. Причем эта связь сохраняется даже для здоровых курильщиков без сопутствующих курению заболеваний, таких как ХОБЛ, и даже для курильщиков электронных сигарет. Возможно, это связано с уровнем фермента АПФ-2, повышение которого ассоциируется с худшими исходами при развитии новой коронавирусной инфекции.

7. Заболевания почек и печени. При COVID-19, как и при других тяжелых ОРВИ, человек испытывает интоксикацию, поэтому на печень и почки ложится большая нагрузка. Если именно это — слабое место, риск осложнений, связанных с основным хроническим заболеванием, возрастает. Людям, имеющим серьезную хроническую патологию почек, при COVID-19 показана госпитализация для постоянного наблюдения за их состоянием.

8. Болезни сосудов и заболевания крови. COVID-19 увеличивает риск тромбозов, так как вызывает активизацию факторов воспаления, повреждающих стенки сосудов. Если у пациента и до заболевания была склонность к тромбозам, при коронавирусной инфекции риск увеличивается в разы.

9. Онкологические заболевания. При ряде онкологических заболеваниях риск тяжелого течения COVID-19 увеличивается, если при этом человек проходит химиотерапию, его иммунная система уже ослаблена, поэтому встреча с коронавирусной инфекцией для него может быть опасной.

10. Беременные в I и III триместрах. Из доказанных рисков в I триместре повышается вероятность невынашивания беременности из-за высокой температуры и сопутствующих коронавирусной инфекции симптомов. В III триместре заболевание для беременных может протекать более тяжело из-за уменьшения объема легких за счет роста плода, который давит на диафрагму снизу. Безусловно влияние COVID-19 на течение беременности, здоровье будущей мамы и малыша требует большего периода наблюдения.

- Спасибо!