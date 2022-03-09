Как онкопациенты получают лучевую терапию в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Лучевая терапия занимает значительное место в лечении онкологических пациентов, как сама по себе, так и в сочетании с хирургией или химиотерапией. О том, каким пациентам назначают лучевую терапию и каких результатов можно достичь, рассказал заведующий отделением лучевой терапии алматинского онкологического центра Евгений Ишкинин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Евгений Иванович расскажите, пожалуйста, каким пациентам назначают лучевую терапию?

- Лучевую терапию назначают пациентам нашего города по показаниям при различных видах опухолей после консилиума мультидисциплинарной группы Алматинского онкологического центра. Для каждого пациента в отдельности разрабатывается индивидуальный курс лечения, согласно международным и нашим протоколам лечения, в рамках консилиума, куда входит бригада врачей разных медицинских направлений – хирургов, терапевтов, патологов, радиологов, специалистов в области ядерной медицины, психоонкологов, представителей паллиативной медицины. Так, например, у пациентки рак молочной железы, ей провели радикальную операцию, также она прошла курсы химиотерапии, и в случае решения консилиума о необходимости дополнительного воздействия лучевой терапии, то данной пациентке назначается курс лечения. Для некоторых локализаций, например, для пациента раком предстательной железы, у которого имеются противопоказания к операции либо возрастные ограничения, тогда для них лучевая терапия проводится в сочетании с гормонотерапией, и этот метод является альтернативой хирургическому лечению. То есть лучевая терапия может использоваться как в сочетании с химиотерапией, хирургией, так и альтернативно, все зависит от стадии заболевания и локализации опухоли.

- Сколько пациентов у вас прошли курсы лучевой терапии?

- На 1 марта 2022 года лучевое лечение закончили свыше 2000 пациентов, которым проведено чуть более 40 тысяч сеансов высокотехнологичной лучевой терапии. Терапия проводится на высокоэнергетическом линейном ускорителе производства США, который был запущен в 2019 году благодаря акимату и управлению общественного здоровья Алматы. Хотелось бы подчеркнуть, что ввод в эксплуатацию данного линейного ускорителя позволило уменьшить очередь и средний срок ожидания лучевой терапии для жителей города. Ежедневно лечение в нашем отделении получают около 60 алматинцев.

- Как работает линейный ускоритель, и какие плюсы лечения на данном оборудовании для пациента?

- С помощью данного аппарата мы проводим более точную, интенсивно-модулированную лучевую терапию. Данная установка позволяет, не затрагивая здоровые ткани, направлять пучок ионизированных частиц непосредственно на саму опухоль. Процедура безболезненная. Сам сеанс облучения занимает всего две минуты, а остальное время - укладка пациента на процедурный стол с помощью различных специальных устройств (фиксаторов, масок), далее прицел на область облучения и контроль качества во время облучения. Контролем качества, кстати, у нас занимаются медицинские физики - одна из лучших команд в странах СНГ. Во время процесса лучевой терапии необходим постоянный контроль точности облучения с помощью серии рентгеновских снимков или компьютерной томографии чего обеспечивает линейный ускоритель. Проверяется расположение опухоли, которая может находиться в движении, например, при дыхании, и, в соответствии с этим, производится корректирование положения пациента на процедурном столе. Во время проведения процедуры о пациенте заботятся медицинские сестры лаборанты-радиологи. Их задача состоит в подготовке пациента к сеансу терапии и проведению лечения. При этом они тесно взаимодействуют с врачами, медицинскими физиками и инженерами, которые занимаются обслуживанием линейного ускорителя. Дозиметрические параметры аппарата проверяются регулярно и результаты сообщаются в Международное Агентство Атомной Энергии (МАГАТЭ).

- Какие результаты можно достичь при прохождении лучевой терапии онкологическому пациенту?

- При анализе результатов лечения пациентов, у которых заболевание было выявлено на ранней стадии, отмечается уменьшение размера вплоть до полного исчезновения опухолевого очага, снижение уровня онкомаркеров. При низком уровне постлучевых реакций и отсутствием осложнений, связанных с проведением лучевой терапии, что сохраняет качество жизни пациентов и их родственников. У пациентов, у которых уже болезнь прогрессировала, то есть у сложных пациентов, повысилась мера выживания с адаптированным качеством жизни, известная как «годы жизни с учетом их качества», произошло облегчение болей, и продление жизни. На сегодняшний день из 2000 пациентов около 80%, которые прошли лечение за три года, живы. Эффект от использования персонифицированной лучевой терапии – рост уровня пятилетней выживаемости онкологических пациентов, сохранение их качества жизни.

- Чтобы работать на данном оборудовании требуются и специально обученные специалисты, как у вас обстоят дела с этим?

- На линейном ускорителе работает команда из восьми радиационных онкологов, пяти медицинских физиков, трех инженеров, восьми лучевых лаборантов. И они проходили обучение в Германии, Австрии, Швейцарии, США, Латвии, Турции, Индии, Южной Корее, России, Азербайджане. То есть со специалистами, у нас, проблем нет. Вот если бы нам установили еще дополнительно несколько линейных ускорителей, то было бы замечательно.

- Повлияла ли пандемия на работу вашего отделения?

- В целом, во время пандемии, количества услуг лучевой терапии не снизилось. Наоборот, отмечается повышение услуг более высокотехнологичных методик лучевой терапии в 1,4 раза. Также хотел отметить, что с 1 января 2020 года в лечебный процесс внедрена информационная онкологическая система Visual Care Path (VCP), как инструмент построения и контроля лучевой терапии. Это безбумажный вид дистанционной коммуникации специалистов лучевой терапии, в процессе ее подготовки и проведения. Эта система позволяет обезопасить пациентов, например движению их по этапам подготовки к лучевому лечению и безбумажной коммуникации между специалистами лучевой терапии. В период пандемии COVID–19 это улучшило работу специалистов лучевой терапии и позволило уменьшить количество визитов пациентов.

- Чтобы Вы хотели порекомендовать нашим горожанам?

- Хотелось бы сказать в первую очередь, что рак это не приговор. Советую пациентам своевременно обращаться к специалистам, если что-то болит или беспокоит какой-то орган или система организма. Не заниматься самолечением, тем более в лечении рака не обращаться к целителям, которые обещают вас вылечить, используют в лечении яды, заговоры и другие методы лечения, которые не имеют доказательную базу. Потом результат только плачевный, то есть к нам они уже обращаются с запущенной формой рака. Поверьте нам, если бы эти методы лечения были эффективны и безопасны, то мы бы их уже широко применяли в онкологических учреждениях по всему миру. Еще раз напомню, что болезнь, выявленная на ранней стадии, не только легче поддается лечению, но и во многих случаях полностью излечивается.

- Спасибо!