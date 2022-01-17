Как «омикрон» поражает детей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заведующая отделения педиатрии городской поликлиники №11 Зульфия Ибрагимова рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» о том, как протекает новый штамм коронавируса у детей.

- Зульфия Абдрахмановна, расскажите, насколько часто встречается омикрон у детей?

- Штамм «Омикрон» коронавируса отличается от других повышенной заразностью и потенциальной способностью вызывать более быстрый ответ организма. У детей он диагностируется намного чаще, чем другие варианты SARS-CoV-2. Омикрон характеризуется коротким инкубационным периодом около 2 дней по сравнению в среднем 5 днями у Дельты (увеличение до 14 дней при других штаммах).

- Какие органы поражает этот новый штамм?

- В группе риска дети с генетическими, неврологическими, метаболическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, врожденными пороками сердца, ожирением, сахарным диабетом, астмой или другими хроническими заболеваниями легких, серповидноклеточной анемией, иммуносупрессией, а также в возрасте до года.

- Чем омикрон-штамм опасен для детей и как он протекает?

- Основные симптомы омикрона - это боль в горле, сухой кашель, заложенность носа, головная боль, лихорадка в течение 2-3 дней, боль в мышцах. Также возможны одышка, рвота, диарея и обезвоженность. Инкубационный период - от 3-4 дней. Омикрон у 15 % детей провоцирует необычную сыпь и поражение легких за три с развитием пневмонии и бронхиолита.Более тяжело инфекция протекает у детей до года,так как быстро развивается пневмония.

Риск госпитализации у несовершеннолетних, инфицированных омикроном, по предварительным данным, на 20% выше, чем при дельта-варианте. При этом максимальный риск зафиксирован у детей в возрасте до 5 лет (по данным ВОЗ). Дети и подростки госпитализируются с такими осложнениями, как бронхиолит и пневмония. Зачастую наблюдаются диарея, рвота и обезвоживание.

- Каким рекомендациям нужно следовать родителям, чтобы избежать заражения?

Главные рекомендации для профилактики коронавируса у детей:

Первое, это - гигиена рук. Мойте руки часто и тщательно, особенно после улицы, туалета, перед едой. Намыливать нужно не меньше 20 секунд. На прогулки берите с собой антибактериальные влажные салфетки и санитайзер (бактерицидный гель для рук), по необходимости протирайте ими руки.

Второе - следите, чтобы ребенок не трогал лицо руками. Это беда и взрослых: мы непроизвольно касаемся щек, носа, лба, глаз около 15 раз в час, говорят врачи. Особое внимание к детям, которые любят ковырять в носу и грызть ногти - самое время избавляться от вредных привычек.

Третье - взрослым , проживающим с детьми, необходимо получить вакцинацию от коронавируса. А также ревакцинироваться.

- Спасибо за интервью!