Как оказывать помощь пострадавшим от гендерного насилия: тренинг прошел в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 40 медицинских и социальных работников из Туркестанской области и Шымкента прошли двухдневный онлайн-тренинг на казахском языке. Специалисты полностью изучили практические знания и опыт оказания медицинской помощи пострадавшим от гендерного насилия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

Напомним, в апреле 2020 года Казахстан утвердил и принял первый в отечественной практике клинический протокол оказания медицинской помощи при гендерном насилии, разработанный МЗ РК при поддержке ЮНФПА. Чтобы внедрить этот протокол на практике, Министерство здравоохранения и ЮНФПА при поддержке посольства Великобритании в Нур-Султане разработали онлайн-курс на казахском и русском языках для работников первичной медико-санитарной помощи, которые очень часто являются «первой точкой контакта» для людей, переживших гендерное насилие.

По словам экспертов, работники отделений неотложной помощи обычно первыми обследуют женщин, пострадавших в результате изнасилования или домашнего насилия. Медицинские работники, посещающие тюрьмы, психиатрические больницы и дома престарелых, могут быть единственным источником внешней помощи для жертв жестокого обращения.

«Насилие в отношении женщин и девочек является нарушением прав человека. Непосредственные и долгосрочные физические, сексуальные и психические последствия для женщин и девочек могут быть разрушительными, включая смерть. Насилие негативно сказывается на общем благополучии женщин и мешает им полноценно жить. Это влияет на их семьи, их сообщество и страну в целом. Медицинские работники часто первыми вступают в контакт с жертвами насилия. Этот онлайн-тренинг является еще одним шагом на пути к тому, чтобы меры здравоохранения по борьбе с гендерным насилием могли основываться на правах человека и приносить пользу всем людям, пережившим гендерное насилие», - сказала представитель ЮНФПА в Казахстане и страновой директор в Кыргызстане и Туркменистане Джулия Валезе.

Отметим, 40 участников для первой группы были отобраны из учреждений здравоохранения Туркестанской области и города Шымкента, поскольку именно в этих регионах ЮНФПА проводил и пилотировал проекты по межведомственному реагированию на гендерное насилие.

«В целом Министерство здравоохранения РК поддерживает проведение онлайн-тренингов по вопросам реагирования на гендерное насилие как актуальную проблему. Насилие в отношении женщин и детей рассматривается как частное дело и остается безнаказанным. Поэтому предотвращение насилия является обязательным. Именно обучающие тренинги помогают решать вопросы межличностных отношений, отрабатывать умения и навыки по профилактике насилия», - отметила главный эксперт департамента организации медицинской службы Министерства здравоохранения РК Рабига Милибаева.