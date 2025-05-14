Как оформить документы на ребенка, если он родился за границей
Граждане Казахстана, чьи дети родились за пределами страны, могут зарегистрировать рождение как через заграничные учреждения Республики Казахстан, так и в регистрирующих органах на территории РК — по выбору родителей или одного из них, передает корреспондент агентства Kazinform.
Об этом напоминает Министерство юстиции РК.
Согласно Кодексу «О браке (супружестве) и семье», для регистрации рождения необходимо предоставить один из следующих документов:
● оригинал свидетельства о рождении,
● копию актовой записи о рождении,
● оригинал медицинского свидетельства о рождении.
Если брак родителей заключен за границей, также потребуется свидетельство о браке.
В случае обращения позже двух месяцев со дня рождения ребенка необходимо приложить объяснительное письмо с указанием причины задержки.
Подать заявление можно как в бумажной форме, так и в электронном виде через портал eGov.kz — это особенно удобно для тех, кто продолжает находиться за рубежом. Срок оказания услуги — 3 рабочих дня при подаче онлайн-заявки и 5 рабочих дней при личном обращении.
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