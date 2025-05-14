Как оформить документы на ребенка, если он родился за границей

Об этом напоминает Министерство юстиции РК.

Согласно Кодексу «О браке (супружестве) и семье», для регистрации рождения необходимо предоставить один из следующих документов:

● оригинал свидетельства о рождении,

● копию актовой записи о рождении,

● оригинал медицинского свидетельства о рождении.



Если брак родителей заключен за границей, также потребуется свидетельство о браке.

В случае обращения позже двух месяцев со дня рождения ребенка необходимо приложить объяснительное письмо с указанием причины задержки.

Подать заявление можно как в бумажной форме, так и в электронном виде через портал eGov.kz — это особенно удобно для тех, кто продолжает находиться за рубежом. Срок оказания услуги — 3 рабочих дня при подаче онлайн-заявки и 5 рабочих дней при личном обращении.

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