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    20:00, 13 Май 2025 | GMT +5

    Как оформить документы на ребенка, если он родился за границей

    Граждане Казахстана, чьи дети родились за пределами страны, могут зарегистрировать рождение как через заграничные учреждения Республики Казахстан, так и в регистрирующих органах на территории РК — по выбору родителей или одного из них, передает корреспондент агентства Kazinform.

    малыш
    Фото: Pixabay

    Об этом напоминает Министерство юстиции РК.

    Согласно Кодексу «О браке (супружестве) и семье», для регистрации рождения необходимо предоставить один из следующих документов:

    оригинал свидетельства о рождении,
    копию актовой записи о рождении,
    оригинал медицинского свидетельства о рождении.

    Если брак родителей заключен за границей, также потребуется свидетельство о браке.

    В случае обращения позже двух месяцев со дня рождения ребенка необходимо приложить объяснительное письмо с указанием причины задержки.

    Подать заявление можно как в бумажной форме, так и в электронном виде через портал eGov.kz — это особенно удобно для тех, кто продолжает находиться за рубежом. Срок оказания услуги — 3 рабочих дня при подаче онлайн-заявки и 5 рабочих дней при личном обращении.

    Ранее Kazinform рассказывал о том, сколько соотечественников поменяли казахстанское гражданство в этом году.

    Теги:
    Гражданство Казахстана Закон и порядок Минюст Дети Правительство для граждан
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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