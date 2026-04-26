Как одно видео в Instagram изменило судьбу сироты из Павлодара

Мечта, которая исполнилась за один день

Анастасии 32 года. С детства оставшись без родителей, она пережила немало трудностей. У нее не было собственного жилья, близких, которые могли бы помочь. Девушка часто впадала в отчаяние, пытаясь найти выход из сложной ситуации. Кредит за квартиру стал для нее настоящим бременем — небольшой зарплаты едва хватало на повседневные расходы.

Фото: из личного архива А.Кулик

Однажды Анастасия опубликовала в Instagram видео, в котором рассказала о своей мечте — надеясь, что его увидят неравнодушные люди. У нее было всего около 5 тысяч подписчиков, и она не ожидала, что ролик быстро разлетится по сети.

— Если хотя бы 30 тысяч человек переведут мне по 200 тенге, у меня будет своя квартира. Пусть небольшая, но она сделает меня по-настоящему счастливой. Я верю в мир и в доброту людей, — сказала она.

Эти слова тронули тысячи людей. Уже через сутки после публикации на ее счет поступила сумма, достаточная для покупки жилья.

— Я до сих пор не могу поверить, что это произошло со мной. Изначально я взяла кредит и купила небольшую однокомнатную квартиру площадью 20,5 кв. м за 5,5 млн тенге. Кто мог подумать, что всего за сутки казахстанцы соберут для меня более 8 млн тенге? 18 апреля я полностью закрыла кредит. Часть оставшихся средств направляю на ремонт квартиры. Также хочу обновить памятники на могилах мамы и бабушки. Ко мне уже обращались за помощью — я перевела деньги двум людям с тяжелыми заболеваниями. Но переводы продолжают поступать, поэтому я остановила сбор. Я безмерно благодарна всем, кто помог. Теперь я точно знаю, что рядом много добрых людей. Я почувствовала, что нужна этому миру, — поделилась Анастасия.

Трудное взросление

Когда Анастасии было 8 лет, ее мама умерла от тяжелой болезни, и девочка оказалась в детском доме. Потеря матери стала сильным ударом, и долгое время она находилась в состоянии психологического стресса. Тем не менее она стремилась к знаниям и старалась не отставать от сверстников.

Она училась в школах-интернатах, затем поступила в многопрофильный колледж имени Жаяу Мусы в Аксу, где получила профессию режиссера. Позже продолжила обучение в Омском государственном университете в России, освоив специальность актера театра и кино.

— В детстве я любила читать, писала стихи и небольшие рассказы. Это и привело меня в сферу искусства. После интерната было очень тяжело с жильем, казалось, что остаешься один на один с миром. Тогда мне помог мой преподаватель Кайыржан Бейсенбаев, он приютил у себя. В те годы я научилась жонглировать, и позже, уже в Омске, это помогало мне зарабатывать. Я выступала на улице, и люди давали деньги, — рассказала она.

Однажды Анастасия автостопом путешествовала по России и добралась до Судака, где впервые увидела Черное море.

Анастасия — актриса театра

После окончания университета она вернулась в Павлодар. В тот период шла пандемия, границы были закрыты. Девушка устроилась в драматический театр имени Чехова.

Сначала исполняла эпизодические роли, затем получила более значимые — в спектаклях «Дубровский», «Танго на троих», «Любовь и голуби», «Мастер и Маргарита» и других. Сегодня она продолжает развиваться как актриса и планирует связать свою жизнь с театром.

— Я работаю в театре уже более 6 лет. Люблю быть активной, всегда с энтузиазмом берусь за любую роль. Участвую во всех мероприятиях. Также пробую себя в кино, хожу на кастинги. Кроме того, я занимаюсь йогой и уже стала тренером, — добавила она.

«Я поняла ценность помощи другим»

События 16–17 апреля стали для Анастасии настоящим чудом, именно в эти дни она получила поддержку от казахстанцев, и ее давняя мечта осуществилась.

— Со мной происходят невероятные вещи. Я даже представить не могла этого. Эти дни помогли мне понять ценность помощи другим. Неважно, большая она или маленькая, для нуждающихся важна любая поддержка. Когда 18 апреля я закрыла кредит и поняла, что больше никому не должна за квартиру, меня переполнили эмоции, — говорит она.

В завершение Анастасия отметила, что гордится тем, что живет в Казахстане, и считает, что у общества с такими отзывчивыми людьми — уверенное будущее. Свое же ближайшее будущее девушка намерена посвятить углубленному изучению казахского языка.



