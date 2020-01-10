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Как оценили казахстанцы качество оказания госуслуг в социально-трудовой сфере

10 Января 2020 11:52
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Как оценили казахстанцы качество оказания госуслуг в социально-трудовой сфере

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По заказу Министерства труда и социальной защиты населения РК с августа по декабрь 2019 года было проведено комплексное социологическое исследование по оценке качества оказания государственных услуг социально-трудовой сферы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

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Всего в опросе приняли участие порядка 9 тысяч респондентов, в том числе граждане, сотрудники услугодателей, представители НПО и экспертного сообщества. Исследованием были охвачены все 17 регионов Казахстана.

По результатам проведенного опроса услугополучателей был выявлен средний балл оценки качества услуг социально-трудовой сферы, который составил 4,27 баллов и 5 возможных, а уровень удовлетворенности качеством оказания государственных услуг министерства равен – 73,5%.

Кроме того, по тем услугам, к которым у граждан имеются замечания и неудовлетворительные оценки, министерством составлен план мероприятий по их устранению.

«Для нас важно не только оказывать услуги, но и понимать, где есть проблемные места, как повысить качество оказания этих услуг. Причем, не просто видеть этап оказания услуг в нашем трекинге, а получать обратную связь от непосредственных их получателей, наших граждан. Тут они более точечно могут нам подсказать, что именно вызывает неудобство, или, наоборот, какие услуги оказываются наиболее качественно», – сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Нариман Мукушев.

Напомним, Министерством труда и социальной защиты населения предоставляются 40 услуг, которые оказываются в сфере труда, занятости, материнства, пенсионных гарантий, социального страхования и помощи. Более подробно с возможностями получения государственных услуг социально-трудовой сферы можно ознакомиться на сайте www.enbek.gov.kz и по телефону Единого контакт-центра 1411.






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Ключевые слова: Социальная поддержка, Минтруда РК,
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