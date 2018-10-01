Как обустроить городское пространство обсудили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел международный семинар Urban Forum Kazakhstan в партнерстве с программой «Города и люди» с участием молодых архитекторов, дизайнеров, экологов и активистов в области благоустройства городских пространств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В семинаре, посвященном вопросам «Ценностей», приняли участие эксперты в сфере создания городских пространств из США, России, Беларуси и Казахстана.

«Какие ценности объединяют город и горожан? Городская среда активно меняется, и именно соучастие позволяет части этих перемен стать устойчивыми. Метод соучаствующего проектирования доказал свою применимость и эффективность при создании общественных пространств, зданий и планов развития городов. И показал себя как нужный инструмент для создания комфортной и безопасной среды. Вовлечение всех заинтересованных сторон в обсуждение, принятие и реализацию решений позволяет лучше понять средовую действительность, увидеть потенциал развития и избежать конфликтов», - сказала руководитель Urban Forum Kazakhstan Асель Есжанова.

Одна из гостей семинара - член Минской урбанистической платформы из Беларуси Надежда Царенок. Она поделилась опытом обустройства заброшенного парка в Минске, где они с группой архитекторов, дизайнеров, экологов и дендрологов, а также с участием местных жителей построили игровое пространство не только для детей, но и для любителей покататься на велосипедах, лыжах и скейтеборде. Помимо этого в парке, говорит она, пространство спокойно гармонирует с природным ландшафтом.



«На мой взгляд, на стадии проектирования важно делать несколько эскизов развития общественного пространства, чтобы давать горожанам полный спектр сценариев, как может быть обжито пространство, давать возможность обсудить, высказать конструктивную критику и скомбинировать наиболее подходящий вариант. Количество итерации зависит от временных и человеческих ресурсов. Разумеется, чем больше итераций, тем лучше конечный проект», - сказала Надежда Царенок.

Одним из ярких участников семинара стал почетный профессор университета Северной Каролины и основатель Международной ассоциации средовых исследователей - Генри Саноффа из США. Генри Санофф является наиболее авторитетным экспертом в области создания комфортной городской среды. За полвека практики Санофф реализовал свыше 250 проектов и написал более 30 книг.





«Для успеха любого проекта соучаствующего проектирования необходимо, чтобы запрос на его создание шел от населения. И самым важным аспектом здесь является сопричастность. Если местные органы управления целиком определяют решение, сообщество не чувствует свою принадлежность к нему. Люди, лишенные соучастия и влияния, не заинтересованы в общественном благе, поскольку общественность списала их со счетов. Необходимо продемонстрировать определенную выгоду участия. Создание чувства общности может начаться с малых проектов, в результате чего достигаются и сопричастность, и ощущение эффективности, что затем может привести к большему вкладу людей в эти проекты», - отметил Генри Санофф.

Международный семинар Urban Forum Kazakhstan проходит с 2015 года. Это независимая площадка, которая направлена на диалог городских стейхолдеров друг с другом.





Фото: Дастан Жумагулов