Как общественность помогает госорганам в противодействии коррупции, рассказал Алик Шпекбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев рассказал о роли специальной мониторинговой группы при ведомстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уже пять лет как реализуется Антикоррупционная стратегия на 2015-2025 годы. Около четырех лет работает специальная мониторинговая группа. Сегодня у специальной мониторинговой группы особый статус. Это связано с ее общественной значимостью. Это говорит о том, что у нас общественность активная, вовлекается и оказывает помощь государственным органам в противодействии коррупции. Приоритетом уполномоченного органа является то, чтобы мы больше занимались вопросами не уголовного преследования, а превенции - устранения причин и условий. Многие вопросы были решены. Если сегодня проявляются позитивные оценки, то это большая заслуга членов специальной мониторинговой группы. Я могу сказать, что за последние три года идет стабильное снижение (коррупционных рисков - прим. ред.). Иногда специальные мониторинговые группы делают больше, нежели официальные структуры. Это благодаря тесному взаимодействию, совместной работе гражданского общества, бизнес-сообщества и гражданских органов», - сказал Алик Шпекбаев на итоговом заседании коллегии специальной мониторинговой группы в Агентстве РК по противодействию коррупции.

Он также отметил необходимость поддержки членов специальной мониторинговой группы.

«Мы вводим публичный рейтинг добропорядочности. Там будет отражаться транспарентность, открытость, прозрачность государственных органов и доступность представителей власти. За этот год открыто более 100 сервисных акиматов. Если у нас 220 районов, практически 50% из них перешли в формат «open space» - открытых, свободных пространств. Это говорит о том, что меняется система государственного управления. Кроме того, более 300 госучреждений прошли через трансформацию создания безбарьерных фронт-офисов», - сказал глава Антикоррупционной службы.

Отметим, что в 2015 году в целях исполнения рекомендации ОЭСР была создана специальная мониторинговая группа (СМГ), в состав которой вошли представители средств массовой информации, государственных органов и общественности. После трансформации деятельности в 2017 году, из сугубо консультативно-совещательного органа, СМГ стала общественно-ориентированной значительно расширила диапазон своих действий более чем по 30 направлениям. Новый состав Специальной мониторинговой группы на 90% составили общественники – значительная часть из которых является лидерами общественного мнения.