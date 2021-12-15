Как обновился книжный фонд Национальной библиотеки РК за годы Независимости

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор Национальной библиотеки РК, председатель Казахстанского Библиотечного Союза Бакытжамал Оспанова рассказала, какими книгами пополнилась коллекция главного книгохранилища страны за последние 30 лет и чем может удивить читателей Фонд библиотеки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Какими книгами пополнилась коллекция Национальной библиотеки за последние 30 лет?

- Национальная библиотека Республики Казахстан является главным книгохранилищем страны. Книжный фонд Национальной библиотеки является своеобразной летописью прошлого нашей страны. Она обладает уникальным научным и универсальным фондом, являющимся поистине бесценным письменным и культурным наследием. За 30 лет Независимости духовное и культурное достояние страны пополнилось новыми раритетами, изданиями различной направленности. Наша главная задача - содействовать информационному, образовательному и культурному развитию общества, предоставляя им свои книжные фонды. Поэтому очень важно пополнять книжный фонд актуальной отечественной и зарубежной литературой, изданиями, имеющими наибольшую культурную, научную и художественную ценность, и иными информационными ресурсами для максимально полного удовлетворения информационных запросов наших читателей.

Основным источником пополнения фондов являются обязательные бесплатные экземпляры документов, поступающие в соответствии с законами РК «О культуре» и «О средствах массовой информации». Фонд также пополняется посредством государственных программ: «Издание социально-важных видов литературы» и «Государственной программы развития и функционирования языков в Республике Казахстан», покупки (приобретение литературы и периодических изданий), дарственных изданий, международного книгообмена и другие. По программе Министерства культуры и спорта РК «Издание социально важных видов литературы» поступает в фонд в основном общественно-политическая, научная, справочная, учебная и художественная литература.

Дарственные издания являются постоянными источниками комплектования. С помощью даров фонды пополняются не только отсутствующими или недостающими изданиями прошлых лет, но и новыми документами на бумажных и электронных носителях. Присылают и приносят в дар и авторы, которые также передают свои книги во время презентаций новых.

Литературу из личной библиотеки передают и известные личности, поэты и писатели, например, переданы коллекции книг из личной библиотеки видных писателей Казахстана Сабита Муканова, Музафара Алимбаева, Калижана Бекхожина, Герольда Бельгера и Азильхана Нуршаихова, уникальные издания научного характера переданы от Болатхана Тайжанова, бывшего дипломата, посла. Таких примеров много. Национальная библиотека является депозитарием изданий, выпущенных по государственной программе «Культурное наследие». Эти издания стали неотъемлемым богатством, сокровищницей современного культурного наследия нашего народа, которое отличается своей уникальностью и неповторимостью. Сегодня эти книги пользуются большим спросом у читателей библиотеки.

Это книги по истории, археологии, философии, педагогике, политике, архитектуре, экономике, праву, этнографии и культуре Казахстана, энциклопедические словари, справочники и художественные произведения казахстанских писателей. Среди них такие уникальные серии, как 100-томный свод казахского фольклора «Бабалар сөзі», 20-томники «Қазақ халқының философиялық мұрасы», «Әлемдік философиялық мұра»; 20-томник «Әдеби жәдігерлер»; 10-томник «Древний мир права казахов, 14-томник «Тарих - адамзат ақыл-ойының қазынасы; 10-томники «Қазақ әдебиетінің тарихы», «Адамзат ақыл-ойының қазынасы. Психология», «Қазақтың ата-заңдары» и другие, также серия «Библиотека мировой литературы», состоящей из переводов лучших произведений мировой классики, переведенных на казахский язык, «Антология мировой политологии», «Антология мировой социологии» и другие.

В читальном зале к услугам читателей открыт доступ к художественной и отраслевой литературе, изданной в рамках государственной программы «Культурное наследие» и насчитывающей 537 наименований. В рамках государственной программы наши специалисты выезжали в научно-исследовательские экспедиции в архивы и библиотеки ближнего и дальнего зарубежья для изучения наследия выдающихся ученых мыслителей прошлого, для выявления и приобретения рукописей, раритетных изданий, книг и архивных документов, имеющих историческое значение в культурном наследии казахского народа. В результате было выявлено и приобретено 1126 копий редких изданий и копий документов.

В Национальной библиотеке при содействии Ассамблеи народа Казахстана (АНК) города Алматы с 2012 года успешно функционирует Депозитарий Ассамблеи народа Казахстана, целью которого является формирование и популяризация научных трудов, исследований в области межэтнических и межконфессиональных отношений. Документальная и художественная литература, собранная в Депозитарии, отражает историю и современную жизнь различных этносов, проживающих на территории нашей страны, раскрывает процессы депортации репрессированных народов, развитие их духовной культуры, традиций и искусства.

- Какие и сколько книг были приобретены за рубежом? Из каких стран?

- Фонды пополняются и за счет реализации проектов и деятельности Международного книгообмена, по которым поступает литература из стран дальнего и ближнего зарубежья. Например, по проекту «Фонд Евразии» поступили книги на английском языке от ведущих издательств США; по крупномасштабной программе «Окно в Китай» поступили издания на английском и китайском языках по философии, юриспруденции, истории, культуре и искусству Китая; по мегапроекту «Пушкинская Библиотека» мы пополнили свои фонды лучшими изданиями, новейшей продукцией ведущих издательств России, современными и востребованными изданиями по культурологии, философии, праву, экономике, языкознанию, литературоведению и прочие. По проекту «Дарение журналов» США (JDP) поступили журналы по искусству, дизайну и культуре, по Международному проекту «Приобретение книг о Японии» фонд пополнился ценными изданиями о Японии на английском языке, которые передал Информационный и Ресурсный Центр «Japan Foundation». В рамках проекта «Дарение книг библиотекам тюркского мира. Книга – самый надежный мост (Казахстан)» от Турецкого профессионального объединения авторов научно-литературных трудов ILESAM в фонд Национальной библиотеки Республики Казахстан переданы в дар 5000 книг по истории и науке, художественной литературе Турции, детские и справочные издания, словари, энциклопедии, а также медицинские, социально-значимые, научно-популярные журналы. Книги переданы при поддержке Турецкого агентства по сотрудничеству и координации ТИКА и Министерства культуры и туризма Турции. Всемирный банк, Департамент по Центральноазиатскому региональному экономическому сотрудничеству, Евразийский банк развития, Исламский банк развития и ООН постоянно передают коллекцию книг на английском и русском языках по экономике и правовой литературе. Гете Институт Алматы часто поддерживает библиотеку и в целях пополнения фонда безвозмездно передают книги и периодические издания на немецком языке.

По Международному книгообмену поступают книги из Библиотеки Конгресса (США) и национальных библиотек Германии, Италии, Болгарии, Франции, Польши, Турции, Чехии, Китая, Индии, Монголии, Пакистана, Таиланда, Вьетнама, Кореи, России и стран СНГ. Фонды библиотеки пополняются и за счет комплектования книжных уголков зарубежных стран, которые успешно действуют в библиотеке, это книжные уголки Турции, Китая, России, Ирана, Пакистана, Кореи и Индии. Цель уголков – информирование и содействие развитию и популяризации национальной культуры, истории и литературы на родных языках представленных стран. Каждый уголок имеет свой подсобный книжный фонд, который постоянно пополняется дипломатическими представительствами этих стран.

- Сколько книг насчитывает фонд Национальной библиотеки на сегодняшний день?

- Фонд библиотеки обладает ценнейшими письменными памятниками национальной и мировой культуры. На сегодня общий книжный фонд библиотеки составляет более 7 млн единиц хранения на различных носителях и на 123 языках народов мира. Здесь хранится самая полная коллекция казахских книг и книг о Казахстане, другие коллекции и собрания, рукописные документы, издания изобразительного искусства, картографические, нотные и музыкальные издания, а также документы современных форматов.

Отдельного внимания заслуживает фонд редких книг и рукописей, насчитывающий более 40 тысяч документов, из них свыше 1000 рукописей. Мы по праву гордимся богатой коллекцией восточных рукописей ХІІ-ХІХ веков по истории, географии, медицине, математике, философии, языкознанию и т.д. Рукописи написаны арабской вязью на персидском, тюркском, арабском, турецком, узбекском, чагатайском и других языках. Среди них научный интерес представляют собрания произведений поэтов Востока - Джами, Руми, Саади, Физули, Хафиза. Эти книжные памятники, несмотря на испытания временем, изумляют высокохудожественным оформлением текста и переплета, каллиграфическим почерком, немеркнущими красками и изящным орнаментом. Среди рукописей наибольшую ценность представляет коллекция Коранов, среди них ранний Коран XIІ века, написанный куфическим письмом, и большой Коран XVIII века весом 9,1 кг, он написан письмом «насх» на арабском языке, имеет подстрочный перевод на персидский язык. Большую часть коллекции составляют Кораны с текстом из 3-4-х сур, многократно переписывавшиеся и распространявшиеся на территории Казахстана, они датируются XV-XIX веками, представляют интерес и миниатюрные Кораны.

Памятниками тюркской письменности являются рукопись Фирдоуси «Шахнаме», написанная на чагатайском языке в XVIII веке, письменное наследие Ходжи Ахмета Ясауи и его ученика Сулеймена Бакыргани. Рукописи Х.А.Ясауи «Диуани хикмет» (2 рукописи XIX в.), «Рисала: Миратул-кулуб» (XVIII в.), Родословная Ясауи «Насаб-нама» (XVII в.) и «Хикметы» С.Бакыргани (XVI в.) внесены в Международный реестр программы ЮНЕСКО «Память мира».

Хочу отметить, что представленный здесь «Насаб-нама» считается единственным письменным документом в Казахстане, подтверждающим родословную Ходжи Ахмеда Ясауи. Также, в 2019 году в результате многолетней исследовательской работы был впервые издан перевод и факсимиле вышеназванной рукописи Сулеймана Бакыргани. Из редких печатных книг имеются труды классиков казахской литературы, прижизненные издания казахских просветителей. Коллекция периодической печати являются национальным письменным достоянием Казахстана. В фонде хранятся первые периодические издания - газеты «Туркестанские областные ведомости», «Қазақ», «Еңбекші қазақ» и другие, журналы «Садақ», «Айқап», «Абай», «Шолпан». В этом же фонде хранятся редкие церковно-славянские и старославянские рукописи. Большинство из них представлены в прекрасном художественном оформлении, в кожаных переплетах и с металлическими медными застежками.

Фонд редких книг и рукописей очень уникален. Все эти и многие другие бесценные памятники истории важно сохранить в интересах нынешнего и грядущих поколений и обеспечить к ним широкий доступ. Поэтому в контексте государственной программы «Цифровой Казахстан» мы проводим оцифровку изданий, представляющих историко-культурную, научную ценность и требующих особого сохранения как части культурного наследия Казахстана.

Собрана бесценная фонотека казахской музыки, записанная на 3700 грампластинках. Среди них редчайшие записи казахской музыки: Дины Нурпеисовой, Даулеткерея, произведения Жаяу Мусы, Акан сери, Мади, голоса Амре Кашаубаева, Куляш Байсеитовой, Манарбека Ержанова, Канабека Байсеитова, Жусупбека Елебекова, Бибигуль Тулегеновой, Розы Баглановой и др.

Также у нас хранится научный фонд кандидатских и докторских диссертаций казахстанских ученых и ученых стран СНГ по всем отраслям наук, авторефератов ученых РК и стран СНГ, диссертаций российских ученых на СD, DVD.

- Какие мероприятия у вас проходят в рамках 30-летия Независимости РК?

- В этом году все мероприятия проходят под эгидой 30-летия Независимости Казахстана. Мы отметили юбилеи известных личностей: 175-летие казахского народного акына, жыршы Жамбыла Жабаева, 90-летие со дня рождения казахского поэта Мукагали Макатаева, 155-летие со дня рождения общественного деятеля, журналиста, этнографа Алихана Букейханова, 150-летие легендарного казахского борца Хаджимукана Мунайтпасова. К этим знаменательным датам проведены вечера поэзии, литературно-музыкальные вечера, книжные выставки, круглые столы и т.д.

К юбилею Жамбыла Жабаева организованы книжные выставки, подготовлена виртуальная выставка «Поэт степей Жамбыл Жабаев в мировой литературе», состоялся музыкально-поэтический вечер «Жыр алыбы Жамбыл». К 155-летию Алихана Бокейханова организованы круглый стол и книжно-иллюстративная выставка «Ұлттың ұлы көсемі».

Выставкой «Письменная культура Казахстана в потоке времен: история письма и возрождение памятников письменности», организованной Национальной библиотекой РК совместно с Научно-реставрационной лабораторией «Остров Крым», открылся цикл документальных и книжных выставок, посвященных 30-летию Независимости Республики Казахстан.

Цикл мероприятий был посвящен и празднику - Дню Благодарности: вечер благодарения «Шын жүректен алғыс айтамын» с участием представителей Ассамблеи народа Казахстана; «Алғыс айту – адами парызымыз»: встреча с медицинскими работниками, работниками правоохранительных органов, внесших большой вклад в борьбе с коронавирусной инфекцией во время пандемии; акция-поддержка ветеранов библиотеки «Ардагерлерге құрмет»; благотворительная акция-поддержка «Аялы алақан» Детскому дому №1 и др. К весеннему празднику Наурыз был представлен цикл онлайн-мероприятий «Наурызнама», посвященных традициям и обычаем казахского народа.

В этом году библиотека подготовила библиографический указатель «Тұғыры биік Тәуелсіздік» как своеобразный подарок к юбилею нашей страны. Исторические, научные, литературные и другие познавательно-воспитательные книги и источники информации, по сути, являются летописью независимости. Также в рамках юбилеев великих личностей казахского народа библиотекой были изданы библиографические указатели, такие как «Жамбыл Жабаев», «Мукагали Макатаев», «Салык Зиманов» и др.

26 октября состоялась церемония передачи в дар в фонд библиотеки 2500 экземпляров книг, подготовленных и изданных за годы независимости видным государственным и общественным деятелем, доктором экономических и политических наук, Генеральным директором Евразийского центра развития Таиром Мансуровым. Среди них много уникальных книг, посвященных Елбасы Нурсултану Назарбаеву и дипломату, общественному деятелю Назиру Тюрякулову, а также Евразийской интеграции и международным отношениям.

Особый интерес для читателей представляют также избранные произведения великих казахских поэтов – Абая, Жамбыла и Магжана Жумабаева, сборник «Абай и Пушкин», изданные в издательстве «Русский раритет» в серии «Мудрость веков».

К 35-летию декабрьских событий была посвящена презентация новой книги «Желтоқсан. Декабрь. 1986. Документальная хроника, изданная издательством «Арыс». В книге представлены материалы по расследованию причин и обстоятельств событий декабря 1986 года. Также в фонд библиотеки издательством «Атамұра» переданы в дар 10 экземпляров новой книги Табеева Каим-Мунара «Қарағайдың қарсы бұтағы» (Желтоқсан туралы әпсана»), посвященная декабрьскому восстанию и ее участникам.

Как вы знаете, в прошлом году Глава Государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на четвертом заседании Национального Общественного совета, высказал свою позицию о роли библиотек и книг в развитии общества, в познании окружающего мира. Говоря о проблеме чтения, он отметил то, что у наших школьников не на должном уровне развита читательская грамотность. В связи с этим, он дал поручение по формированию читательской культуры, в том числе и по повышению интереса детей и подростков к чтению. Во исполнение этого поручения и по инициативе Министерства культуры и спорта РК нынешний год объявлен Годом поддержки чтения детей и подростков, в рамках которого по всей стране проводятся различные культурные мероприятия, направленные на повышение культуры чтения и читательской активности детей. Также в рамках проекта «Читающая нация» будут реализованы мероприятия по привлечению населения к чтению, по активизации чтения. Сейчас библиотеками активизирована работа по продвижению качественного чтения и приобщения молодежи к чтению.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех казахстанцев с национальным праздником и историческим событием – 30-летием Независимости Республики Казахстан - и пожелать благополучия, стабильности и процветания!

- Спасибо за интервью!