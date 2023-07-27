Как обезопасить ребенка в жару – советы педиатра

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Лето - это время, когда дети наслаждаются отдыхом и играми на свежем воздухе. Родителям хочется, чтобы ребенок как можно больше времени проводил на улице. Однако, как рассказывает педиатр, директор одного из реабилитационных центров Алматы Майя Шегебаева, солнце может быть опасным для здоровья детей, если не соблюдать правила безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Солнечный свет, активируя сложные биохимические процессы, происходящие в коже, оказывает благотворное влияние на весь организм: на нервную систему, систему кровообращения, общий обмен веществ, обладает бактерицидными свойствами и запускает механизм синтеза витамина, но при избыточном воздействии солнечных лучей на кожу, достигается обратный эффект. Если предполагается длительная прогулка и время нахождения на солнце невозможно спланировать, ребенка лучше не раздевать полностью, а одеть в легкую дышащую одежду с закрытыми руками и ногами. Обязательно использовать головной убор, на открытые участки тела нанести солнцезащитное средство, и регулярно допаивать ребенка водой. При выборе солнцезащитного средства ориентируйтесь на инструкцию - средство должно быть разрешено к применению у детей. Внимательно изучите правила применения: смывается ли водой, как часто нанесение нужно повторять. Если планируется пребывание ребенка на солнце без трусиков или подгузника, не забывайте наносить средство на ягодицы (кожа там очень нежная)», - отмечает она.

Врач рекомендует избегать пребывания на солнце в период с 10 утра до 4 вечера, когда солнце наиболее активно. В этот период времени она советует лучше оставаться в помещении или проводить время в тени. Если вы планируете провести день на пляже или в парке, найдите место, где есть тень, и установите там зонтик или навес.

Дети особенно нуждаются в защите от палящих лучей солнца, так как больше других чувствительны к их воздействию. Солнечные ожоги, как и обычные, оставляют на коже красные, горячие и болезненные следы. В тяжелых случаях могут образоваться пузыри, начаться лихорадка, озноб, головная боль и общее ощущение болезни. В таких случаях необходимо обратиться к врачу.

«Серьезные солнечные ожоги у ребенка должны быть обработаны так же, как и любые другие тяжелые ожоги, а если они очень обширны, может потребоваться даже госпитализация. Через волдыри может проникнуть инфекция и тогда потребуется лечение антибиотиками. Иногда тяжелые солнечные ожоги у детей приводят к обезвоживанию или обмороку (тепловой удар). В таком случае необходимо немедленно обратиться в скорую помощь», - добавила Майя Шегебаева.

Майя Шегебаева рекомендует в жару давать детям много жидкости, чтобы избежать обезвоживания. В жаркую погоду дети быстро теряют жидкость, поэтому им нужно пить больше воды, соков или других безалкогольных напитков. Следуя этим простым правилам, вы можете защитить детей от солнечных ожогов и других проблем, связанных с пребыванием на солнце.