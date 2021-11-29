Как обеспечивают жителей Тараза свежими и недорогими овощами и фруктами

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Масштабные мероприятия по хранению плодоовощной продукции и сдерживанию цен проводят в Жамбылской области на основании поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева увеличить количество овощехранилищ и их вместимость, передает корреспондент ИМА «Казинформ».

Вопросы готовности овощехранилищ к межсезонью, обеспечения социальных павильонов продовольствием всегда актуальны в повестке дня совещаний под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева.

По информации областного управления сельского хозяйства, в регионе функционируют 233 овощехранилища общей вместимостью 243 474 тонны. В этом году товарооборот стабфонда области составил 2 820 тонн, что в 2,5 раза выше 2020 года. По оборотной схеме 16 субъектам предпринимательства было выделено 854,8 миллиона тенге, обозначены сниженные цены на 18 товаров.

С начала года в Таразе по этой схеме реализовано 2 734 тонны продукции, товаропроизводители освоили 87% средств. Сеть социальных павильонов освоила первоначальную сумму с излишком в 3,4%.

Сегодня в областном центре действуют 16 социальных павильонов. Выделены места и оформляются документы еще на пять павильонов, начались строительные работы. Еженедельно через социальные павильоны реализуются товары на 10,8 млн тенге. С начала 2021 года товарооборот повысился в 2,5 раза. Среднее число посетителей выросло с 41 человека до 340. Оснащенность социальных павильонов товарами в Таразе гораздо выше, чем в районах.

В связи с этим Бердибек Сапарбаев подчеркнул необходимость проведения масштабных мероприятий по хранению овощей и поручил уделить особое внимание обеспечению социально уязвимых слоев населения продовольствием.

По словам председателя АО «НК «СПК «Тараз» Нургали Корпетаева, запасов фонда может хватить лишь на обеспечение города Тараза. Директор оптового торгового центра «Тараз» Самар Урпеков отметил, что строительству оптово-распределительного центра препятствуют сложности с выделением земельного участка на территории города Тараза.

«Аким города должен лично контролировать данный вопрос и регулировать его. Оптово-распределительный центр «Тараз» очень важен для нас. Мы должны ускорить работу по его строительству, а также по строительству хранилищ и открытию новых социальных магазинов, - поручил Бердибек Сапарбаев акиму Тараза Ержану Жилкибаеву. - Жители должны иметь возможность покупать продукты по доступной цене. Какова себестоимость продуктов? По какой цене они реализуются? Управления экономики и бюджетного планирования, финансов должны анализировать эти вопросы. Контролировать их исполнение поручаю своему заместителю Нуржану Нуржигитову».