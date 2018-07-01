Как обеспечивается эпидемиологическая безопасность в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В летний период проблема безопасности питания становится более острой. О том, как обеспечивается эпидемиологическая безопасность, рассказал гендиректор Национального центра экспертизы Канат Балыкбаев.

- Канат Олжабекович, расскажите о Вашем центре.

- Основная задача центра - это обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Центр охватывает всю территорию республики, у нас 16 филиалов, 183 городских и районных отделений, а также 4 центра дезинфекции.

В нашем распоряжении находятся оборудование и лаборатории, позволяющие делать качественные экспертизы и анализ, в том числе: санитарно-гигиенические обследования; обследования электромагнитных полей; анализ токсикологии полимерных материалов; экспертизу токсикологии пестицидов и ядохимикатов и другое.

Работа Центра связана с контролем за поступлением товаров на рынок Казахстана. Наша страна является участником Евразийского экономического союза. Мы проводим обследование товаров на предмет соответствия требованиям технических регламентов Таможенного Союза.

Мы обследуем весь спектр продуктов, а также воду, воздух. В нашей компетенции обследования детских игрушек, бытовой химии, полимерных материалов, косметики. То есть, в целом мы обеспечиваем основы радиационной, химической, микробиологической, токсикологической безопасности в нашей стране.

Ежемесячно нашим центром проводится порядка 1,2 млн. исследований и инструментальных замеров. В 2017 году несоответствия выявлены при проведении 289,3 тыс. обследований. Основная часть несоответствий выявлена в пробах молочной и масложировой продукции, мясных и колбасных изделий, напитков и соковой продукции, кондитерских и виноводочных изделий.

Если указывать конкретно, то пробы молока чаще всего не соответствуют маркировке и микробиологическим показателям. Пробы колбасных изделий показали не соответствие маркировки, по физико-химическим показателям.

В соках выявляется использование красителей, консервантов. В игрушках для детей обнаружено превышение содержания свободного формальдегида.



- С каждым годом число наименований товаров растет, совершенствуете ли вы методы обследования?

- На базе Центра создана экспертная группа по внедрению принципов и методов лабораторного анализа качества пищевой продукции в соответствии с международными стандартами.

Этой группой проводится разработка методов определения пищевых добавок и консервантов, остаточных количеств антибиотиков, витаминов и аллергенов в пищевой продукции.

Разработаны 20 проектов нормативных документов и по результатам проведенной работы из 20 проектов на данный момент 13 находятся на стадии внутренней редакции, из которых 4 - на стадии обсуждении, экспертизы и регистрации.

Мы плотно сотрудничаем с ведущими зарубежными центрами в области экспертизы и санитарно-эпидемиологического контроля. Одним из таковых является научно-исследовательский институт «RIKILT», который действует на базе «Wageningen University & Research» в городе Вагенинген, Нидерланды.

На его базе мы обучили двух сотрудников методам пробоподготовки хлорорганических пестицидов, фосфорорганических соединений, карбоматов и пиретроидов. Эти методы позволяют определить более 200 пестицидов в пищевой продукции.

Также был изучен метод по определению стойких органических загрязнителей и канцерогенов, которые вызывают онкологические заболевания.

В ходе обучения, специалистов из Казахстана ознакомили с новейшим оборудованием ГХ/МС высокого разрешения (GC-Orbitrap) и ЖХ-МС высокого разрешения (UPLC-Q-Exactive). Сейчас мы прорабатываем вопрос проведения обучающих курсов совместно с «RIKILT» в Казахстане.

- С какими центрами вы сотрудничаете для обмена опытом?

- Наш центр ведет тесное сотрудничество с европейской комиссией Кодекса Алиментариус. Кодекс - это свод правил при производстве пищевых продуктов. Он создан и функционирует при Всемирной продовольственной организации.

Миссия Кодекса состоит в обеспечении безопасности продуктов питания и справедливой торговли на глобальном уровне, разработке международных стандартов на продукты питания и руководящих принципов обеспечения пищевой безопасности.

Стоит отметить, что вот уже на протяжении более 50 лет страны-члены Кодекса ведут работу по согласованию стандартов пищевых продуктов, реализуемых на международных рынках. Эти стандарты позволили повысить безопасность потребителей, улучшить общественное здравоохранение, сократить излишние торговые барьеры между странами. Такая совместная работа дает возможность странам приобретать качественный и безопасный пищевой продукт.

С июля 2017 года Казахстан председательствует в Координационном комитете этой комиссии, что является очень важным и для имиджа страны, и для возможностей привлечения опыта зарубежных стран, установления новых связей. В комиссии принимает участие 731 делегат из 187 стран.

Председательство в Комиссии позволит Казахстану интегрироваться в глобальную экономику и играть значительную роль в разработке норм и правил, рекомендаций по соблюдению стандартов, внести весомый вклад в охрану здоровья населения и осуществления добросовестной торговли.

- Какая роль Вашего центра в налаживании системы биологической безопасности?

- Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) является нашим ключевым партнером. Данный центр реализует серию проектов в Центральной Азии и регионе, направленных на укрепление инфраструктуры биологической безопасности, прежде всего путем построения лабораторий высокого уровня безопасности.

Важным проектом в этом отношении является Центральная референтная лаборатория. CDC нам представил грант для укрепления своего лабораторного комплекса.

С этой целью разработана Дорожная карта на 2018 год, которая предусматривает развитие комплексной системы биозащиты и биобезопасности, что позволит усилить лабораторную службу, предотвратить антибиотикорезистентность, повысить уровень квалификацию сотрудников.

Планируется произвести закуп боксов биологической безопасности второго класса для наших лабораторий особо опасных инфекций и провести пятидневный тренинг по повышению уровня квалификации для 22 лабораторных сотрудников из 16 филиалов по теме «Биологическая безопасность и биозащита».

Тем самым продолжается работа по укреплению базы деятельности Национального центра и эксперты и его роли в обеспечении биологической безопасности в Казахстане.