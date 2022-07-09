9 Июля 2022 10:42

Как обеспечивается доступ к интернету в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обеспечение доступом к сети интернет всех казахстанцев – одна из ключевых задач Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК. Каковы проблемы в этом вопросе, в чем перспективы? Об этом - в интервью вице-министра МЦРИАП РК Малика Олжабекова корреспонденту МИА «Казинформ».

- Малик Серикович, сколько всего населенных пунктов в Казахстане необходимо обеспечить интернетом?

- Вообще, задача обеспечения Интернетом в нашей стране имеет определенные сложности. Во-первых, это большие расстояния между населенными пунктами, что делает строительство и обслуживание инфраструктуры связи затратным по времени и финансам. Во-вторых, это низкая плотность населения, которая в некоторых сёлах составляет всего нескольких десятков домохозяйств, что делает экономически невыгодным для операторов связи осуществлять там бизнес и строить инфраструктуру.

На сегодняшний день в Казахстане насчитывается около 6500 населенных пунктов, из которых 116 городов, остальные села.

Сейчас доступ к сети интернет обеспечивается двумя основными инфраструктурными проектами. Это строительство волоконно-оптических линий связи и инфраструктура мобильного широкополосного доступа. Эти два проекта позволили сегодня обеспечить доступом к сети интернет более 5000 сел.

Осталось более 1000 сел, наиболее удаленных от наземной инфраструктуры связи. Население в этих сёлах, как правило, не превышает 250 человек. Поэтому строительство оптоволоконных линий связи да не рентабельно. Для этих сел мы рассматриваем возможности спутниковых технологий.

100 процентное обеспечение граждан качественным интернетом – такая задача стоит перед МЦРИАП для реализации национального проекта «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций». Решение вопроса «цифрового неравенства» между селом и городом является одной из ключевых задач госпрограммы «Цифровой Казахстан».

В своем Послании народу Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также отметил, что «прежде всего, предстоит устранить цифровое неравенство, обеспечить максимальный доступ к интернету и качественной связи всех граждан. Сегодня это такая же базовая потребность, как дороги и электричество».

- Можно подробнее рассказать об этих спутниковых технологиях, какие применяются в Казахстане?

- В зависимости от используемой орбиты, спутниковые системы можно условно поделить на геостационарные, среднеорбитальные и низкоорбитальные.

Геостационарные спутники находятся в значительном удалении от Земли и обеспечивают покрытие услугами космической связи обширные территории. Геостационарные космические аппараты просты в использовании и имеют относительно дешевое наземное оборудование. Но у них есть свои недостатки, главным из которых является задержка сигнала, доходящая до 700 милисекунд.

Средне и низкоорбитальные спутники позволяют значительно снизить задержку сигнала, но при этом требуют более технологически сложного и дорогого наземного оборудования, поскольку относительно абонента на земле спутники находятся в движении.

Казахстан обладает двумя спутниками связи - КазСат-2 и КазСат-3. Спутники обеспечивают как передачу данных, так и телевещание на всей территории Казахстана. Казахстанские спутники связи и вещания также используются и для обеспечения доступа к сети Интернет в удаленные села в кооперации с операторами мобильной связи. Однако ресурсы этих спутников ограничены и обеспечить интернетом все 1000 сел не представляется возможным. Поэтому мы стали пристально изучать возможности средне и низкоорбитальных спутниковых систем.

- В чем их преимущество?

- Если мы обратимся к данным мировой статистики по количеству заказов на производство спутников, то можем наблюдать устойчивый тренд по развитию негеостационарных спутниковых систем связи (НГСО) на базе малых спутников. И, напротив, можем видеть, что заказы на традиционные геостационарные спутники сильно снизились за последние три года.

Конечно, это не означает, что геостационарные спутники уйдут в прошлое. Поэтому мы планируем и дальше развивать свои спутники на геостационарной орбите. Но при этом уделять больше внимания повышению конкурентоспособности путём применения более совершенных технологических решений, которые позволят улучшать качество сервиса и снизить стоимость издержек. Таким образом, НГСО будут функциональным дополнением существующих сетей связи, что позволит расширить зоны покрытия.

- О каких негеостационарных спутниках связи можно говорить в части применения в Казахстане?

- Мы проводим переговоры по сотрудничеству с представителями наиболее известных негеостационарных спутниковых систем - европейскими компаниями OnweWeb, SES и американской Space X. Совместно с партнерами ищем решения по обеспечению доступа к сети Интернет сельских населенных пунктов, о которых говорил ранее. Безусловно, ключевым условием для легализации этих систем в Казахстане является соответствие требованиям национального законодательства в области связи и информационной безопасности.

Хочу отметить, что задача по обеспечению удаленных сел доступом к сети Интернет отражена сразу в нескольких документах государственного планирования. И в первую очередь, это национальный проект «Технологический рывок за счёт цифровизации, науки и инноваций», реализацией которого мы занимаемся.

- Есть ли результаты сотрудничества с этими компаниями?

- В рамках ежегодного международного форума по цифровизации «Digital Bridge» министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин провел десятки встреч и переговоров с зарубежными спутниковыми компаниями.

Также в рамках этого форума была проведена секция по спутниковым системам связи, где экспертами широко обсуждался вопрос применения возможностей негеостационарных спутниковых систем связи для обмена опытом и появления новых идей и предложений.

В конце прошлого года при поддержке наших партнеров нам удалось провести демонстрацию возможностей негеостационарных спутниковых систем. Компании SES и OneWeb представили свои презентации с онлайн демонстрацией работы спутников. Полученные результаты полностью удовлетворили наши ожидания, и подтвердили на практике возможности систем для решения задач по организации доступа к интернету в сёлах. Переговоры со Space X продолжаются.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК предпринимает меры для создания условий функционирования негеостационарных спутниковых систем связи в Казахстане. В первую очередь речь идёт об установлении платы за использование частот на уровне, позволяющем организовывать экономически эффективные услуги в Казахстане. Во-вторых, в пакете законодательных поправок мы продвигаем возможность предоставления 90% скидки сроком на 5 лет на оплату за использование радиочастот для операторов связи, взявших обязательства по обеспечению доступом интернету удаленных сел. Ожидаем, что эти нормы вступят в силу уже с 1 января 2023 года.

- Каким образом жители этих сел будут подключаться к интернету?

- Организация сети Интернет в удаленных селах предполагает размещение в населенных пунктах спутниковых терминалов. Доступ для абонентов будет организован через оборудование «последней мили» - канал от оборудования провайдера до оборудования клиента. Учитывая, что эти села имеют небольшое количество жителей, предполагаем, что для реализации такого проекта потребуется государственная поддержка в виде финансирования.