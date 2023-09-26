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    21:34, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Как обеспечена сжиженным нефтяным газом Акмолинская область

    Мухтор Холдорбеков/ МИА «Казинформ»
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ МИА «Казинформ»

    В Акмолинской области в настоящее время имеются достаточные запасы сжиженного нефтяного газа для обеспечения населения в полном объеме. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили в управлении энергетики и ЖКХ Акмолинской области.

    По информации ведомства, в соответствии с утвержденным Министерством энергетики РК планом поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок, на сентябрь 2023 года на область выделено 7164 тонны (АО «СНПС» - 972 тонны, ТОО «АНПЗ» - 4068 тонн, ТОО «ПНХЗ» - 2124 тонны).

    - Согласно сведений по реализации и потреблению сжиженного нефтяного газа на территории области за 8 месяцев 2023 год среднемесячное потребление составило 8,5 тысяч тонн. На 22 сентября 2023 года остатки сжиженного нефтяного газа составляют 1158 тонн, в том числе в городе Кокшетау – 512 тонн, в пути находится 1563 тонны, обеспеченность на 9 дней, - сообщили в ведомстве.

    Цены на газ в регионе следующие: АГЗС (автогаз) - 69 - 81 тенге за литр, баллонный газ - 81 – 220 тенге за килограмм, промпредприятия (оптом) - 85 – 160 тенге за килограмм, ГРУ – 460 тенге за метр кубический.

    В настоящее время в области имеются достаточные запасы сжиженного нефтяного газа для обеспечения населения (автогаз, бытовые баллоны и ГРУ) в полном объеме, дефицита не имеется. При этом, ежегодно в осенний период возрастает потребление сжиженного нефтяного газа в связи с проведением осенне-полевых работ, а именно по приемке и сушке зерновых культур на элеваторах и зерносушилках, - добавили в ведомстве.

    В настоящее время Министерством энергетики выделен дополнительный объем 1 тысяча тонн сжиженного нефтяного газа для сельхозтоваропроизводителей.

    Теги:
    Регионы Казахстана Акмолинская область Газификация
    Автор
    Оксана Матасова
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