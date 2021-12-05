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Как нужно развивать образование в Казахстане, рассказала депутат Мажилиса

5 Декабря 2021 17:05
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Как нужно развивать образование в Казахстане, рассказала депутат Мажилиса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента РК Ирина Смирнова рассказала, как можно развивать уровень образования в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ходе VIII международного форума учителей математики, физики и информатики, модератор спросил у спикера, какие три закона необходимо внедрить сегодня, чтобы поднять уровень образования страны.

«Первое. О равном доступе каждого ребенка Казахстана. Каждый имеет право учиться в хорошей школе. Этого можно добиться, если помочь частному образованию. Частное образование решит этот вопрос.

Второе. Подушевое финансирование. Не только поддержка этого направления, но и решение того, чтобы небольшие частные и государственные школы получали хорошее финансирование, чтобы можно было развивать образование.

Третье. Найти каждого ребенка, который находится в бедности, это миллион детей и дать им возможность чувствовать себя уверенно, помочь им, выяснить причину и помочь, чтобы они развивались наравне со всеми другими детьми», - поделилась своим мнением депутат.

Спикер считает, что Министерству образования и науки РК нужно менять подходы к государственному и частному образованию.

«Нужно подходить к частному образованию так же, как и к государственному с пониманием и поддержкой, чтобы снизить финансовую нагрузку на родителей. Мне кажется важно, чтобы государство увидело ценность частного образования», - добавила она.

Ирина Смирнова также обратилась к присутствующим в зале учителям.

«Вы очень нужны. Нам важно горящие глаза детей, надежда и то, что они верят нам, и то, что мы сможем поднять и вместе с ними поднимать нашу любимую Родину. Мы ждем ваши предложения, готовы работать на пользу стране», - добавила она.

Отметим, в Алматы состоялся VIII международный форум учителей математики, физики и информатики с участием руководителей частных образовательных учреждений, известных математиков и других экспертов в сфере образования.

Специалисты поговорили о накопившихся проблемах в постпандемическом образовании: об изменениях в психологии учащихся; распределении государственного заказа в онлайн-образовании; трехъязычии; эффективности реформ в сфере образования; неравенстве между учащимися; инновациях в области Edtex. Инициативы, высказанные на форуме, будут систематизированы и направлены в Министерство образования и науки от имени «Ассоциации учителей математики».

Целью мероприятия является поддержка, стимулирование и обмен опытом преподавателей математики, а так же общение на профессиональной площадке, вывод математического образования Казахстана на лидирующие позиции в мире.
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#Алматы   #Образование   #Мажилис   #МОН   #Педагоги  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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