Как Нур-Султан и Рим расширяют торгово-экономическое партнерство, несмотря на пандемию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нур-Султан и Рим расширяют торгово-экономическое партнерство, несмотря на пандемию. Об этом в кулуарах XIV Евразийского экономического форума в Вероне заявил чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Италии Ерболат Сембаев. В эксклюзивном интервью МИА «Казинформ» он рассказал о действующих торгово-экономических, а также культурно-гуманитарных проектах двух стран, а также обозначил приоритеты будущего взаимодействия сторон, передает МИА «Казинформ».

- Ерболат Насенович, пандемия коронавируса COVID-19 внесла свои коррективы в глобальную экономику и коснулась абсолютно каждой страны. Какие изменения, начиная с 2020 года, произошли в товарообороте Казахстана и Италии? О чем говорят цифры статистики по итогам первого полугодия этого года?

- Изменения значительные. Понятно, что из-за того, что многие связи из-за пандемии были разорваны, пандемия очень сильно повлияла на товарооборот. Если в 2019 году товарооборот между Казахстаном и Италией составлял 10 млрд долларов США, то в 2020 году он снизился до 7,6 млрд долларов США. Но с учетом того, что в данный момент пандемия пошла, скажем так, на спад, многие структуры открываются, ситуация меняется в лучшую сторону, сейчас связи уже постепенно налаживаются. По итогам 8 месяцев этого года товарооборот уже составил 5,7 млрд долларов США. То есть, по сравнению с прошлыми годами, уровень экономического сотрудничества идет на увеличение. Мы ожидаем, что по итогам 2021 года товарооборот будет больше прошлогоднего на 10%.





- Насколько изменилась структура казахстанского экспорта и итальянского импорта в период пандемии?

- Фактически структура экспорта-импорта между нашими странами осталась прежней. Статьи казахстанского экспорта неизменны. Это сырая нефть и газовый конденсат, нефтепродукты, полученные из битуминозных материалов, мазут, изделия черных металлов, цинк, золото, медь и ферросплавы. Италия, в свою очередь, продает нам товары машиностроения, продукты питания, товары народного потребления и др. В то же время важно констатировать, что есть положительные изменения в контексте развития экономического сотрудничества между Нур-Султаном и Римом. Яркий пример: при активном взаимодействии с посольством Казахстана в Италии предприниматели двух стран смогли заключить важное соглашение и реализовать крупный бизнес-проект в Костанае.Итальянская транснациональная компания SDF group, являющаяся мировым лидером по производству тракторов, комбайнов и сельскохозяйственной техники, и казахстанский холдинг «Агромаш» запустили в Казахстане сборку итальянских комбайнов и тракторов. Они будут производиться в Казахстане с участием Италии. Этот пример - один из наиболее значимых в период пандемии. В целом сельскохозяйственному машиностроению мы уделяем большое внимание, потому что наш сельхозрынок нуждается в обновлении техники. Поэтому есть интерес приглашать к сотрудничеству итальянские компании, специализирующиеся в области сельхозмашиностроения. Для начала пусть это будет сборка сельхозмашин итальянских марок на территории Казахстана, а потом и локализация производств. Мы хотим, чтобы большая часть составных частей этой техники производилась у нас. Костанайское предприятие уже действует. Ожидаем, что до конца этого года первые 25 машин сойдут с конвейера.

- И далее эта техника, наверное, разойдется по аграрным предприятиям стран ЕАЭС. Учитывая географическое положение Костаная, прежде всего, выгодно будет продавать эту технику в соседнюю Россию. Какие рынки сбыта планирует созданное предприятие?

- Конечно. В первую очередь, эта техника нужна Казахстану. Но предприятие не ограничивает себя только этим рынком. У нас под боком огромный узбекский, китайский, российский рынки. То есть перспективы очень большие.

- Учитывая, что Италия один из ведущих инвесторов в экономику Казахстана, какие другие новые бизнес-проекты сейчас, возможно, обсуждаются?

- Сегодня основные действующие проекты, конечно, в области добычи нефти и газа. Это крупнейший инвестор Eni, который работает в Казахстане. Но сейчас мы обращаем внимание на производство продуктов питания. Такие производства возможно организовать у нас в стране с применением итальянских технологий. Перспективное направление - это производство сельхозпродукции. Речь о создании совместных агропромышленных предприятий, которые могли бы производить органическую, биологически чистую продукцию на территории Казахстана для поставок на европейский рынок.

- А это не дорого с точки зрения логистики?

- А почему нет? Это может быть и Россия, и Беларусь. Мы не исключаем другие европейские страны, потому что сами итальянские компании заинтересованы в организации таких производств, нацеленных на европейский рынок, в Казахстане. Надеюсь, что в ближайшем будущем мы привезем такие компании в Казахстан.

- Есть ли заинтересованность Казахстана в изучении и привлечении «зеленых» технологий из стран ЕС Европы, в том числе Италии, учитывая особую актуальность глобальной климатической повестки, в частности перспектив водородной экономики, сокращения выбросов углерода? Если да, то какие?

- С учетом того, что у нас, к сожалению, «темно-коричневая» экономика на данный момент (для производства электроэнергии используются уголь, нефть, мазут), интерес, конечно же, есть. Озеленение экономики - это очень большой и трудоемкий процесс, требующий колоссальных вложений финансов и технологий, которыми владеют в том числе в Италии. Я думаю, что это перспективное направление сотрудничества. Пока конкретных проектов еще нет, но мы будем работать над их проработкой и последующей реализацией.

- Когда запланировано провести следующее заседание казахстанско-итальянской межправительственной рабочей группы по промышленному и экономическому сотрудничеству и обмену?

- К сожалению, в последние 2,5 года мы не смогли провести заседание этой межправительственной группы. Последнее заседание было в 2018 году в Риме, а очередное должно состояться в Нур-Султане. Мы совместно с Министерством иностранных дел Италии сейчас обсуждаем даты. Пока конкретной утвержденной информации нет, но надеемся, что в начале следующего года мы проведем эту встречу. К слову, весной следующего года в Казахстане ожидается открытие итальянского культурного центра, и, возможно, в рамках этого события мы сможем провести и заседание межправительственной группы.

- Какие новые культурно-гуманитарные проекты планируете осуществить? Действует ли между вузами наших стран программа научно-образовательного обмена, академической мобильности?

- На данный момент есть проект программы научно-образовательного сотрудничества между нашими странами. Пока он находится на рассмотрении у сторон, то есть не подписан. Но мы надеемся, что когда-нибудь программу подпишут. Однако, несмотря на то, что такой программы нет, мы наблюдаем активный рост числа заинтересованных в итальянском образовании казахстанцев. В этом году студенческий поток был особенно большим. По нашим данным, казахстанцы подали около 800 заявлений на поступление в университеты Италии. Кто-то поступает через программу «Болашак», кто-то самостоятельно. Отрадно, что большинство итальянских университетов предоставляют гранты казахстанским студентам. И поэтому многие учатся бесплатно.

В рамках культурно-гуманитарного сотрудничества мы презентовали в этом году книгу Елбасы «Эра независимости» на итальянском языке. В следующем году планируем провести круглый стол или конференцию в честь 30-тилетия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Италией. Знаковая дата будет отмечаться 21 августа.

- Сколько казахстанцев состоит сегодня на консульском учете в посольстве Казахстана в Италии?

- На временном консульском учете сегодня числится около 500 казахстанцев. Большинство из них – студенты. Они обучаются в разных городах страны. Например, в Милане много наших ребят, в Риме их около 50, немного меньше их в Неаполе, на Сицилии. В основном, все учатся в ведущих вузах. Это Болонский университет, Государственный Миланский университет, Миланский технический университет и другие. В разных городах Италии есть наши студенты.

- А Казахстан как-то участвует в реализации бизнес-проектов непосредственно в Италии?

- Я думаю, что такой интерес есть и перспективы такого сотрудничества тоже есть. Но пока такой информации у нас нет.

Автор: Лаура Дели