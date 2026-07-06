Как новая Конституция повлияет на экономику Казахстана — мнение эксперта

Новая Конституция Казахстана закладывает основу для перехода к более диверсифицированной и привлекательной для инвестиций экономике. Об этом заявил директор Центра развития регионов и качества жизни Института экономических исследований Нурболат Курметулы в интервью аналитическому обозревателю агентства Kazinform.

Нурболат Курметулы отмечает, что одним из ключевых экономических эффектов нового Основного закона станет переход к так называемой «экономике правил», где развитие бизнеса будет строиться на стабильных и понятных условиях для всех участников рынка.

— Для бизнеса, особенно малого и среднего, значение имеет не столько налоговая ставка, сколько стабильность правил. Конституционная защита частной собственности и прав инвесторов представляет собой юридический барьер против произвольного вмешательства, — отметил Нурболат Курметулы.

Эксперт подчеркивает, что укрепление гарантий сохранности частной собственности и инвестиций будет способствовать росту доверия со стороны бизнеса и повышению привлекательности Казахстана для отечественных и зарубежных инвесторов.

Отдельное внимание Нурболат Курметулы обратил на предусмотренный Конституцией специальный правовой режим для городов ускоренного развития.

— Эти территории получают гибкое регулирование, особые налоговые и таможенные условия, упрощенные административные процедуры. На данных территориях формируются цифровые агломерации, инновационные кластеры, технологические стартапы, — сказал он.

По мнению эксперта, концентрация ресурсов и специальных условий на отдельных территориях способна ускорить внедрение инноваций и создать новые центры экономического роста с последующим распространением положительного эффекта на соседние регионы.

Кроме того, новая Конституция уделяет особое внимание развитию человеческого капитала, что имеет важное значение для формирования конкурентоспособной экономики.

— Новая Конституция закрепляет человека, его жизнь, права и свободы в качестве высшей ценности государства, а образование, науку и инновации — как стратегические приоритеты, — подчеркнул директор Центра развития регионов и качества жизни.

По мнению Нурболата Курметулы, системная поддержка этих направлений будет способствовать повышению производительности труда, развитию современных компетенций и укреплению устойчивости экономики в долгосрочной перспективе.

Важным фактором для деловой активности эксперт также назвал совершенствование судебной системы.

— Укрепление независимости судов, их финансовая самостоятельность, запрет на придание обратной силы законам, ухудшающим положение граждан, — указанные меры снижают трансакционные издержки, — считает он.

Эксперт отметил также, что повышение доверия к судебной системе позволит активнее развивать долгосрочные контрактные отношения, привлекать инвестиции и расширять предпринимательскую активность.

— С 1 июля 2026 года в Казахстане формируется каркас для перехода к диверсифицированной, инновационной и социально ориентированной экономике, в которой инициатива принадлежит хозяйствующим субъектам, а государство выступает гарантом соблюдения установленных правил, — заключил Нурболат Курметулы.

Ранее директор аналитического центра CASPIA Орхан Йолчуев отметил, что вступление в силу с 1 июля новой Конституции Казахстана знаменует начало нового этапа политического развития страны и отражает масштабную трансформацию системы государственного управления.