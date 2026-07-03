Фактически речь идет о начале нового политического цикла — эксперт о новой Конституции Казахстана

Вступление в силу с 1 июля новой Конституции Казахстана знаменует начало нового этапа политического развития страны и отражает масштабную трансформацию системы государственного управления. Такое мнение в интервью собственному корреспонденту агентства Kazinform в Баку высказал директор аналитического центра CASPIA Орхан Йолчуев.

По словам эксперта, принятие нового Основного закона стало закономерным ответом на глубокие изменения, произошедшие в казахстанском обществе за последние десятилетия.

— Фактически речь идет о начале нового политического цикла. Новая Конституция символизирует глубокую перестройку всей архитектуры государственной власти, — отметил Орхан Йолчуев.

Он подчеркнул, что документ закрепляет базовые принципы казахстанской государственности, включая суверенитет, независимость, территориальную целостность и форму государственного устройства. При этом, по его оценке, конституционные изменения отражают эволюцию самого общества, которое стало более активным, экономически развитым и политически зрелым.

Особое внимание эксперт уделил реформированию системы государственной власти.

— Завершилась эпоха двухпалатного парламента. Переход к новой модели означает переосмысление всей политической архитектуры страны и должен повысить эффективность принятия государственных решений, — считает директор CASPIA.

По его словам, новая система управления призвана сократить избыточные уровни принятия решений, сделать законодательный процесс более прозрачным и обеспечить более эффективное взаимодействие между ключевыми государственными институтами.

Орхан Йолчуев также отметил, что реформы проходят в условиях усиливающейся геополитической конкуренции в Евразии, что делает внутреннюю устойчивость Казахстана особенно важным фактором.

— Чем устойчивее государственные институты, тем выше способность страны проводить самостоятельную внешнюю политику и сохранять независимый курс, — подчеркнул эксперт.

Вместе с тем он отметил, что вступление новой Конституции в силу не означает завершения преобразований. По его мнению, речь идет лишь о начале долгосрочного процесса реформ, результаты которого будут наиболее заметны в ближайшие годы.

— Современный Казахстан — это уже совершенно другая страна по сравнению с 1995 годом. Поэтому правовая основа государства должна соответствовать новым реалиям, уровню развития общества и современным вызовам, — резюмировал Орхан Йолчуев.

По мнению эксперта, новая Конституция создает дополнительные условия для дальнейшего укрепления Казахстана как одного из наиболее стабильных и устойчивых государств Центральной Азии.