Как ночные клубы незаконно работают в карантин, рассказал аким района Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Медеуского района Алматы Асет Масабаев рассказал, как ночные клубы города незаконно работают в карантин, скрываясь от мониторинговых групп, переделает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким района отметил, что местами повышенного риска заражения являются - рестораны, клубы, деятельность которых запрещена.

«Наша молодежь любит ходить по клубам: это «Бармаглот», «Небо», «Бла бла бар», ресторан Manana, компьютерный клуб Orda Game Center. Все они работают подпольно, несмотря на предупреждения и штрафы. Отмечу, что никто не уйдет от ответственности», - говорит Асет Масабаев.

По его словам, ряд объектов по решению суда приостановили деятельность.

«Самое интересное, сейчас мы работаем, как партизаны с партизанами. То есть, ночные клубы до 20:00-22:00 не работают, а после этого начинаются там собираться люди. Сбор идет через соцсети. Люди собираются, клубы закрываются. Некоторые клубы расположены на 3, 4, 7, 10 этаже. Это обычные офисные помещения в бизнес-центрах. Были такие факты, когда заходит мониторинговая группа, они отключают лифт. Либо администрация собирает всех посетителей в одном месте в закрывает в один замок. Когда мы заходили, там в одном только зале, было свыше 150 человек. Здесь мы должны понимать, что это ради вашей же безопасности», - отметил он.

Он также добавил, что в заведениях, где нарушали карантин, начали отключать тепло и водоснабжение, а также электроэнергию.



