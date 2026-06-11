Как нитраты и тяжелые металлы влияют на безопасность урожая

Качество почвы напрямую влияет на урожайность сельскохозяйственных культур и безопасность выращиваемой продукции. Поэтому исследование почвы и удобрений на содержание нитратов и тяжелых металлов является важной частью агрохимического и санитарного контроля, передает Kazinform.

Как отмечает заведующая лабораторией химических исследований Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы Алия Бейсембаева, регулярный лабораторный анализ позволяет своевременно оценить состояние почвы, определить уровень нитратов и выявить возможное загрязнение тяжелыми металлами.



Современное сельское хозяйство невозможно без применения удобрений. Однако их неправильное использование может привести к накоплению нитратов в почве и растительной продукции. Основными причинами повышенного содержания нитратов являются чрезмерное внесение азотных удобрений, нарушение сроков подкормки и несоблюдение агротехнических требований.



Избыток нитратов может негативно сказаться на качестве овощей, фруктов и зелени. При употреблении продукции с повышенным содержанием таких веществ могут возникать риски для здоровья человека, особенно при регулярном потреблении.

Фото: УДП

Отдельное внимание специалисты уделяют тяжелым металлам. К ним относятся свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, медь, цинк и другие элементы. Их источниками могут быть промышленные выбросы, транспортные магистрали, применение некачественных удобрений и длительное использование химических средств защиты растений.

При превышении допустимых норм тяжелые металлы способны накапливаться в почве, снижать качество урожая и создавать риски загрязнения сельскохозяйственной продукции.

В Центре санитарно-эпидемиологической экспертизы исследования проводятся в лабораторных условиях с применением современных методов анализа. Специалисты определяют концентрацию нитратов и содержание тяжёлых металлов, что позволяет получить достоверную информацию о состоянии почвы и удобрений.

С начала 2026 года в Центре проведено исследование 25 проб: выполнено 288 исследований, из них 60 — на тяжелые металлы. По результатам лабораторного контроля выявлено 12 неудовлетворительных показателей по хрому, также проведено 25 исследований на нитраты.

Фото: УДП

По итогам исследований заказчик получает протокол испытаний, который помогает принять обоснованные решения по дальнейшему использованию земельного участка, удобрений или выращиваемой продукции.

В лаборатории подчеркивают, что регулярный контроль почвы и удобрений помогает рационально использовать удобрения, сохранить плодородие земель, снизить производственные риски и обеспечить экологическую безопасность сельскохозяйственной продукции.

Лабораторный анализ на нитраты и тяжелые металлы — это важная мера профилактики, которая позволяет своевременно выявлять возможные риски, защищать качество урожая и обеспечивать безопасность продукции для потребителей.