Как нитраты и тяжелые металлы влияют на безопасность урожая
Качество почвы напрямую влияет на урожайность сельскохозяйственных культур и безопасность выращиваемой продукции. Поэтому исследование почвы и удобрений на содержание нитратов и тяжелых металлов является важной частью агрохимического и санитарного контроля, передает Kazinform.
Как отмечает заведующая лабораторией химических исследований Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы Алия Бейсембаева, регулярный лабораторный анализ позволяет своевременно оценить состояние почвы, определить уровень нитратов и выявить возможное загрязнение тяжелыми металлами.
Современное сельское хозяйство невозможно без применения удобрений. Однако их неправильное использование может привести к накоплению нитратов в почве и растительной продукции. Основными причинами повышенного содержания нитратов являются чрезмерное внесение азотных удобрений, нарушение сроков подкормки и несоблюдение агротехнических требований.
Избыток нитратов может негативно сказаться на качестве овощей, фруктов и зелени. При употреблении продукции с повышенным содержанием таких веществ могут возникать риски для здоровья человека, особенно при регулярном потреблении.
Отдельное внимание специалисты уделяют тяжелым металлам. К ним относятся свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, медь, цинк и другие элементы. Их источниками могут быть промышленные выбросы, транспортные магистрали, применение некачественных удобрений и длительное использование химических средств защиты растений.
При превышении допустимых норм тяжелые металлы способны накапливаться в почве, снижать качество урожая и создавать риски загрязнения сельскохозяйственной продукции.
В Центре санитарно-эпидемиологической экспертизы исследования проводятся в лабораторных условиях с применением современных методов анализа. Специалисты определяют концентрацию нитратов и содержание тяжёлых металлов, что позволяет получить достоверную информацию о состоянии почвы и удобрений.
С начала 2026 года в Центре проведено исследование 25 проб: выполнено 288 исследований, из них 60 — на тяжелые металлы. По результатам лабораторного контроля выявлено 12 неудовлетворительных показателей по хрому, также проведено 25 исследований на нитраты.
По итогам исследований заказчик получает протокол испытаний, который помогает принять обоснованные решения по дальнейшему использованию земельного участка, удобрений или выращиваемой продукции.
В лаборатории подчеркивают, что регулярный контроль почвы и удобрений помогает рационально использовать удобрения, сохранить плодородие земель, снизить производственные риски и обеспечить экологическую безопасность сельскохозяйственной продукции.
Лабораторный анализ на нитраты и тяжелые металлы — это важная мера профилактики, которая позволяет своевременно выявлять возможные риски, защищать качество урожая и обеспечивать безопасность продукции для потребителей.