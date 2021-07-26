Как несоблюдение правил пожарной безопасности приводит к потере авто в огне

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Пожар в автомобиле — одна из самых серьезных опасностей, как для транспорта, так и для водителя с пассажирами. В Восточном Казахстане с начала года произошло 102 автопожара, при этом полностью уничтожены огнем 23 автомобиля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

Чтобы акцентировать внимание граждан на повышении культуры пожарной безопасности на автотранспорте, спасатели ДЧС ВКО провели фотодемонстрацию реальных случаев огненных происшествий. На фотоматериалах видно, как огонь беспощадно уничтожает автотранспорт, на котором были допущены нарушения правил пожарной безопасности. За 3-4 минуты пламя охватывает практически весь кузов. Разместив данные фотоматериалы, специалисты службы ЧС надеются на то, что автовладельцы задумаются и сделают выводы на чужих ошибках, во время устранят то, что может привести к пожару их транспортного средства.

Основная причина, по которой происходят загорания на транспорте – неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности. Но на самом деле причин возгораний в автомобиле довольно много, чаще всего становится человеческий фактор.

В конструкции современных автомобилей применено множество материалов, которые очень хорошо горят. Практически все элементы салона относятся к горючим, да и в моторном отсеке также применено множество таких материалов. Причём машина может загореться как во время движения, так и будучи оставленной на стоянке, когда происходит самопроизвольное короткое замыкание. В последнем случае автотранспорт полностью выгорает, так как оперативно потушить огонь владелец попросту не в состоянии.





ДЧС ВКО напоминает: «В первую очередь пожарная безопасность автомобиля зависит от бдительности и ответственности его владельца, от соблюдения им правил и норм эксплуатации. Кроме того, немаловажным является наличие огнетушителя для автомобиля. Чтобы избежать автопожара, нужно содержать электрооборудование машины в надлежащем состоянии, следить за исправностью топливной системы двигателя. Не оставлять посторонних вещей в моторном отсеке. Особенно начеку нужно быть любителям дооснастить свой автомобиль элементами, которые не предусмотрены штатной конструкцией. Речь идет о подогреве сидений, противотуманных фарах, сабвуферах, элементах парктроника или светодиодных «шашечках» на такси. Причем люди не заморачиваются с подключением всего этого через аппараты защиты. Подключают напрямую к аккумулятору. В результате электрическая система перенапряжена. Ее долгая работа в аварийном режиме рано или поздно приводит к возгоранию. При пожаре сразу же сообщать по номеру 101 или 112 « .







