Как не стать обманутым дольщиком, рассказал Женис Касымбек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Астаны Женис Касымбек рассказал о затянувшихся в столице объектах строительства, передает МИА «Казинформ».

Аким Астаны Женис Касымбек встретился с дольщиками ЖК «Комсомольский», «Алтын шар», «Араби 2-Гранитный 2», «Триумф сити», «За рекой», «Диана», «Future home Astana», «Зере 2».

Он рассказал о работе, которая проводится по проблемным объектам.

«По объектам проводится большая системная работа: как по инженерным сетям и оформлению документов, так и по ускорению темпов строительства. Как я ранее говорил, у каждого дома своя сложная история: где-то были вырыты только котлованы, где-то подняты каркасы домов. Перед застройщиками стоит задача завершить строительство ЖК, уделяя особое внимание качеству домов», - написал аким на своей странице в сети Instagram.







Он подчеркнул, что не менее важный момент - не допустить появления новых долгостроев и проблемных объектов долевого строительства.

«Стройкомпании могут привлекать денежные средства дольщиков только при определенных условиях в соответствии с жесткими критериями, предусмотренными законодательством. Это получение гарантии Единого оператора жилищного строительства, участие в проекте банка второго уровня, привлечение денег дольщиков после возведения каркаса жилого дома», - пояснил Женис Касымбек.

Он напомнил, что для информирования горожан и недопущения нарушения закона на официальных ресурсах акимата и в СМИ систематически публикуется «черный список» застройщиков, которые не имеют права привлекать средства дольщиков.







Ранее сообщалось об обновлении списка застройщиков, не имеющих права на привлечение денег дольщиков в Астане.

Список объектов можно посмотреть здесь.