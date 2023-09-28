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    Вчера, 01:35 | GMT +6

    Как не стать обманутым дольщиком

    строительство стлица
    Фото: пресс-служба акимата Астаны

    Аким Астаны Женис Касымбек рассказал о проблемах дольщиков, передает МИА «Казинформ».

    - В городе есть ряд проблемных домов, которые официально не признаны долгостроями. По ним ведем работу, встречаемся с жителями данных ЖК. К примеру, ключи от ЖК «София» вкладчики должны были получить еще в 2021 году. Однако жильцы до сих пор не заехали в свои квартиры. На объекте наблюдались низкие темпы строительства, отсутствовали постоянные инженерные сети, все еще не завершены работы по установке лифтов. Нами оказывается содействие по завершению строительства ЖК. К примеру, это работы по обустройству канализации, водопровода, благоустройству, озеленению и другое, - сообщил на своей странице в Instagram Женис Касымбек.

    Кроме того, по его словам, органами уголовного преследования проводятся мероприятия по досудебному расследованию на основании неоднократных заявлений дольщиков по жилым комплексам «Аскер-1», «Аскер-2», «R-Club», «R-Club De Luxe», «Актау Сити», «Казанат-2», «Ордабасы», «Оазис».

    Важный момент подчеркнул аким столицы - не допустить появления новых долгостроев и проблемных объектов долевого строительства.


     - Стройкомпании могут привлекать денежные средства дольщиков только при определённых жестких условиях: получение гарантии Единого оператора жилищного строительства, участие в проекте банка второго уровня, привлечение денег дольщиков после возведения каркаса жилого дома, - написал аким столицы.

    Теги:
    Акимат Строительство Астана
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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