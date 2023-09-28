Как не стать обманутым дольщиком

Аким Астаны Женис Касымбек рассказал о проблемах дольщиков, передает МИА «Казинформ».

- В городе есть ряд проблемных домов, которые официально не признаны долгостроями. По ним ведем работу, встречаемся с жителями данных ЖК. К примеру, ключи от ЖК «София» вкладчики должны были получить еще в 2021 году. Однако жильцы до сих пор не заехали в свои квартиры. На объекте наблюдались низкие темпы строительства, отсутствовали постоянные инженерные сети, все еще не завершены работы по установке лифтов. Нами оказывается содействие по завершению строительства ЖК. К примеру, это работы по обустройству канализации, водопровода, благоустройству, озеленению и другое, - сообщил на своей странице в Instagram Женис Касымбек.

Кроме того, по его словам, органами уголовного преследования проводятся мероприятия по досудебному расследованию на основании неоднократных заявлений дольщиков по жилым комплексам «Аскер-1», «Аскер-2», «R-Club», «R-Club De Luxe», «Актау Сити», «Казанат-2», «Ордабасы», «Оазис».

Важный момент подчеркнул аким столицы - не допустить появления новых долгостроев и проблемных объектов долевого строительства.