Как не простыть в сезон гриппа и ОРВИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Для многих из нас осень — это время, когда мы нежно провожаем лето и готовимся к приходу холодов. Однако, помимо уютных свитеров и аромата осенних листьев, осень также ассоциируется с сезоном ОРВИ и гриппа. Несмотря на вирусную активность в это время года, есть множество шагов, которые мы можем предпринять, чтобы защитить себя и своих близких. Подробнее читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

С приходом осени, температура падает, а дни становятся короче и прохладнее. Эти изменения создают идеальные условия для распространения вирусов, которые вызывают ОРВИ и грипп. Они легко передаются через капли, когда болеющий чихает, кашляет или даже разговаривает. Одним из важнейших пунктов является придерживание элементарных правил гигиены.

Если вы подозреваете, что заболели гриппом или ОРВИ, следуйте этим рекомендациям:

Консультируйтесь с врачом: Если у вас есть острый, ухудшающийся или длительный курс заболевания, обратитесь к врачу. Это особенно важно, если у вас есть другие хронические заболевания или если вы входите в группу риска.

Избегайте самолечения антимикробными препаратами: Не принимайте антибиотики без рецепта врача. Они не помогут при гриппе или ОРВИ, так как они вызваны вирусами, а не бактериями.

Оставайтесь дома: Если у вас есть симптомы гриппа или ОРВИ, важно оставаться дома, чтобы не заражать других людей. Изоляция поможет предотвратить распространение вируса. Вернитесь к обычной активности только после полного выздоровления и получения разрешения от врача.

Пейте много жидкости: Отдых и гидратация очень важны при любой респираторной инфекции. Пейте много воды, теплых напитков, чтобы снять обезвоживание, и отдыхайте как можно больше.

Принимайте антипиретики: Если у вас повышенная температура, принимайте антипиретические препараты, такие как парацетамол или ибупрофен, в соответствии с инструкцией. Они помогут снизить лихорадку и облегчить неприятные ощущения.

Соблюдайте гигиеничные меры: При кашле или чихании прикрывайте рот и нос сгибом локтя или используйте одноразовую салфетку. Мойтесь регулярно и дезинфицируйте поверхности, которые вы часто касаетесь.

Следите за своими симптомами: Ведите дневник симптомов, чтобы отслеживать их динамику. Это может быть полезно, если вам потребуется консультация врача.

Избегайте контакта с другими: Пока вы болеете, старайтесь изолировать себя от членов семьи и других людей, чтобы предотвратить распространение инфекции. Используйте маску, если вы должны контактировать с другими.

Следуйте рекомендациям врача: Если врач назначит вам лекарства или другие медицинские процедуры, строго соблюдайте их инструкции.

Помните, что грипп и ОРВИ могут вызывать серьезные осложнения, особенно у людей с ослабленной иммунной системой или хроническими заболеваниями. Если ваши симптомы ухудшаются или не улучшаются в течение нескольких дней, обратитесь к врачу.

Стоит отметить, что в борьбе с ОРВИ и гриппом лучше профилактика, чем лечение и нет более ценного оружия, чем она. Профилактика подобна невидимому щиту, защищающему нас от вирусов и болезней, которые так легко могут подстерегать нас в холодное время года. Это не просто мера предосторожности, а прежде всего мудрость, заложенная в привычки. Есть некоторые лайфхаки, которые могут помочь вам избежать заболевания:

Частое мытье рук: Одним из основных способов предотвратить заражение вирусами является регулярное и правильное мытье рук. Используйте теплую воду и мыло, протирайте руки в течение 20 секунд, включая пальцы и запястья.

Использование санитайзеров: Если вы не можете помыть руки, используйте антисептический гель или салфетки с антисептиком.

Избегайте контакта с больными: Старайтесь избегать близкого контакта с людьми, у которых есть симптомы гриппа или ОРВИ.

Избегайте прикосновения к лицу: Не прикасайтесь к глазам, носу и рту грязными руками, чтобы предотвратить передачу вирусов в организм.

Питание и укрепление иммунитета: Сбалансированное питание, богатое фруктами, овощами, белками и витаминами, помогает укрепить иммунную систему. Также уделяйте внимание физической активности и достаточному сну.

Пользуйтесь одноразовыми салфетками: Если у вас есть симптомы гриппа или ОРВИ, используйте одноразовые салфетки при чихании или кашле, чтобы предотвратить распространение вирусов.

Вентиляция помещения: Проветривайте помещение регулярно, чтобы снизить концентрацию вирусов в воздухе.

Избегайте переполненных мест: В периоды вспышек гриппа или ОРВИ старайтесь избегать больших скоплений людей, особенно в закрытых помещениях.

Оставайтесь дома при симптомах: Если у вас есть симптомы гриппа или ОРВИ, оставайтесь дома, чтобы не заражать других людей.

Следите за состоянием здоровья: Если у вас есть хронические заболевания или вы входите в группу риска, проконсультируйтесь с врачом о мерах предосторожности, которые вам следует соблюдать.

Запомните, что не существует 100% гарантии избежать заражения, но соблюдение этих мер позволит снизить риск заболевания гриппом и ОРВИ.

В борьбе с вирусами, когда современная медицина предоставляет многочисленные лекарства и препараты, люди нередко обращаются к народным методам. Это не только метод борьбы с вирусами, но и умение слушать свое тело, заботиться о нем и находить в природе то, что нужно для выздоровления. Вот некоторые популярные народные методы, которые могут принести облегчение:

Чай с медом и лимоном: Горячий чай с добавлением меда и лимона может помочь увлажнить горло и облегчить кашель. Мед также обладает слабыми антисептическими свойствами.

Ингаляции паром: Для облегчения заложенности носа и увлажнения слизистой можно проводить ингаляции паром. Добавьте кипяченой воды несколько капель масла эвкалипта или мелиссы и ингалируйте пары, накрыв голову полотенцем.

Прополис: Прополис имеет антисептические свойства и может помочь укрепить иммунитет. Вы можете принимать его в виде таблеток или добавлять в мед.

Чеснок: Чеснок содержит алицин, который обладает антимикробными свойствами. Вы можете добавлять чеснок в блюда или готовить чесночные настойки.

Имбирь: Имбирь помогает согреть организм и может облегчить симптомы простуды. Вы можете приготовить имбирный чай или добавлять имбирь к горячей воде с медом и лимоном.

Содовые растворы для полоскания горла: Раствор соды (1/2 чайной ложки соды на стакан воды) может помочь снять раздражение в горле. Полоскайтесь им несколько раз в день.

Обильное питье: Пейте много теплых жидкостей, таких как чай, бульоны, и горячие напитки, чтобы увлажнить слизистые оболочки и облегчить кашель.

Отдых: Поддерживайте режим отдыха и спите достаточно. Покой помогает организму бороться с инфекцией.

Медовые обертывания: Некоторые люди используют медовые обертывания на грудь для снятия кашля и уменьшения заложенности носа.

Теплый компресс на лоб и горло: Теплый компресс на лобу и горле может помочь снять боль и недомогание.

Важно помнить, что народные методы могут быть полезными для симптоматического лечения, но они не заменяют консультацию с врачом и медицинское лечение, особенно если у вас есть серьезные симптомы или рисковые факторы. Если состояние ухудшается или симптомы не исчезают, обратитесь к врачу

Осень — это также лучшее время перемен в наших привычках и образе жизни. Забота о собственном здоровье и здоровье окружающих становится приоритетом. Не забывайте о профилактике и соблюдении мер предосторожности, и этот осенний сезон пройдет для вас без серьезных неприятностей.

Напомним, учитывая многочисленные обращения граждан относительно получения консультаций узкопрофильных специалистов, Министерством здравоохранения РК в прошлом году обновлены правила оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях.

В соответствующем приказе Минздрава «Об утверждении правил оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях» предусмотрено оказание консультативно-диагностических услуг без направления врача общей практики (участковый врач) в определенных случаях.

Так, пациенту не нужно записываться и получать направление к узкому специалисту у ВОП при неотложных состояниях и травмах, в т.ч. офтальмологических, оториноларингологических и других; при оказании экстренной и плановой стоматологической помощи; при заболеваниях дерматовенерологического профиля.

Прием к акушер-гинекологу и психологу осуществляется напрямую по месту прикрепления.

Исключающим направление случаем является подозрение на заболевания онкологического и гематологического профиля.

Также был утвержден маршрут «зеленый коридор», где пациент с подозрением на онкологическое заболевание в поликлинике проходит обследование за 18 дней.

При повторном приеме к профильному специалисту в рамках одного случая, а также по профилю заболевания динамического наблюдения можно также без направления попасть к узкому специалисту.

Кроме того, не нужно получать направление для обращения в молодежные центры здоровья и для получения услуг передвижных медицинских комплексов и др.

В итоге к узкому специалисту можно попасть без направлений в следующих случаях:

- неотложные состояния и травмы, в том числе офтальмологические, оториноларингологические и другие травмы;

- оказание экстренной и плановой стоматологической помощи;

- заболевания дерматовенерологического профиля;

- приёмы к акушеру-гинекологу и психологу по месту прикрепления;

- при подозрении на заболевания онкологического и гематологического профиля;

- по профилю заболевания динамического наблюдения; – в молодежные центры здоровья;

- при повторном приеме к профильному специалисту в рамках одного случая.

В рамках своей квалификации ВОП (врач общей практики) должен быть широко ориентирован в основных медицинских специальностях для оказания многопрофильной помощи всей семье независимо от возраста и вида заболевания.

ВОП осуществляет прием и посещение на дому, проведение комплекса профилактических, лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий.

Глава Правительства РК Алихан Смаилов выступая на расширенном собрании фракции партии «AMANAT» высказался о доступности и качестве медпомощи в стране.

«В этом году начата реализация Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». В рамках него будут построены 655 объектов первичного звена здравоохранения и модернизированы 32 межрайонные больницы. Это позволит охватить более 4 млн сельских жителей специализированной медпомощью. Начато строительство 2 из 8 планируемых областных многопрофильных и университетских клиник с использованием механизма ГЧП», - сказал Алихан Смаилов.

Мощным стимулом для развития отечественного производства лекарств стало укрепление сотрудничества с крупной мировой фарминдустрией из ТОП-50 BIGPHARMA.

Так, с компаниями «Pfizer» и «Roсhe» подписаны соглашения по локализации производства препаратов в Казахстане.

«В рамках господдержки в настоящее время действует 98 долгосрочных договоров с 36 отечественными товаропроизводителями на поставку лекарственных средств и медицинских изделий. В текущем году из закупленных 1,6 тыс торговых наименований препаратов 947 позиций или 61% произведены отечественными фармкомпаниями», - добавил А. Смаилов.