Как не попасть в список обманутых дольщиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в этом году сдадут в эксплуатацию 20 долгостроев, в числе которых также есть проблемные объекты. Это позволит решить проблемы 8 тысяч дольщиков. Аким столицы Алтай Кульгинов в ходе рабочего объезда ознакомился с ходом строительства ЖК «Багыстан» и побеседовал с дольщиками. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу акимата в Instagram.

«У домостроительного комбината, который работает не только на вашем объекте ЖК «Багыстан», но и на объектах «Алтын шар», была задолженность перед кредиторами и работниками предприятия на сумму более 600 млн тенге. Благодаря поддержке государства данная сумма была погашена. Домостроительный комбинат все это время стоял, не работал, сейчас мы его запустили

Все эти меры приняли ради вас, ради того, чтобы вручить вам ключи от квартир. Стройработы на участке начались. Наша задача - выдать вам ключи.

Чтобы горожане не повторяли ошибок и сами не оказались в числе обманутых дольщиков, на нашем официальном сайте мы публикуем имена недобросовестных застройщиков, также приняты изменения в законодательство. Но и горожане, прежде чем идти и покупать, должны проверять все сведения о застройщике, запрашивайте наличие разрешительных документы», - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Таким образом, ЖК «Багыстан»,«Алтын шар» сдадут в эксплуатацию в этом году. Кроме того, домостроительный комбинат «GLB» также задействован в строительстве соцжилья.