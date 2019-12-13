Как не отравиться угарным газом, рассказали акмолинские спасатели

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Из-за нарушений правил эксплуатации отопительной печи два кокшетауца госпитализированы с отравлением угарным газом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

По информации ведомства, трагедия произошла 11 декабря в частном жилом доме в Кокшетау. Из-за нарушения правил эксплуатации отопительной печи - отсутствие тяги - получили отравление угарным газом и госпитализированы в больницу 85-летняя женщина и 56-летний мужчина.

«Звонок об отравлении людей поступил из городской больницы, сотрудники ДЧС незамедлительно выехали на место происшествия. По приезду выяснилось, что сестра с братом приехали ночевать к своей 85-летней маме. Утром сестра затопила печь, однако тяги не было, она закрыла задвижку печи и ушла на рынок. По возвращении женщина обнаружила запах угарного газа в доме, брата и маму спящими. Сразу же вызвала скорую помощь. В настоящее время состояние у женщины тяжелое, у мужчины - состояние средней степени тяжести», - проинформировал и.о. начальника УЧС города Кокшетау Максим Шатковский.

Как пояснили в ДЧС региона, в абсолютном большинстве случаев виновниками отравления угарным газом являются хозяева дома, которые нарушают правила пожарной безопасности, игнорируют требования к устройству и эксплуатации печного отопления.

«Если печь правильно эксплуатировать и поддерживать в рабочем состоянии, то количество произведенного угарного газа во время сгорания топлива обычно не представляет опасности. Осторожность — залог предотвращения отравления угарным газом. Печь с закрытой задвижкой и недогоревшим топливом представляет собой источник угарного газа. Считая, что топливо полностью прогорело, владельцы печи закрывают заслонку дымохода для сохранения тепла. Тлеющие угли при недостатке воздуха образуют угарный газ, который проникает в помещение через негерметичные участки печной конструкции», - рассказали в ведомстве.

При слабой тяге в дымоходе и без подачи воздуха также имеет место недожиг топлива, и как следствие - образование и накопление угарного газа. Как считают спасатели, уход за дымоходом не слишком утомителен — достаточно два раза в год, в начале и конце отопительного сезона, проверять тягу, герметичность швов кирпичной кладки или стыки модулей, по мере надобности очищать внутренние поверхности от сажи. После длительного простоя устройства, прежде чем развести огонь, надо открыть заглушку тройника и посмотреть сквозь трубу, убедившись, что дымоход не забит сажей, листьями и другими предметами.