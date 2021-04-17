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    13:08, 17 Апрель 2021 | GMT +6

    Как не допустить появления латифундистов, обсудили на земельной комиссии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие меры должны приниматься в стране с целью исключения появления латифундистов, обсудили в ходе Комиссии по земельным реформам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Четвертый вопрос - о запрете аренды сельхозземель аффилированным лицам с целью недопущения появления латифундистов. Данный вопрос решается в пределах нормы об установлении предельных объемов предоставляемых в аренду сельскохозяйственных земель», - сказал депутат Сената, руководитель рабочей группы по экономическим вопросам Ахылбек Куришбаев.

    По словам А. Куришбаева, данная норма установлена пунктом 4 статьи 50 Земельного кодекса, законопроект в настоящее время находится на рассмотрении Сената.

    «То есть, в соответствии с этими законами негосударственное юридическое лицо не может владеть сельскохозяйственными землями сверх установленного Правительством предела, независимо от количества его аффиллированных лиц. Еще раз повторюсь, что данный вопрос решается в рамках закона», - отметил руководитель рабочей группы.

    В свою очередь, общественный деятель Мухтар Тайжан назвал определение латифундии в целом.

    «Сельскохозяйственная земля - 80% территории Казахстана. В селах проживают более половины народа Казахстана. Определение латифундистов - это те, кто взял землю и на ней не работает. Это независимо от размеров - маленький, большой, средний, - но это те, которые не работают. За прошлый год в четырех областях пилотного проекта космомониторингом было проанализировано 18 млн гектаров, из них 8 млн гектаров обнаружено, что земли не используются рационально. 4 млн возвращено в государственную собственность. Вот - это латифундия. Почему я этим вопросом занялся? Потому что у сельчан нет земли, чтобы как-то прокормить семьи», - прокомментировал М. Тайжан.


    Теги:
    Сельское хозяйство Общество
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