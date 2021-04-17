Как не допустить появления латифундистов, обсудили на земельной комиссии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие меры должны приниматься в стране с целью исключения появления латифундистов, обсудили в ходе Комиссии по земельным реформам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Четвертый вопрос - о запрете аренды сельхозземель аффилированным лицам с целью недопущения появления латифундистов. Данный вопрос решается в пределах нормы об установлении предельных объемов предоставляемых в аренду сельскохозяйственных земель», - сказал депутат Сената, руководитель рабочей группы по экономическим вопросам Ахылбек Куришбаев.

По словам А. Куришбаева, данная норма установлена пунктом 4 статьи 50 Земельного кодекса, законопроект в настоящее время находится на рассмотрении Сената.

«То есть, в соответствии с этими законами негосударственное юридическое лицо не может владеть сельскохозяйственными землями сверх установленного Правительством предела, независимо от количества его аффиллированных лиц. Еще раз повторюсь, что данный вопрос решается в рамках закона», - отметил руководитель рабочей группы.

В свою очередь, общественный деятель Мухтар Тайжан назвал определение латифундии в целом.

«Сельскохозяйственная земля - 80% территории Казахстана. В селах проживают более половины народа Казахстана. Определение латифундистов - это те, кто взял землю и на ней не работает. Это независимо от размеров - маленький, большой, средний, - но это те, которые не работают. За прошлый год в четырех областях пилотного проекта космомониторингом было проанализировано 18 млн гектаров, из них 8 млн гектаров обнаружено, что земли не используются рационально. 4 млн возвращено в государственную собственность. Вот - это латифундия. Почему я этим вопросом занялся? Потому что у сельчан нет земли, чтобы как-то прокормить семьи», - прокомментировал М. Тайжан.