РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:28, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Как назовут новый район Астаны

    астана
    Фото: Kazinform

    Название для нового шестого района Астаны предложили на заседании маслихата города, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам руководителя Управления по развитию языков и архивного дела Астаны Сакена Есиркепа, членам ономастической комиссии из 15 предложений было представлено четыре варианта названия: «Сарайшык», «Туран», «Сауран» и «Жеруйык».

    Члены ономастической комиссии выбрали вариант «Сарайшык» как название для нового района столицы.

    Теги:
    Маслихат Астана Акимат Общество
    Карина Кущанова
    Автор
    Карина Кущанова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!