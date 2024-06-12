Как назовут новый район Астаны

Название для нового шестого района Астаны предложили на заседании маслихата города, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам руководителя Управления по развитию языков и архивного дела Астаны Сакена Есиркепа, членам ономастической комиссии из 15 предложений было представлено четыре варианта названия: «Сарайшык», «Туран», «Сауран» и «Жеруйык».

Члены ономастической комиссии выбрали вариант «Сарайшык» как название для нового района столицы.