Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Казахстане Али Акбар Джоукар прокомментировал возможность миграции казахстанских граждан из Ирана в Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Может ли ситуация между Ираном и Израилем снова обостриться? Как дипломат из Тегерана, какой совет вы бы дали гражданам Казахстана, планирующим поездку в этот регион, которые в настоящее время занимаются бизнесом и учатся в одной из двух стран? — спросил корреспондент агентства Kazinform на встрече с представителями казахстанских СМИ.

Посол заверил, что ситуация в Иране сейчас стабильная.

— Я ничего не могу сказать о казахстанцах, живущих в Израиле. Потому что многие граждане Израиля бегут из страны. Что касается Ирана, то в нашей стране сейчас проходит крупнейшее торгово-экономическое мероприятие этого года под названием «Иран Экспо». В нем принимают участие представители 117 стран, в том числе делегация Казахстана в составе более чем десяти человек. Буквально вчера в рамках этой выставки состоялась встреча бизнесменов Ирана и Казахстана, и собралось большое количество людей. Ситуация в Иране нормальная, — сказал Али Акбар Джоукар.

На встрече также обсуждалось нынешнее положение казахской диаспоры в Иране.

— Если иранские граждане казахской национальности захотят мигрировать в Казахстан и сменить гражданство, будут ли какие-либо ограничения со стороны Тегерана? Если найдутся граждане Казахстана и Ирана, которые захотят вернуться в Казахстан, не будет ли для них препятствий? — спросил журналист.

Посол заявил, что считает нормальным возникновение такой проблемы, когда в любой стране происходят военные и политические события.