Как напряженность между Ираном и Израилем повлияла на иранских казахов — ответ Посла
Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Казахстане Али Акбар Джоукар прокомментировал возможность миграции казахстанских граждан из Ирана в Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Может ли ситуация между Ираном и Израилем снова обостриться? Как дипломат из Тегерана, какой совет вы бы дали гражданам Казахстана, планирующим поездку в этот регион, которые в настоящее время занимаются бизнесом и учатся в одной из двух стран? — спросил корреспондент агентства Kazinform на встрече с представителями казахстанских СМИ.
Посол заверил, что ситуация в Иране сейчас стабильная.
— Я ничего не могу сказать о казахстанцах, живущих в Израиле. Потому что многие граждане Израиля бегут из страны. Что касается Ирана, то в нашей стране сейчас проходит крупнейшее торгово-экономическое мероприятие этого года под названием «Иран Экспо». В нем принимают участие представители 117 стран, в том числе делегация Казахстана в составе более чем десяти человек. Буквально вчера в рамках этой выставки состоялась встреча бизнесменов Ирана и Казахстана, и собралось большое количество людей. Ситуация в Иране нормальная, — сказал Али Акбар Джоукар.
На встрече также обсуждалось нынешнее положение казахской диаспоры в Иране.
— Если иранские граждане казахской национальности захотят мигрировать в Казахстан и сменить гражданство, будут ли какие-либо ограничения со стороны Тегерана? Если найдутся граждане Казахстана и Ирана, которые захотят вернуться в Казахстан, не будет ли для них препятствий? — спросил журналист.
Посол заявил, что считает нормальным возникновение такой проблемы, когда в любой стране происходят военные и политические события.
— Такая проблема существует в каждой стране. Например, если в Казахстане возникнет кризисная ситуация, наши граждане тоже могут поднять аналогичные вопросы. Но ситуация в Иране нормальная, опасности нет. Даже международные мероприятия проходят по графику. В мероприятиях в нашей стране принимают участие 2 тысячи представителей стран мира. Вы знаете, что иранцы-казахи живут в иранской провинции Голестан. На прошлой неделе там прошел фестиваль культуры иранских народов, были показаны национальные блюда и виды борьбы. Так что в Иране нет никаких опасений. Никто не хочет туда переезжать. Сейчас между двумя странами действует 14-дневный безвизовый режим. Таким образом, граждане обеих стран могут приезжать и уезжать, когда захотят. Поэтому я не верю, что среди иранских казахов есть опасения и мысли по поводу выезда из страны. Я был в Иране, когда была военная операция против Израиля. Даже тогда среди людей не было никакого беспокойства, — сказал Али Акбар Джоукар.