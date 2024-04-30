РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:42, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    Как напряженность между Ираном и Израилем повлияла на иранских казахов — ответ Посла

    Али Акбар Джоукар
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Казахстане Али Акбар Джоукар прокомментировал возможность миграции казахстанских граждан из Ирана в Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Может ли ситуация между Ираном и Израилем снова обостриться? Как дипломат из Тегерана, какой совет вы бы дали гражданам Казахстана, планирующим поездку в этот регион, которые в настоящее время занимаются бизнесом и учатся в одной из двух стран? — спросил корреспондент агентства Kazinform на встрече с представителями казахстанских СМИ.

    Посол заверил, что ситуация в Иране сейчас стабильная.

    — Я ничего не могу сказать о казахстанцах, живущих в Израиле. Потому что многие граждане Израиля бегут из страны. Что касается Ирана, то в нашей стране сейчас проходит крупнейшее торгово-экономическое мероприятие этого года под названием «Иран Экспо». В нем принимают участие представители 117 стран, в том числе делегация Казахстана в составе более чем десяти человек. Буквально вчера в рамках этой выставки состоялась встреча бизнесменов Ирана и Казахстана, и собралось большое количество людей. Ситуация в Иране нормальная, — сказал Али Акбар Джоукар.

    На встрече также обсуждалось нынешнее положение казахской диаспоры в Иране.

    — Если иранские граждане казахской национальности захотят мигрировать в Казахстан и сменить гражданство, будут ли какие-либо ограничения со стороны Тегерана? Если найдутся граждане Казахстана и Ирана, которые захотят вернуться в Казахстан, не будет ли для них препятствий? — спросил журналист.

    Посол заявил, что считает нормальным возникновение такой проблемы, когда в любой стране происходят военные и политические события.

    — Такая проблема существует в каждой стране. Например, если в Казахстане возникнет кризисная ситуация, наши граждане тоже могут поднять аналогичные вопросы. Но ситуация в Иране нормальная, опасности нет. Даже международные мероприятия проходят по графику. В мероприятиях в нашей стране принимают участие 2 тысячи представителей стран мира. Вы знаете, что иранцы-казахи живут в иранской провинции Голестан. На прошлой неделе там прошел фестиваль культуры иранских народов, были показаны национальные блюда и виды борьбы. Так что в Иране нет никаких опасений. Никто не хочет туда переезжать. Сейчас между двумя странами действует 14-дневный безвизовый режим. Таким образом, граждане обеих стран могут приезжать и уезжать, когда захотят. Поэтому я не верю, что среди иранских казахов есть опасения и мысли по поводу выезда из страны. Я был в Иране, когда была военная операция против Израиля. Даже тогда среди людей не было никакого беспокойства, — сказал Али Акбар Джоукар.

    Теги:
    Иран Ситуация на Ближнем Востоке Израиль Конфликт
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!