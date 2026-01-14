РУ
    Как налогоплательщикам в Казахстане отозвать отчетность — разъяснение КГД

    Комитет государственных доходов Министерства финансов РК разъяснил порядок отзыва налоговой отчетности методом изменения через электронные сервисы, передает агентство Kazinform.

    Налоговый кодекс, налоги, бизнес
    Фото: freepik.com

    Для этого налогоплательщику необходимо зайти на страницу «Мои документы» и скопировать регистрационный номер налоговой отчетности, которую требуется отозвать.

    Затем в строке поиска следует ввести название налогового заявления и вставить скопированный регистрационный номер — после этого поля заявления автоматически заполнятся данными из ранее представленной отчетности. Далее нужно выбрать способ отзыва «методом изменения», указать причину отзыва налоговой отчетности и выбрать новое содержание. После этого заявление необходимо сформировать, подписать и отправить.

    В КГД уточнили, что после обработки заявления его статус изменится на «обработан». При этом статус налоговой отчетности также обновится — будет создана новая отчетность с измененными параметрами.

    Как ранее сообщили в ведомстве, возможность отзыва налоговой отчетности предоставлена временно — для обеспечения своевременного перехода налогоплательщиков на выбранный режим налогообложения. Налоговое заявление на отзыв будет доступно до 1 марта 2026 года в течение переходного периода — как в старом, так и в новом кабинете налогоплательщика.

    При этом формы налоговой отчетности подлежат отзыву в той информационной системе, в которой они были поданы. Если отчетность представлена в новом КНП, заявление на отзыв также необходимо оформлять в новом КНП, и наоборот.

    В комитете также уточнили, что в соответствии с новым Налоговым кодексом норма об отзыве налоговой отчетности исключена. Поэтому данный функционал следует использовать исключительно для своевременного выбора режима налогообложения, а также при прекращении деятельности индивидуального предпринимателя.

    О сроках уплаты налогов и сдачи отчетностей в январе для казахстанцев мы рассказывали ранее. 

