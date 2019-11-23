Как начать заниматься бизнесом и привлекать инвестиции, рассказал директор Astana Hub

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Как начать заниматься бизнесом и привлекать инвестиции в Казахстане, рассказал генеральный директор международного технопарка Astana Hub Джозеф Циглер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он на встрече с молодыми предпринимателями и студентами в Алматы также рассказал о современных подходах в IT- технологиях, цифровых решениях, а также о деятельности столичного технопарка.

«В силиконовой долине (Кремниевая долина в США - место, где накоплен уникальный опыт создания и продвижения высокотехнологичных, наукоемких стартапов) успешные стартапы делают люди от 40 и старше лет. В Казахстане немного другая тенденция, здесь какими-то новыми открытиями в основном занимается молодежь до 30 лет», - сказал Джозеф Циглер.





Он отметил, что человек, перед тем как сделать стартап, должен изучить рынок страны и сферу, по которой он планировал развиваться.

«Наша команда уже выпустила лучших ребят, они ведут хороший бизнес, привлекают инвестиции. Наша задача теперь не потерять их, а дальше работать с ними, поискать новых талантливых начинающих предпринимателей из разных регионов страны. Нам нужны новые идеи и стартапы. Мы сейчас вкладываемся в себя. Наши отличившиеся ребята съездили в разные города мира и масштабировали свой бизнес за рубежом. Мы везем их туда, чтобы они на выставке показали свои стартапы. Они ищут таким образом международных инвесторов. Главная цель стартапа - это масштабирование», - отметил спикер.





В эти дни команда Международного технопарка IT-стартапов Astana Hub проводит бесплатный интенсивный курс «Школа стартапа» для всех молодых предпринимателей с идеей в сфере IT в рамках собственной разработанной программы Startup Sapary.

Программу уже презентовали в городах Петропавловск, Атырау, Кызылорда, Туркестан, Уральск, Караганда, Кокшетау, Тараз, Усть-Каменогорск, Павлодар, Талдыкорган и Шымкент.

Это бесплатный курс для начинающих и действующих предпринимателей, которые хотят получить знания по развитию стартап-проектов. За максимально короткий период участники курсов получат теоретические знания по созданию бизнес-идей, обсудят, чем отличается стартап от классического бизнеса, а также поговорят о преимуществах стартап-проектов и как привлечь первые инвестиции в свой проект. По итогам курса участники получат сертификаты.

Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub занимается подготовкой и развитием стартап-проектов. В технопарке действуют бесплатные программы развития IT-стартапов: школа стартапа, программы инкубации и акселерации. По данным пресс-службы Astana Hub, общая сумма привлеченных инвестиций стартапами за прошедший период работы составила более 17 миллиардов тенге.

В будущем технопарк планирует тесное сотрудничество с технопарками регионов для создания совместных проектов и развития IT-предпринимательства в Казахстане.

6 ноября 2018 года была запущен Astana Hub.

Технопарк был запущен 6 ноября прошлого года по инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, в рамках пятого направления государственной программы «Цифровой Казахстан» - развитие инновационной экосистемы.

Миссия Astana Hub заключается в развитие стартап-культуры и поддержке высокотехнологичных проектов для укрепления экономики страны.



