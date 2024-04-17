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    20:39, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Как на Казахстан повлияет закон о семейно-бытовом насилии, рассказала эксперт

    Оксана Волкова-Михальская
    Фото: Instagram

    Директор ОО «Женский луч», член общественного совета Министерства культуры и информации РК Оксана Волкова-Михальская рассказала корреспонденту агентства Kazinform о том, что закон по семейно-бытовому насилию поможет снизить уровень агрессии в обществе.

    По ее словам, закон о семейно-бытовом насилии положительно повлияет и в политическом плане.

    – У нас многие вещи в законе противоречили ратифицированным международным документам, сейчас мы привели их в норму и в целом идем в одну ногу. Для гражданского общества Казахстана принятие закона о семейно-бытовом насилии необходимо. Мы его ждали давно. На мой взгляд, его можно назвать общественным, потому что много писем было отправлено на эту тему в Парламент, – сказала Оксана Волкова-Михальская.

    Эксперт подчеркнула важность запрета на условия проживание жертвы и агрессора, то есть если жилье принадлежит жертве, то агрессора будут выгонять.

    Она отметила работу с агрессором, ранее ее проводили НПО, но без законодательной основы ограничивалась несколькими разами. По мнению эксперта, закон поможет проводить системную работу и снизить уровень агрессии в обществе, соответственно, и количество женщин в кризисных центрах.

    – Теперь в Казахстане есть административная ответственность за принудительную высадку из общественного транспорта несовершеннолетних без сопровождения. Несоблюдение грозит штрафом в 5 МРП, – добавила Оксана Волкова-Михальская.

    Член Общественного совета считает, что закон о семейно-бытовом насилии способствует профилактике и снижению разводов. Также благодаря ответственности за доведение до самоубийства, особенно через соцсети, снизятся показатели жертв буллинга в Казахстане.

    – Положительные моменты можно перечислять долго, они будут влиять на политические показатели, но, конечно, результаты покажет время, – подытожила эксперт. 

    Ранее сообщалось, что Президентом Касым-Жомартом Токаевым подписаны законы Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей».

    Теги:
    Насилие над детьми Бытовое насилие Президент Казахстана Закон и право Дети Женщины Общество
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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