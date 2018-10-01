Как на элеваторах СКО проверяют качество зерна

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Мамлютском районе Северо-Казахстанской области завершают уборочную кампанию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации региональной службы коммуникаций, площадь зерновых в этом году здесь составляет чуть более 105 тысяч гектаров.

«Обмолочено свыше 90% площади. Намолотили более 152 тысяч тонн. Урожайность составляет 16 центнеров с гектара. Уборочная площадь масличных культур - 49,6 тысяч гектаров. Собрали около 30 тысяч тонн при урожайности в 9 центнеров с гектара», - рассказал начальник отдела сельского хозяйства Мамлютского района Кайреттен Боранбаев.

Новый урожай везут на главный элеватор района - Мамлютский мукомольный комбинат. Здесь круглосуточно принимают около ста грузовых машин с зерновыми и масличными культурами. Трудятся на территории комбината более 200 человек.

О технологии приемки зерна рассказал технический руководитель комбината Александр Есимшарипов.

«Наш элеватор мощностью до 150 тысяч тонн. Ежесуточно на элеватор привозят по 3 тысячи тонн зерна. Завозят культуры как из нашего, так и из ближайших районов области, из Петропавловска. В основном - это пшеница третьего класса», - отметил А. Есимшарипов.

Перед тем как зерно будут распределять на элеваторы, оно проходит технологический анализ. На мукомольном комбинате для сбора первичного определения качества его проводит технолог Оксана Коваленко.

«У нас есть специальный аппарат, который показывает именно предварительное качество - протеин, влажность, клейковину. Для образца нужно не более двух килограммов, а для прибора - 300 граммов. Есть у нас вторая лаборатория, они уже делают более точный анализ, там имеется сушильный шкаф, клейковину моют», - рассказала О. Коваленко.

После определения качества машины с зерном направляются на определенную точку разгрузки, масличные культуры - на склады.

Технический руководитель комбината отметил, что по анализам зерно поступает достаточно влажным и его приходится сушить.

«Мы готовы к сушке зерна. Провели небольшую модернизацию сушилок. Всего у нас их шесть. Все различны по производительности», - рассказал А. Есимшарипов.

В районе уже завершают засыпку семян для посевной кампании 2019 года. Из запланированных 18,4 тысяч тонн 18 тысяч уже засыпали.