Как музей в Сортобе хранит истории жителей села

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Село Сортобе в Кордайском районе Жамбылской области расположено в живописных кордайских предгорьях, возле границы с Кыргызстаном. В этом селе проживают 25 тысяч жителей, где большая часть - представители дунганского этноса. О том, как в Сортобе изучают и хранят историю Казахстана – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

В Центральной Азии сегодня проживает порядка 130 тысяч дунган, большинство из которых компактно размещено в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. На территории Казахстана живут примерно 60 тыс. дунган, предки которых были выходцами из китайских провинций Шэньси и Ганьсу, они бежали в ХIХ веке от притеснений династии Цин, перебравшись зимой через суровые горные перевалы Тянь-Шаня.

В Жамбылской области сегодня проживает большая часть представителей дунганской диаспоры - более 30 тысяч. За десятилетия проживания на территории Казахстана казахстанские дунгане, обретя здесь вторую родину, сохранили свою самобытность. Современные дунгане - активные участники общественной жизни страны. В Жамбылской области дунганский национально-культурный центр «Вынхуа» и дунганские молодежные объединения являются одними из самых активных и деятельных среди этнообъединений Ассамблеи народа Казахстана в регионе.

В рамках республиканской программы «История моего села - в истории моей Родины» в Сортобе, в школе имени Лермонтова, открылся музей, посвященный истории села.

О том, как сегодня работает музей, об истории села и его жителях в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал создатель музейных экспозиций, Почетный работник образования Республики Казахстан, учитель истории школы имени Лермонтова села Сортобе Гащим Джинлир.

- Гащим Мухамедович, расскажите, пожалуйста, как и для чего создавался этот музей.

- Музей в нашей школе открылся в декабре 2022 года, в преддверии Дня Независимости Республики Казахстан. Эту работу я провел в течение трех месяцев. Были мои единомышленники, которые помогали.

Был разработан график посещения музея с таким расчетом, чтобы все дети нашей школы, а их 1 300, сумели ознакомиться с экспонатами музея.

Когда начались экскурсии, видно было, с каким интересом дети знакомятся с историей родного села, своей школы, с людьми, которые живут рядом с ними. Благодаря музейным экспонатам и пояснениям, наши дети открывают для себя что-то новое в привычном окружающем их пространстве, в людях села, которых они давно знают. В такие минуты радуешься созданию этого музея. Для детей есть, с кого брать пример и на кого равняться.





Идея создания музея под девизом «История моего села - в истории моей Родины» имеет положительный фактор в деле патриотического, интернационального и нравственного воспитания учащихся. Очень надеемся на сотрудничество родителей по расширению экспонатов музея. Дети должны получать разностороннее воспитание. И музей нам в этом очень сильно помогает.

Музейные экспонаты рассказывают о многих фактах жизни нашего села. Но самое главное - о людях, которые творили историю этого села. Очень многое нашим детям, да и взрослым тоже, расскажет, например, эта фотография, сделанная в 1975 или 76-м году на первомайской демонстрации.

На ней изображены прекрасные люди, которые были честью и совестью нашего села. Всмотритесь в лица этих людей - какая у них была уверенность, ответственность, доброта. Их ценил народ, за ними шли люди, им верили, и - самое главное, они были честны и благородны. Это (слева направо в первом ряду) Уширов Гайсыр - бригадир, Чива Суфур - председатель колхоза, Люшанло Айша - парторг школы, Бегалиева Алтын - комсорг, Джинбарова Айша - директор школы, Джинлир Мухамед - парторг колхоза, Искаков Кайзер - председатель сельского совета, он ветеран войны, Дауров Щимар - ветеран войны и труда. Во втором ряду (слева направо) Буларов Исмар - директор начальной средней школы, Рахметулов Фарид и Ашаралиев Мукан - завучи, Буларов Харки - ветеран войны и труда, Хуров Мар – комсорг, Айдыров Хия - ветеран войны и труда, Динлосан Шисыр - комсорг колхоза, Машанло Дыва - бригадир.

С течением времени меняются жизненные ценности. Но по отношению к окружающим людям, по ответственности за выполнение возложенных задач и обязанностей, думаю, превзойти этих людей не удастся. Жизненный опыт этих людей - это пример истинной любви к своей Родине, к своему народу. С таких людей должны брать пример нынешнее молодое поколение.

- Что Вы можете сказать об истории села Сортобе?

- Свое начало село Сортобе берет с 1920 года, когда здесь поселились первые четыре семьи. Сегодня это село со 100-летней историей, за эти десятилетия село превратилось в крупный населенный пункт. На площади в 3 тысячи гектаров проживают около 25 тысяч человек, которые занимаются, в основном, сельским хозяйством, а в последнее время еще и животноводством. В летне-осенний период из села на рынки крупных городов Казахстана ежедневно вывозится не менее 300 тонн овощей - картофель, лук, чеснок, морковь, редька, капуста, зелень.

В селе имеется 5 общеобразовательных средних школ, филиал сельскохозяйственного колледжа «Беткайнар», больница, фельдшерский пункт, Дом культуры, около ста производственных подразделений – производственные кооперативы, крестьянские хозяйства, торговые точки, общепит. Село живет своей насыщенной жизнью, каждый занят своим делом, как и в любом уголке нашей необъятной Родины.

Главной целью создания школьного музея стало стремление показать подрастающему поколению, что все достижения, которые мы имеем, не пришли просто так. За всем этим стоит колоссальный труд, мужество, отвага, героизм наших предков. Воспитание будет иметь больше эффекта, только тогда, когда дети воспитываются на примере своих родителей, своего окружения, жителей своего села, которые живут рядом с ними.

- Какова тематика экспозиций музея?

- Первый тематический раздел музея «Великая Отечественная война 1941- 1945 годов», как обычно, вызывает огромный интерес посетителей музея. Ведь, пожалуй, нет ни одной семьи, которая не была бы связана с этими трагическими страницами истории нашей страны XX века.

По историческим документам, из села Сортобе на фронт ушли около трехсот человек. Пали в бою почти 140 из них. У тех, кто вернулся домой, почти у всех было подорванное здоровье – так, Манаров Лир пришёл с ампутированной ногой. Среди наших односельчан многие были удостоены высших наград за мужество. Среди них лейтенант Хия Яр, который был трижды награжден орденом Александра Невского. Дауров Щимар награжден орденом Красной Звезды, этот орден находится в нашем музее. Почти все фронтовики имеют ордена Отечественной войны разных степеней. Медали «За оборону Москвы», «За воинскую доблесть», «За освобождение Польши», «За взятие Берлина» украшали в свое время гимнастерки наших ветеранов. К сожалению, сейчас в живых ветеранов-фронтовиков в Сортобе не осталось. Но многие эти награды продолжают жить в нашем музее как память об самой страшной войне в истории человечества.





Войне в Афганистане посвящен второй раздел нашего музея. С 1979 по 1989 году наши Вооруженные силы принимали участие в войне в Афганистан. Участниками тех сражений были и жители нашего села - Аджиев Аркадий, Вайсер Леджер, Дундуров Рахим, Сулеев Щербане, Дауров Ибрай. Люхуров Неби был военным летчиком. Все они имеют боевые награды. Вайсер Леджер награжден орденом Красной Звезды. Все живы и здоровы, являются постоянными участниками школьных мероприятий, на которых рассказывают ребятам о героизме наших воинов.

Третий раздел посвящен службе в Вооруженных силах Республики Казахстан. В нашем селе проживают три человека, проходившие службу на семипалатинском ядерном полигоне. Приказом Министерства обороны РК они приравнены по льготам к участникам Великой Отечественной войны. Это Машанло М, Лосыев Л, Щимеев Р. Среди наших жителей есть участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Хухуров Шамиль, по профессии он военный водитель, имеет огромное количество наград за спасение людей во время этой аварии. В экспозиции музея есть много фотографий наших ребят, которые сейчас служат в рядах Вооруженных сил Республики Казахстан, а также напутственные письма из армии, благодарственные письма в адрес школы и родителей от командования за отличное воспитание сыновей.

Хочется отметить, что в музее экспонируется большое количество наград наших выпускников. Машанло Гаши Суалиевич начал службу в правоохранительных органах с должности следователя и дошел до начальника отдела собственной безопасности Генеральной прокуратуры РК, он кавалер ордена «Айбын» всех трех степеней, имеет звание Почетный работник прокуратуры Казахстана. Джемаров Тащир Рахиевич «вырос» до заместителя начальника следственного управления МВД РК, Хилоу Харки Щирович – до начальника отдела в системе Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики. Не можем не восхищаться мужеством нашего жителя Арли Хакима Мехаровича, погибшего на службе в органах полиции в Экибастузе.





В музее есть материалы по нашим выпускникам, которые продолжают стоять на страже правопорядка. Это Искаков Рахим Яргубеевич - полковник полиции в Кокшетау, Джинлосанов Шамиль Исмарович - подполковник полиции в Усть-Каменогорске, Сыров Исмар Арманович - майор в Российской Федерации, Дауров Ринат Юнусович - старший лейтенант.





В разделе «Трудовые достижения» мы собрали богатый материал по трудовым достижениям наших жителей, награжденных различными правительственными наградами. Это животновод Толбаев Абдумуса, заведующий ОТФ Лоу Юсуп Буларович, животновод Деркенбаев Бекен, свекловод Ихия Щимар, свекловичницы Маянфу Шер и Юху Семе, тракторист Твоз Ливар, завфермой Динлосан Шисыр, учительница Люшанло Айша, председатель колхоза Манезов Исмар, аким села Буларов Ильяс, директор фирмы Буларов Лугмар.

С гордостью можем назвать имя еще одного нашего выпускника - Машухей Шарип Губарович, который был министром плодоовощного хозяйства Кыргызской Республики и руководил металлургическим заводом в Павлодаре. В музее представлены и материалы, касающиеся основателя и первого Президента Ассоциации дунган Казахстана, нашего выпускника Лоу Исхара Юсуповича, который долгие годы руководил одним из крупных и успешных хозяйств в Кордайском районе - колхоз «Коминтерн» в селе Масанчи.

Богатая общественно-политическая жизнь села также нашла отражение в экспозициях музея. Среди наших жителей есть много людей, которые принимали активное участие в политической жизни страны. Народным депутатом СССР был Вайсер Леджер Марович, депутатом двух созывов Верховного Совета Казахской ССР стал Манезов Исмар Джинхунович. Членом ЦК компартии Казахстана была Маянфу Шер. Депутаты областного маслихата Цимер Фатима и Буларов Лугмар Харкиевич. Депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан в данный момент является Буларов Ильяс Юсупович.

Гордимся тем, что врач Апаева Татьяна Мудалифовна - член Ассамблеи народа Казахстан, входит в «Лучшие женщины Казахстана». Огромны заслуги председателя культурного центра «Вынхуа» Жамбылской области, депутата районного маслихата Идыбо Айши Люшировны. Значительным является вклад в дело развития образования наших выпускников Президента «Ассоциации дунган Казахстана» Даурова Хусея Щимаровича. Благодаря его стараниям, сотни наших выпускников получили гранты, бесплатное образование в вузах Китая и сейчас являются ведущими специалистами на совместных казахско-китайских предприятиях в Казахстане.

Нельзя было не отразить в музее и труд наших руководителей села, организации. Каждый из них сделал что-то важное и ценное для своего села. Это Дауров Щимар Даурович, Джинбаров Сулейман Джинбарович, Буларов Исмар Юсупович, Манезов Исмар Джинхунович, Буларов Ильяс Юсупович, Искаков Яргубе Гейсырович, Абдылдаев Талайбек Юсупович, Фушанло Рустам Юнусович, Дыдыху Исхар Левазович, Бицаров Идрис Меваевич, Парса Гащим Харсанович, Парса Исхар Лоданович.

В экспозиции музея представлены и достижения сельчан в науке, образовании, спорте.

Пять наших выпускников имеют ученые степени. Кандидат медицинских наук Джинбаров Сулейман Джинбарович, Суров Эдир Арбудуевич ведущий хирург Национального госпиталя имени Ахунбаева, кандидат филологических наук доцент Апаева Софья Хусаиновна декан факультета НУ имени Жусупа Баласагына, кандидат технических наук Сваров Мухамед Харсанович работает в МЧС Кыргызской Республики, кандидат физико-математических наук Лолю Яргубе Сулеевич преподает в Томском Государственном университете.





Школа имени Лермонтова за годы своего существования выпустила 30 обладателей золотых и серебряных медалей, знака «Алтын белгі» и аттестата с отличием. Это выдающийся результат среди районных школ.

Серебряным призером чемпионата СССР по вольной борьбе в весе 74 кг является наш учитель физической культуры Юбур Лева Исхарович. Этот титул он получил на чемпионате в Ташкенте. Двое наших учеников являются чемпионами мира по кикбоксингу, один серебряный призер, двое - обладатели Кубков мира и Азии. Это Дауров Рашид, его имя находится в зале Славы Жамбылской области, Люшанло Исмаил и Фушанло Шамиль.









На юге традиционна высокая рождаемость, и село Сортобе - не исключение, ежегодно здесь рождается до тысячи и более детей. У нас существует поверье, что чем больше детей, тем счастливее семья. У нас около 750 многодетных семей, а в музее собраны материалы по матерям, родившим и воспитавшим шестерых и семерых детей, имеющих подвески «Алтын алқа» и «Күміс алқа».

Вызывает неизменный интерес исторический и бытовой разделы нашего музея. Кордайский район богат на археологические находки. Жители порою обнаруживают их буквально «под ногами», когда роют колодцы, фундаменты или занимаются другими хозяйственными работами. И тогда находки, а также вещи, представляющие историческую ценность, несут в музей. Так, например, появился богатый на исторические экспонаты музей при школе соседнего села Масанчи. В нашем музее в большом объеме предоставлены экспонаты по истории, национально-прикладному искусству, нумизматике, инструменты, бытовые вещи.













Надеемся на поддержку односельчан по дальнейшему расширению экспонатов музея. Ведь мы создавали музей для того, чтобы помнили историю. Не зря говорят что народ, который не помнит своего прошлого, не имеет будущего.