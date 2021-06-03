Как можно выявить аутизм у детей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Детский врач-невропатолог городской поликлиники №36 Кульназ Алимбек рассказала о симптомах, на которые стоит обратить внимание у детей для выявления детского аутизма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день аутизм представляет собой значительную общественную проблему, получающую все большее распространение, затрагивающую детей, имеющих проблемы развития одного типа, но с различными вариантами их преодоления.

По словам Кульназ Алимбек, ранний детский аутизм – это особая форма нарушенного психического развития с неравномерностью формирования различных психических функций, со своеобразными эмоционально-поведенческими, речевыми и иногда интеллектуальными расстройствами. Диагноз, как правило, устанавливается с помощью комбинации анамнеза, наблюдения или формального тестирования, которое может включать скрининг и инструменты оценки, специфичные для расстройства аутистического спектра.

«Первые признаки аутизма проявляются у ребенка в течение первых двух лет жизни. Особенно ярко аутизм проявляется в возрасте 3–5 лет и сопровождается страхами, негативизмом, агрессией. В раннем возрасте возможно несколько типов реакции по отношению к близкому взрослому: это отсутствие эмоционального контакта с людьми - дети не радируют на присутствие матери, не тянутся к ней, а взятые на руки остаются пассивными, не выраженность «комплекса оживления», т.е отсутствие фиксации взгляда на лице человека, улыбки и ответных реакций в виде смеха. У детей с таким диагнозом также выявляются особенности игровой деятельности (игнорирование игрушек), нарушения активности», - отмечает специалист.

Существует также симбиотическая форма контакта, наблюдаемая у более старших детей, когда ребенок отказывается остаться без матери, тревожен при ее отсутствии, при этом он может не проявлять к ней ласки и нежности.

У детей дошкольного возраста в качестве основных компонентов аутизма выделяют: «уход в себя», т.е. значительное снижение контактов с окружающими или полное отсутствие их, погруженность в свой внутренний мир. Ребенок избегает раскрывать содержание своего внутреннего мира, часто вообще не поддерживает беседу, молчит в ответ на задаваемые вопросы, выделяется повышенная чувствительность к световым, слуховым, тактильным, температурным раздражителям, нарушается пищеварение, появляется брезгливость, опасливость, нередко осторожное обнюхивание пищи, часто экстремальная избирательность, и, вместе с тем, возможность брать в рот несъедобное.

Врач советует при выявлении вышеперечисленных симптомах обратиться к специалисту для постановки окончательного диагноза.