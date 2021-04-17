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    11:56, 17 Апрель 2021 | GMT +6

    Как можно решить проблему нехватки пастбищ в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как можно решить проблему нехватки пастбищ, предложили в ходе заседания Комиссии по земельной реформе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас одной из самых актуальных проблем сельских населенных пунктов является дефицит пастбищ вокруг них. Согласно статистическим данным, в сельских населенных пунктах производится 66% продукции животноводства. Здесь 60% поголовья скота. Как известно, от этого зависит и условие проживания граждан. К сожалению, этот огромный биологический актив остается вне государственной поддержки и не вовлечен ни в какие технологические процессы. По подсчетам специалистов, если мы будем повышать только качество кормов, то производительность мяса и молока, производимого в населенных пунктах, увеличится не менее, чем на 30%. Специалисты рабочей группы внесли много предложений по этому вопросу. Главное - вернуть земли в населенные пункты, которые не используются в сельском хозяйстве», - рассказал депутат Сената, руководитель рабочей группы по экономическим вопросам Ахылбек Куришбаев.

    Ссылаясь на данные Минсельхоза, Ахылбек Куришбаев отметил, что в сельских населенных пунктах для скота не хватает 29 млн га пастбищ. А в организованных хозяйствах не освоено 33 млн га пастбищ.

    «Кроме того, очень важно обеспечить санитарное состояние сел. Мы должны обеспечить села общественными пастбищами, создать кооперативы и организовать новые фермерские хозяйства для эффективного развития животноводства. В рабочей группе прозвучали предложения по усилению закона о пастбищах, принятию специального закона о подсобном хозяйстве», - отметил А. Куришбаев.

    Ранее руководитель рабочей группы по экономическим вопросам сообщил, что большинство членов во время заседания рабочей группы поддержало предоставление в аренду сельхозземли до 49 лет.


    Теги:
    Сельское хозяйство Земельный вопрос (законопроекты) Главная
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