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Как можно повысить энергоэффективность зданий в столице, рассказали в ПРООН

24 Сентября 2019 14:18
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Как можно повысить энергоэффективность зданий в столице, рассказали в ПРООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Здания в городе Нур-Султане потребляют энергии в 2 раза больше нормативов. Об этом сообщил менеджер проекта ПРООН в Казахстане Александр Белый на консультационной сессии по вопросам увеличения доли возобновляемых источников энергии в секторе теплоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Производился анализ того, насколько можно разумно повысить стоимость жилья, чтобы добиться энергоэффективности. Была выведена оптимальная точка, это 10%, которая позволяет достичь экономии порядка 30-40% и более. В городе Караганде было построено 9-этажное здание, жилой дом, в нем были впервые применены системы рекуперации тепла. В Казахстане есть определенные трудности с этими системами. Также в рамках этого проекта проводилась выборка 50 зданий в Нур-Султане, и анализировалось их энергопотребление», – сказал А. Белый.

По его словам, 25% зданий, построенных в столице после 2010 года, не соответствует минимальному классу энергоэффективности.

Также А. Белый сообщил, что здания в Нур-Султане в среднем потребляют энергии в 2 раза больше нормативов, утвержденных в Казахстане. При этом вложение 8 долларов США в расчете на 1 квадратный метр жилья дает 9% экономии энергии, вложение 50 долларов на квадратный метр – 41% экономии.

Как отметил менеджер ПРООН, исследования показали, что в зоне централизованного теплоснабжения малые возобновляемые источники энергии, например, солнечные батареи, являются нерентабельными. При этом, по его словам, стоимость тепловой энергии в Нур-Султане настолько низкая, что жители новых домов не заинтересованы в тепловой модернизации зданий, поскольку такая модернизация дает экономию в пределах 30%, что составляет в большинстве случаев незначительную сумму.

Как рассказал А. Белый, ПРООН реализовала в Казахстане за последние 15 лет ряд проектов, которые имеют отношение к сектору теплоснабжения. Это проекты по коммунальному теплоснабжению, по строительству энергоэффективных зданий, по энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства в малых городах, по энергоэффективности общественных зданий.

В настоящее время реализуются проект по устойчивым городам для низкоуглеродного развития и проект по снижению рисков возобновляемых источников энергии. В прошлом году был завершен проект по системе жилищных отношений для повышения инвестиционной привлекательности сферы ЖКХ.


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Ключевые слова: ООН, Энергетика, Энергия будущего, Здания Астаны,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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