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Как может повлиять на Казахстан создание единого рынка ГСМ в рамках ЕАЭС

3 Февраля 2022 14:57
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Как может повлиять на Казахстан создание единого рынка ГСМ в рамках ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики РК Болат Акчулаков объяснил, как инициатива создания единого рынка ГСМ в рамках Евразийского экономического союза может повлиять на рынок Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Да, в рамках ЕАЭС мы должны выйти на единый рынок горюче-смазочных материалов. С точки зрения налогов у нас есть существенное отличие от Российской Федерации, то же самое и с акцизой, и с налоговой политикой в целом. Конечно, сейчас не хочется говорить, какая именно будет цена. Например, существует вопрос о том, как вести торговлю между двумя союзными странами без налогов. Если так, то уровень цен можно сравнить между собой. А если каждая страна будет добавлять свой налог, то, конечно, будет небольшая разница в цене. Поэтому этот вопрос еще не решен», - сказал Болат Акчулаков.

По его словам, до принятия конкретного решения еще четыре года.

«В течение ближайших четырех лет мы рассмотрим весь проект правил. Пока это только проект. Сейчас ведем переговоры на всех уровнях. Конечно, когда речь идет о конкретном проекте, его одобряют правительства, и только после решают. Сейчас цена у нас ниже, чем в России. Мы, конечно, будем вести переговоры очень осторожно, чтобы завтра не повлиять на наших клиентов», - добавил Булат Акчулаков.


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#Экономика   #ЕАЭС   #Сотрудничество   #Топливо  
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Автор:

Серик Сабеков

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