Как мотивируют медперсонал в Казахстане в борьбе с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В последние дни поступает много вопросов на тему компенсаций и выплат медработникам. Что делается Министерством здравоохранения в сфере защиты и мотивации медицинского персонала в борьбе с пандемией коронавируса, пояснила вице-министр здравоохранения РК Асем Нусипова. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Как всем известно, по поручению руководства страны Правительством проделана большая работа по максимальному обеспечению безопасности условий труда и материальному вознаграждению всех медицинских работников, задействованных в проведении противоэпидемических мероприятий в рамках борьбы с COVID-19», - написала Асем Нусипова Facebook.

По ее информации, министерство продолжает работу по ежемесячным выплатам к основной заработной плате медработников по трем группам риска заражения:

«Очень высокого риска» - врачи, средние и младшие медработники инфекционных стационаров, включая отделения реанимации. К основной заработной плате они получают 850 тысяч тенге (20 МЗРП);

«Высокого риска» - врачи, средние и младшие медработники провизорных стационаров и скорой помощи. К основной заработной плате они получают 425 тысяч тенге (10 МЗРП);

«Среднего риска» - врачи, средние и младшие медработники карантинных стационаров, санитарные врачи (госслужащие), водители скорой помощи и др. К основной заработной плате они получают 212,5 тысячи тенге, (5 МЗРП).

«К примеру, среднемесячный доход врача-инфекциониста составляет в настоящее время 1 002 289 тенге, из них заработная плата – 152 289 тенге, стимулирующие надбавки к заработной плате – 850 000 тенге.

При этом отмечу, что категории работников были расширены персоналом мобильных бригад и медицинских работников силовых структур (МО, МВД, КНБ и СГО), а также судебной медицины и Управления делами Президента РК. М ы также прорабатываем вопросы по расширению контингента медицинского персонала, который сможет претендовать на получение этих надбавок», - отметила она.

Вице-министр также напомнила, что всего на эти цели с марта по сентябрь этого года были произведены выплаты на общую сумму 84,4 млрд тенге.

Помимо этого, по поручению Главы государства поддержана бюджетная заявка Министерства здравоохранения на финансирование надбавок до конца текущего года в рамках уточнения республиканского бюджета на 2020 год. Это дополнительно 137 млрд тенге.

«Для продолжения данной политики стимулирования в 2021 году мы ходатайствовали перед Министерством финансов о выделении 120 млрд тенге на первое полугодие следующего года. Надеемся на положительное решение этой заявки. Безусловно, много вопросов вызвало решение Межведомственной комиссии вокруг отмены выплат компенсаций медработников по случаю заражения КВИ и летальным исходам.

В первую очередь необходимо отметить, что Министерство здравоохранения вместе со всем обществом глубоко скорбит по безвременно ушедшим коллегам и выражает искренние соболезнования их семьям, родным и друзьям.

В то же время, в министерстве проводится большая работа по исправлению допущенных ошибок. Всего по стране с момента объявления пандемии число заразившихся работников здравоохранения составило 12 983 чел. Из них региональными комиссиями, которые возглавляются заместителями акимов регионов по социальным вопросам было подтверждено 72% заявок, или 9 300 случаев заболеваемости ковидом и пневмонией при осуществлении профессиональной деятельности.

По состоянию на 24 октября 2020 года по подтвержденным случаям заболевания COVID-19 при профессиональной деятельности компенсацию получили все 9 300 медицинских работников, что составило 100% из числа подтвержденных заявок.

При этом 3 683 заявки были отклонены региональными комиссиями по вердикту: «В связи с отсутствием фактического подтверждения их вовлеченности в проведение противоэпидемических мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией СOVID-19».

При этом, региональные комиссии одобрили 186 заявок от семей погибших медиков, по которым летальность связана с осуществлением профессиональной деятельности, что составило 100% от общего числа.

Следует помнить, что за всеми этими цифрами стоит самоотверженный и героический труд тысяч наших медработников в борьбе с пандемией коронавируса. Несомненно, что этот труд должен быть вознагражден», - продолжила Асем Нусипова.

Она также рассказала, какие проблемные вопросы были выявлены при организации выплат компенсаций медработникам.

«Первое. В период пикового подъема заболеваемости в июне – июле текущего года, все ресурсы системы здравоохранения и местных исполнительных органов были приоритетно направлены на выявление, локализацию и оказание медицинской помощи населению. К сожалению, на этот двухмесячный период приходится 75% всех случаев заболеваний работников системы здравоохранения. Существовавший лимит человеческих ресурсов не позволил своевременно проводить мероприятия по расследованию случаев заражения, с чем связано позднее внесение необходимых документов на рассмотрение региональных комиссий. ​ Тут важно отметить, что, помимо медработников, количество заболевших сотрудников службы СЭС и облздравов, а также самих членов комиссий доходило до 80%.

Второе. Ввиду частой доработки клинических протоколов (а это порядка 13 пересмотров) и критериев диагностики COVID-19 - отсутствовали единые подходы к кодированию заболеваемости вероятных случаев, т.е. вирусной пневмонии по клиническим и эпидемическим признакам, не исключающим коронавирусную инфекцию. Неправильное кодирование случаев является одной из наиболее частых причин отклонения заявок на уровне региональных комиссий.

​Как известно, Главой государства 17 июля 2020 года, была поставлена задача определиться со статистикой по пандемии коронавирусной инфекции. Президент поручил обратить внимание на случаи пневмонии, помимо общепринятого статистического учета случаев коронавируса.

​В этой связи, с целью обеспечения максимальной прозрачности данных по случаям COVID – 19 и пневмонии, Министерством здравоохранения были определены новые подходы к учету и формированию статистических данных.

​С учетом проведенных технических консультаций с Европейским региональным бюро ВОЗ Министерством здравоохранения РК было принято решение о переходе к кодированию и учету случаев COVID – 19 по новым кодам международной классификации болезней с 1 августа 2020 года.

​Таким образом, наряду с лабораторно подтвержденными случаями COVID – 19 начали учитывать случаи пневмонии с отрицательным результатом ПЦР-теста, но имеющие клинические и эпидемиологические признаки COVID – 19. ​

​До этого времени в Казахстане, как и в большинстве стран осуществлялся учет только лабораторно подтвержденных случаев COVID – 19.

​Поэтому 22 июля 2020 года были внесены изменения в приказ в части расширения его применения к вероятным случаям (вирусным пневмониям), которые распространяются на случаи возникшие до 1 августа 2020 года. Таким образом, возможность получить выплаты появилась дополнительно у 2 тысяч медработников.

Третье. Сложности определения источника заражения при проведении эпидрасследований. Это было обусловлено дефицитом специалистов санэпидслужбы, и неготовностью к работе с нарастающим объемом случаев заражения не только среди медработников, но и среди всего населения в целом. В частности, чрезвычайно высокая контагиозность COVID-19 и наличие множества нелокализованных очагов (места проживания, транспорт, общественные места), весьма затруднили достоверное определение места заражения», - подчеркнула вице-министр.

Министерством здравоохранения РК и местными исполнительными органами принимаются необходимые меры, для того чтобы обеспечить безопасные условия труда всех медицинских работников.

В необходимом количестве медработники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты и дезсредствами (запас на три месяца): количество одноразовых защитных костюмов - на 82 дня (3 месяца); количество многоразовых защитных костюмов - на 12 дней; количество одноразовых масок – на 101 день (3,5 месяца); количество респираторов (всех видов) - 34 дня; количество одноразовых перчаток – 37 дней; количество антисептиков (в литрах) – на 76 дней.

Принимаются меры по безусловному соблюдению санитарно-эпидемиологических норм в медицинских организациях (разделение на «чистую» и «грязную» зоны, разделение потоков людей и др).

Помимо этого, Министерством здравоохранения совместно с местными исполнительными органами реализуется комплекс мер по подготовке ко второй волне коронавирусной инфекции.

Ведутся работы по закупу медицинского оборудования, санитарного автотранспорта, строительству и модернизации инфекционных больниц. В том числе - в настоящее время возводятся 13 модульных инфекционных больниц оснащенных современным оборудованием в 11 областных центрах (Акмолинской, Алматинской, Карагандинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Атырауской (2), Туркестанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской областях) и в городе Алматы (в дополнение к ранее построенной модульной больнице). Также открываются 3 инфекционные стационара в Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях путем перепрофилирования пустующих зданий с полным оснащением в рамках средств местных бюджетов.

При этом, с учетом предыдущего опыта, в новых больницах будут предусмотрены дополнительные площади для улучшения условий труда медицинского персонала и все палаты будут обеспечены кислородным оборудованием.

В целях минимизирования контакта при осмотре пациентов и обеспечения дистанционного мониторинга состояния их здоровья, больницы дополнительно оснащаются информационным оборудованием.

После стабилизации эпидемиологической ситуации КВИ, все эти больницы будут использоваться для работы в составе многопрофильных стационаров.

Она также объяснила, что предпринято в плане технического оснащения больниц и доступа сельского населения к диагностике и лечению.

«На сегодня закуплены 53 рентген-аппарата отечественного производства, которые позволят на 100% обеспечить сельские больницы и поликлиники. В целях организации профилактических медицинских осмотров жителям сельских населенных пунктов закуплены 100 единиц передвижных медицинских комплексов отечественного производства оснащенные необходимым медицинским оборудованием (рентген-аппаратами, УЗИ, ЭКГ и гинекологическим смотровым оборудованием).

Приняты меры по дооснащению кислородными концентраторами и подведению медицинских газов к объектам здравоохранения в рамках средств местных бюджетов, а также за счет средств общественных и благотворительных фондов.

Кроме того, в 15 регионах страны (Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Кызылординская, Костанайская, Карагандинская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Туркестанская области и г. Шымкент) в рамках средств местных бюджетов в действующих инфекционных больницах закуплены и вводятся в эксплуатацию 64 централизованных кислородных станции.

Дополнительно закуплены 2 619 стационарных аппаратов ИВЛ, в том числе 1 500 аппаратов отечественного производства (в настоящее время в инфекционных и провизорных стационарах в наличии имеются 4 635 аппаратов ИВЛ).

В рамках исполнения поручения Главы государства по сокращению времени доезда скорой помощи до пациентов в 2020 году служба скорой медицинской помощи оснащается 1 167 единицами санитарного автотранспорта отечественного производства через механизм финансового лизинга АО «БРК-Лизинг».

Для оказания своевременной медицинской помощи в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент в апреле были построены модульные инфекционные больницы, которые были максимально загружены в период всплеска инфекции. Эти меры позволят повысить доступность и качество оказания медицинской помощи в условиях пандемии, обеспечить безопасность персонала и пациентов.

В заключение хочу отметить следующее. На III заседании Национального совета общественного доверия от 27 мая текущего года Глава государства отметил необходимость постепенного повышения заработной платы врачам с доведением к 2023 году до 2,5 раза к средней заработной плате в экономике.

В этой связи, в проекте Закона О республиканском бюджете на 2021-2023 годы Министерством здравоохранения предусмотрены расходы на повышение зарплаты врачам и среднему медицинскому персоналу: в 2021г. - 156,8 млрд.тенге; в 2022 г. - 255,1 млрд.тенге, в 2023 г. - 393,1 млрд.тенге. Также за счет средств ОСМС будут направлены расходы на повышение заработной платы врачам и среднему медицинскому персоналу: в 2021 г. - 65,5 млрд. тенге; в 2022 г. - 106,6 млрд.тенге; в 2023 г. - 164,4 млрд.тенге.

Общая сумма расходов на повышение заработной платы 247 тыс. медицинским работникам составит в 2021 году – 222,3 млрд.тенге; в 2022 году – 361,7 млрд.тенге; в 2023 году – 557,5 млрд.тенге.

Предусмотренные средства в рамках ГОБМП и ОСМС будут доведены до медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь путем увеличения тарифов на медицинские услуги, включая и частные организации. Таким образом, соотношение средней заработной платы врача к средней заработной плате в экономике к 2023 году составит 2,5 раза.

При этом, размер средней заработной платы с учетом всех стимулирующих выплат врача составит в 2021 году - 320 тыс. тенге, в 2022 году - 416 тыс. тенге, в 2023 году -561 тыс.тенге.

Среднего медицинского персонала: в 2021 году - 166 тыс.тенге, в 2022 году -183 тыс. тенге,

в 2023 году -201 тыс.тенге.

К примеру, средняя базовая зарплата врача на ставку без учета стимулирующих выплат увеличится в 2021 году в сравнении с 2020 годом: в стационаре: с 185,5 до 244 тысяч тенге (32%); в амбулаторно-поликлинической помощи: с 180 до 240 тысяч тенге (33%)

Средняя зарплата среднего медицинского работника на одну ставку без учета стимулирующих выплат увеличится в 2021 году в сравнении с 2020 годом: в стационаре: с 133 до 155 тысяч тенге (16%); в амбулаторно-поликлинической помощи: с 129 до 154 тысяч тенге (20%).