Как мост Тауелсиздик разгрузит движение на столичных дорогах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – До конца этого года планируется открытие моста Тауелсиздик в Астане. И.о. руководителя аппарата акима Астаны Нурлан Алимжанов рассказал, как с запуском данного моста разгрузится движение на столичных дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До конца текущего года планируется обеспечить проезд по мосту Тауелсиздик. Данный мост позволит значительно разгрузить движение на дорогах: обеспечить дополнительную связь пр. Тауелсиздик, района нового ЖД вокзала, проспекта Кошкарбаева, улица Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, улица Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, проспекта Момышулы с левобережьем и др.», - ответил Нурлан Алимжанов на официальный запрос МИА «Казинформ».

Общая длина – 910 м, ширина – 36 м, высота фонарей – от 5 до 16 метров. Фонари моста будут выполнены в виде колосьев. Общая композиция символизирует их колыхание на степном ветру.

Отметим, что основной мотив проекта выражен историческим прошлым – процессом освоения целины. Завершают композицию 4 колонны, внутреннее основание которых будет украшено орнаментами. Профиль моста включает широкие тротуары, велосипедные полосы и проезжую часть. Он свяжет правый и левый берег. Эта работа проводится в рамках мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город». Планируется создать и новое подмостовое общественное пространство с детскими площадками и зонами для популяризации массового спорта.

В конце января Глава государства провел совещание по вопросам дальнейшего развития столицы. Тогда Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что строительство моста на проспекте Тәуелсіздік необходимо завершить до конца текущего года.