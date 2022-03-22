Как молодой дизайнер-ювелир возрождает культуру ношения тюбетеек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В последние годы среди казахстанских девушек стало очень стильным надевать тюбетейки. Уже никто не удивится, увидев девушку в необычном головном уборе с красиво заплетенной косой. Постепенно национальные обычаи и традиции возрождаются, большой интерес проявляется ко всему традиционному. Молодой дизайнер-ювелир Азиза Ізім создает традиционные женские головные уборы – тюбетейки, привнося в них новые современные элементы. Живописные шолпы, украшающие косы, серьги в национальном стиле дополняют образ современной казахской девушки. Корреспонденты МИА «Казинформ» побеседовали с молодым дизайнером-ювелиром Азизой Ізім – одной из первых девушек, которая стояла у истоков формирования культуры ношения тюбетеек.

«Долгое время воспитывалась у бабушки. Много слушала интервью Зейнеп Ахметовой – это невестка героя Советского Союза, писателя Бауыржана Момышулы. После интервью Зейнеп Ахметовой я осмелилась шить и носить эти тюбетейки. Тюбетейки начала носить три года назад. Знакомые начали интересоваться, увидев их на мне. Постепенно поступали заказы. Так я запустила свой бренд. Изначально не занималась продажей, но хотела видеть наших девушек в современной одежде с сочетанием тюбетейки», - поделилась дизайнер-ювелир.

Сейчас в стране «бум» по шитью тюбетеек. На рынке появляются бренды, предлагая различный ассортимент национальных аксессуаров.

«Даже те акулы, которые существуют, начали повторять наши элементы. Но я не расстраиваюсь. Я знаю, что это все я сама начала придумывать. Чего бояться, когда есть правосудие на небесах?» - считает девушка.

Девушка шьет тюбетейки не одна. Постепенно развивая свой бренд, она начала работать со швеями, дизайнерами, чтобы тюбетейки выглядели красивыми и разнообразными. Команда пчелок уже сшила и продала 200 головных уборов.

«До сих пор не считаю себя бизнес-вумен или предпринимателем. Это мое любимое дело. Это то, чем интересовались люди. Сейчас понимаю, что спрос большой и нужно вести соответствующую документацию. Появились даже те, кто копирует нашу продукцию. Но я не отношусь к этому ревностно, потому что они популяризируют нашу культуру. Мы должны работать как команда. Для меня очень важно развивать нашу культуру», - рассказала Азиза.

Все тюбетейки собственноручно обшивает команда Азизы. По словам девушки, есть свой алгоритм пошивки: сначала нужно оставить, чтобы она приняла форму, а только потом украсить их. Присутствует особая магия в этих тюбетейках, призналась дизайнер-ювелир.

«Когда носишь тюбетейку, происходит особая магия. В этой тюбетейке девушка не кривляется, ходит стройно, меняется вся ее манера. А когда прикрепляешь шолпы к волосам, выпрямляется осанка, становишься более женственной. Если такие элементы дарят девушке женственность, почему бы их не носить. Девушка в кедах и девушка на каблуках – два разных создания. В платье и на каблуках вы чувствуете себя более женственной, начинаете кокетничать. То же самое и с тюбетейкой. От них передается невероятная энергетика. Что-то казахское просыпается в тебе», - признается Азиза.

У каждой тюбетейки есть название. В собственной коллекции девушки тюбетейки «Умай», «Арай», «Сыргалым», «Томирис» и другие.

«Это тюбетейка «Ардак». Она самая простая у нас. Имя Ардак ассоциируется с девушкой с характером. Поэтому в этой тюбетейке я действительно чувствую себя свободной. В спортивной одежде могу ее надеть. Поэтому она называется «Ардак». А в тюбетейке «Томирис» ты чувствуешь себя статной, уверенной и грациозной», - поделилась девушка.

24-летняя девушка по образованию дефектолог. Только в свободное время от работы Азиза занимается творчеством.

«Училась в Караганде. Пять лет работала с израильскими специалистами. Хоть и работаю в Казахстане, но весь опыт набрала у зарубежных специалистов. У себя дома принимаю детей. А в вечернее время с 18:00 до 03:00 ночи работаю с тюбетейками. Одно другому не мешает. В любом деле нужно быть крутым – талантом. Когда я работала дефектологом, поставила перед собой цель, что стану лучшим специалистом в этой сфере. Постепенно пожинаю плоды своего труда, родители часто выражают благодарность. Я не ожидала, что все так произойдет. Мои подруги, которые учились за рубежом, говорили, что нас путают с девушками других национальностей», - рассказала Азиза.

Нашу беседу поддержала Анель, которая также занимается созданием тюбетеек.

«Я обучалась в Китае. Меня часто сравнивали с тайками, кореянками. Когда Азиза начала создавать тюбетейки, подумала, что это классная идея. Когда учишься за границей, хочется показать свою идентичность», - добавила девушка.

Сейчас ее работы интересны не только казахстанцам, но и жителям других стран. Заказывают тюбетейки из Франции, Украины, Китая, Узбекистана, России.

«Когда на улице иностранцы видят меня в тюбетейке, подходят и просят сфотографироваться с ними. Раньше я жила возле мечети Хазрет Султан. Всегда, когда проходила возле мечети, на пути встречалась группа туристов. Увидев меня, они останавливали, фотографировались. Это очень приятно. Но недавно я поняла, как я зависима. Все материалы для создания тюбетеек заказываю из Китая, часть из Алматы. Поэтому хочется, чтобы сами могли производить фурнитуру», - призналась девушка.

Девушка мечтает запустить производство тюбетеек не только в столице, но и в остальных городах Казахстана.

«Хочу убрать стереотип о том, что казахская одежда не только для Наурыза или узату. Нашу национальную одежду можно надевать в повседневной жизни и сочетать с современным стилем», - добавила Азиза Ізім.



