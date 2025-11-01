Как молодые исследователи из Казахстана покоряют мир

Разработки братьев Каимовых вышли за пределы лабораторий и нашли применение в промышленности, образовании и экологии. Они создают интеллектуальные системы, обучают молодых специалистов и внедряют инновации, которые приносят реальную пользу экономике Казахстана.

— Мы убеждены, что у идеи нет границ. Если есть желание и стремление приносить пользу обществу, можно добиться выдающихся результатов в науке, образовании и бизнесе, — говорят братья Каимовы.

Сулеймен Каимов — молодой ученый, автор более 40 научных статей, монографий и восьми патентов. С 2022 года он является международно аккредитованным тренером Швейцарской школы прикладных наук в области экономики и менеджмента. За это время обучил свыше 800 студентов и специалистов, многие из которых сегодня трудятся в крупнейших компаниях страны и мира.

Фото: с личного архива С. Каимова

Айдархан Каимов — молодой ученый в области информационной безопасности, автор более 54 научных публикаций и восьми инновационных патентов. Его исследования получили признание не только в Казахстане, но и в Европе и США. Он сотрудничает с ведущими университетами и активно помогает молодым ученым и технологическим предпринимателям.

Фото: с личного архива С. Каимова

— Наш опыт сформировался во время работы над крупными ИТ-проектами для таких компаний, как Citibank, Royal Bank of Scotland, Bank of New York Mellon, Alfa Bank, Halyk Bank и других. Этот путь помог создать собственную Фабрику инновационных ИТ-решений, где мы совмещаем науку и прикладную технологическую практику, — рассказал Айдархан Каимов.

Результаты их исследований были представлены на ведущих конференциях в Лондоне, Бирмингеме, Праге, Осаке, Валенсии, Дубае, Риме, Неаполе, Милане, а также в Астане и Алматы. Их проекты получили высокие оценки экспертов, а компании FIAT и Volkswagen выразили интерес к внедрению казахстанских технологий.

Одним из значимых достижений братьев стала разработка инновационного робота с адаптивным исполнительным механизмом, предназначенного для перегрузки цилиндрических и сферических объектов, включая элементы атомной и машиностроительной промышленности.

— Мы использовали алгоритмы машинного обучения, чтобы робот мог точно и безопасно работать с объектами, где участие человека связано с риском. Это шаг к полному переходу на интеллектуальное производство, — отметил Сулеймен Каимов.

В числе других разработок — система утилизации дымовых газов теплоэлектростанций, способная перерабатывать выбросы в полезные продукты, и технология проветривания открытых карьеров, которая улучшает качество воздуха и повышает безопасность труда.

— Мы также предложили способ подготовки и захоронения твердых высокорадиоактивных отходов в отработанных карьерах. Он обеспечивает долговременную герметичность и предотвращает утечку радионуклидов. Использование тепловой энергии отходов для выработки электроэнергии делает процесс энергоэффективным и экологичным, — сказал Сулеймен.

Особое внимание команда Каимовых уделяет проекту в сфере кибербезопасности — интеллектуальной системе аудита и управления информационной безопасностью. Она автоматически анализирует базы данных, выявляет уязвимости и формирует отчеты по международным стандартам.

Фото: Kazinform

— Мы создали программное обеспечение, которое позволяет контролировать безопасность информационных систем и снижать риски кибератак. Такие технологии сегодня особенно важны для компаний и государственных структур, — подчеркнул Айдархан

Большое значение ученые придают образовательным инициативам. Их авторские курсы и корпоративные программы реализуются в университетах Казахстана и пользуются спросом среди специалистов.

В рамках международного проекта «Оснащение молодых профессионалов востребованными техническими навыками», который реализуется при поддержке США, братья создают образовательную платформу для казахстанских студентов и технологических предпринимателей. Программа включает IT-курсы, наставничество, стажировки и совместные проекты с американскими университетами.

— Этот проект направлен на подготовку нового поколения IT-лидеров Казахстана. Мы работаем над тем, чтобы молодые специалисты могли получить практические навыки, опыт международного взаимодействия и доступ к современным технологиям. Такие инициативы укрепляют партнерство между Казахстаном и США, — отметил Айдархан

По мнению Сулеймена, казахстанская наука уверенно движется в сторону мировых стандартов и активно интегрируется с индустрией.

— Казахстанская наука аккуратно и поступательно сближает свои практики с мировыми. Модернизируется лабораторная база, расширяется система грантов, создаются исследовательские школы. Поддержка государства и бизнеса формирует устойчивую экосистему, которая создает основу для будущих технологических прорывов, — сказал он.

Братья Каимовы активно участвуют в экспертной деятельности, входят в аттестационные комиссии, оценивают квалификацию инженеров и помогают формировать стандарты подготовки специалистов. Для них важно не только создавать технологии, но и готовить кадры. Казахстан должен быть страной, которая не только внедряет, но и экспортирует собственные решения.

— Мы искренне благодарны Президенту и Министерству образования и науки за последовательную поддержку науки, образования и молодых исследователей. Благодаря реализуемым государственным программам в нашей стране создаются благоприятные условия для развития инноваций, раскрытия талантов и формирования нового поколения учёных и инженеров. Особые слова признательности адресуем нашим учителям и наставникам — тем, кто своим примером вдохновляет, направляет и помогает молодёжи реализовать свой потенциал. Всё, что мы делаем, — это наш вклад в цифровое и интеллектуальное будущее Казахстана, — отметили в завершение Айдархан и Сулеймен Каимовы.