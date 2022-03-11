Как молодежи приобрести жилье – предложения экспертов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопрос обеспечения жильем молодежи актуален в любое время, в особенности в нынешнее. И именно этому вопросу было посвящено сегодняшнее обсуждения в Научно-исследовательском центре «Молодежь», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, консультант экспертно-аналитической группы Центра анализа и мониторинга социально-экономических реформ при Президенте РК Адиль Кусманов рассказал о проведенной организацией экспертизе механизма предоставления арендного жилья для молодежи.

«Мы провели некоторую экспертизу текущих правил предоставления арендного жилья. Сейчас, когда мы предоставляем арендное жилье молодежи, мы не вводим механизм встречных обязательств. К примеру, сейчас мы даем арендное жилье на 3-5 лет, молодой человек платит за него относительно небольшую сумму, потом его забираем. С одной стороны, это хорошо, с другой дестимулирует людей к накоплениям», - сказал Адиль Кусманов в рамках обсуждения.

По его мнению, молодых людей необходимо стимулировать к собственным накоплениям.

«Мы должны ввести механизм встречных обязательств, чтобы молодой человек делал накопления через «Отбасы банк» или другие банки. Чтобы, когда срок аренды подойдет к концу, он смог накопить первоначальный взнос на ипотеку. Это больше для тех людей, у кого есть значимый заработок. Для тех, у кого нет такого заработка, механизм должен быть другой. Мы должны, наверное, думать о предоставлении общежитий, и здесь они должны быть не временные, а постоянные. И делать это до тех пор, пока человек не перейдет в ту категорию людей, которая имеет возможность накапливать на ипотеку», - отметил эксперт.

Он также выразил мнение, что сейчас арендное жилье может получить любой молодой человек вне зависимости от зарплаты.

«К примеру, у меня есть друг, который зарабатывает миллион тенге и он получил арендное жилье – думаю, это несправедливо. Потому что есть люди, более нуждающиеся в жилье, но которые его не получили. Потому что нет никаких ограничений. Жилье само по себе характерно для наших азиатских стран, люди говорят «мы хотим иметь собственное жилье». «Отбасы банк» проводил линейку доступности жилья, здесь можно провести еще один анализ и вычленить только молодежь, посмотреть, сколько они зарабатывают. Те люди, которые никак не могут накопить на ипотеку, для них надо вводить новые механизмы. А для тех, кто может, можно оставить арендное жилье», - предложил Адиль Кусманов.

«Здесь также можно посмотреть некие стимулы в той же пенсионной системе, сделать прогрессивную и регрессивную шкалу пенсионных взносов. Если человек молодой, то взносы будут больше, когда стареет, жилищный взнос становится меньше, пенсионный увеличивается», - добавил он.

В свою очередь, директор НИЦ «Молодежь» Азиз Искаков рассказал о своих исследованиях в данном направлении.

«Согласно результатам исследований, которые проводил наш центр в прошлом году, уменьшается количество молодых людей, которые проходят регулярный медосмотр. Подобные механизмы стимулирования должны быть изучены, их применимость и потенциальное воздействие на страту молодежи. Возвращаясь к нашей теме жилья, здесь имеется корпоративно-философский момент в политике государства, какую роль оно должно взять на себя. Одно дело, когда это роль суперродителя, который стремится контролировать всех своих граждан, либо родителя, который считает, что его дети уже достигли определенного уровня зрелости и он может им доверять», - сказал А. Искаков.

По его мнению, здесь необходим механизм встречных обязательств.

«Если он нарушает определенные договоренности, как это случилось с механизмом аренды жилья в отдельных кейсах, такой родитель имеет право высказать свою позицию и обозначить то, что правила взаимодействия между ним и молодежью могут измениться. Нужен механизм встречных обязательств, позволит привить определенную финансовую дисциплину со стороны молодежи, это позволит им более четко и системно подходить к планированию приобретения жилья и развитию своего человеческого капитала. Согласно исследованиям, которые были проведены до январских событий, больше половины молодых людей рассчитывали улучшить свои жилищные условия. К сожалению, вузами не ведется анализ потребности в общежитиях. Без этого строить их вслепую несколько недальновидно. Полагаю, в этом направлении есть определенный потенциал для вывода этих непрофильных функций в конкурентную среду», - подчеркнул спикер.

«Отбасы банком», как отметил заместитель председателя правления Мухтар Азимбеков, вопрос по молодежи детально не прорабатывался.

«В Мажилисе сейчас находится законопроект о некоторых реформах в жилищной политике. Мы меняем в целом идеологию. Будет некая лестница доступности жилья и все принципы будут построены вокруг доходов домохозяйств. Если они ниже порога, «Отбасы банк» будет их рассматривать в приоритетном порядке, и эти категории будут претендовать на льготное кредитование. Вся наша идеология построена вокруг этого. Можно что-то подобное спроецировать и на категорию молодежи. Наш банк поворачивается больше в сторону льготного кредитования социально уязвимых слоев – те люди, которые становятся в очередь по определенным критериям. Если что-то подобное – в принципе мы не против. Здесь ключевой вопрос – за счет каких средств кредитовать эту категорию. Потому что любые льготные займы упираются в возможности республиканских и местных бюджетов. Классические займы все-таки предполагают накопления, а чтобы охватывать тех, кто не может накопить, вопрос ключевой в деньгах», - заключил Мухтар Азимбеков.