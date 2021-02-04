Как могут отразиться возможные санкции по делу Навального на странах ЕАЭС

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Российский экономист и политик, действующий член коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев прокомментировал усиление санкций против России по делу Алексея Навального, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эти санкции на сегодня реализуются вне правового поля с грубым нарушением норм ВТО, устава МВФ. Недавно прошедший Давосский форум показал, что существует международный широкий консенсус в деловом сообществе и в большинстве стран, что от санкции необходимо отказываться. Санкции никому не приносят пользы. Могу сказать, что антироссийские санкции, наверное, даже больше принесли ущерба Европейскому союзу, чем нам. То есть, это такой обоюдоострый меч», - сказал спикер.

Он отметил, что пять лет жизни в условиях санкции стимулировал достаточно серьезные изменения в структуре межторговых связей.

«Быстро растет товарооборот с Китаем, мы усматриваем огромные возможности сотрудничества с Юго-Восточной Азией, у нас создается зона свободной торговли, уже действует с Вьетнамом, Сингапуром. Идут переговоры с Индией, Ираном. Фактический США инициировала санкции, от которых страдает прежде всего Европейский союз и наше сотрудничество с Евросоюзом. Но эти проблемы компенсируются наращиванием сотрудничества на Востоке. Санкции усиливают те структурные изменения, которые сегодня происходят в мировой экономике. В центре ее сдвигается с Запада на Восток. Сегодня уже совокупный объем экономической активности в странах Юго-Восточной Азии превышает США и Евросоюз вместе взятые, и по объему производства, и по торговли. Я думаю, что эта санкция скоро неизбежно завершится, мы готовы сотрудничать со всеми государствами», - добавил Сергей Глазьев.

В свою очередь, другой член коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу Камалян Артак также заявил, что санкции - это плохо.

«Но у санкции есть еще вторая сторона медали. Это так называемый челлендж для экономики, челлендж для отечественных товаропроизводителей. Если мы посмотрим на отрасли сельского хозяйства, в том числе и за счет санкции, то это способствовало тому, чтобы сельское хозяйство в российской среде особенно в последнее время, в части животноводства достаточно сильно выросло, как количественно, так и качественно. В этом плане, конечно, лучше бы этих санкции не было, но если есть, то нужно заниматься импортозамещением именно в реальном секторе экономики. И становиться сильнее», - дополнил Камалян Артак.